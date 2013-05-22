Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед и Макс Шиандри о возвращении Андреа Тафи на Париж-Рубэ в 2019 году

Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед и Макс Шиандри о возвращении Андреа Тафи на Париж-Рубэ-2019

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors, не стал предоставлять своему бывшему подопечному, 52-летнему Андреа Тафи, место в команде ради выступления на Париж-Рубэ-2019.

Напомним, что Тафи решил вернуться в профессиональный шоссейный велоспорт на свою любимую классику, которую хочет проехать через 20 лет после своей победы. Недавно итальянский велогонщик объявил, что уже нашёл для себя команду, которая даст ему возможность проехать Париж-Рубэ, однако, не назвал, какая это команда.

Когда Андреа Тафи выиграл Париж-Рубэ в 1999 году, он выступал под руководством Патрика Лефевра в команде Mapei – Quickstep. Вместе с Тафи на подиум знаменитой брусчатой классики в тот год поднялись Вилфрид Петерс и Том Стилс, которые сейчас работают спортивными директорами в команде Quick Step Floors.

Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews рассказал, что не понимает Андреа Тафи и считает его возвращение коммерческим проектом:

«Я увиделся с ним на мероприятии, когда мы отмечали 20-летие спонсорской поддержки Latexco. Мы все спросили Андреа, нет ли у него температуры или чего-то такого, или он сошёл с ума. Не понимаю этого.

Он, смеясь, полусерьёзно спросил меня, не заинтересуется ли его возвращением наша команда. Но вы понимаете, что борьба за одно из семи мест в составе на Париж-Рубэ-2019 уже началась. Я не хочу инвестировать проект только ради славы. Надеюсь, он найдёт другой способ.

Даже 90-летний может стартовать на Париж-Рубэ. Я только не знаю, как долго он сможет удержаться в пелотоне. Не имею понятия.

Он будет снимать документальный фильм о своём возвращении в 52 года на гонку своей мечты. Это больше коммерческий проект, бизнес, чем простое участие в Париж-Рубэ.

Есть несколько небольших команд, которые не специализируются на этой классике. Если они дадут ему проехать, то привлекут огромное внимание, получат рекламу. Это их выбор. Но в моей команде места не будет».

Андреа Тафи в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что хочет сделать то, что не делал никто в истории велоспорта: «Я всё ещё не могу сказать, в какой команде поеду. Все говорят, что я сумасшедший, но это не так. Я следую своему сердцу. Понимаю, насколько сложна эта гонка. Я тренируюсь, собираюсь посмотреть, что получится. Будет трудно, но я точно хочу сделать что-то, что никто никогда не делал в истории велоспорта».

Мнения профессионалов по поводу возвращения Андреа Тафи разделились. Победитель Париж-Рубэ-2004 года Магнус Бэкстед в интервью Cycling Weekly сказал, что поддерживает своего бывшего коллегу:

«Думаю, если он хочет это во что бы то ни стало, почему бы нет? Мне лишь непонятно, успеет ли он подготовиться, потому что ему необходимо соответствовать всем правилам UCI и зарегистрироваться в системе оповещения местонахождения. Но если он сможет, то почему бы не попробовать?

Когда мы вместе выступали в команде Alessio-Bianchi, в 2004 году он помог мне одержать победу на Париж-Рубэ. Я знаю его довольно хорошо, он на самом деле может помешаться на том, чтобы поехать ещё раз.

Я бы не поехал, потому что для достижения конкурентоспособного уровня, когда находился вне велоспорта и не накатывал 30 часов в неделю на тренировках, мне понадобилось бы лет пять, чтобы вернуться. Какой смысл просто выйти на старт.

Хотя если он тренировался, будучи вдали от профессионального спорта, но просто не работал в команде, то это уже интересно.

Он не думает о безопасности, о том, что можно получить травму в 52 года.

В любом случае, не считаю, что всё это как-то навредит его репутации. К нему будет привлечено достаточно внимания средств массовой информации, так что это наполовину компенсирует то, что он займёт чьё-то место в пелотоне».

Макс Шиандри, спортивный директор команды Movistar, который за свою спортивную карьеру велогонщика проехал Париж-Рубэ 7 раз (1995 – 2004), в интервью Cycling Weekly высказался против возвращения Андреа Тафи:

«Я часто сталкиваюсь с Тафи. В этом году он на самом деле начал много тренироваться, кроме того, принимал участие в любительских гонках. Слышал, он даже выигрывал там. Поэтому когда я узнал, что он хочет вернуться на Париж-Рубэ, то не удивился. Смысл в этом есть.

Но возвращение ни в одном виде спорта никогда не было по-настоящему успешным. Как много топовых спортсменов вернулись и выиграли? Никто, ни в «Формуле-1», ни в лыжах, ни в футболе. Кроме того, велоспорт – тяжёлый вид. И сейчас велоспорт совсем другой, чем тогда, когда он выступал.

Возвращение не повредит его репутации, но это просто нереальный вызов.

Не думаю, что он сможет финишировать в гонке. Или же у него получится до ехать до финиша, но это будет его лимитом. Когда у меня есть время, я сажусь на велосипед. В последнее время стал выезжать чаще, но, даже проехав четыре часа, чувствуешь себя выжатым как лимон, что уж говорить о гонке, которая идёт шесть с половиной часов. Когда становишься старше, тело меняется. У меня затекает шея, больше болит спина, идёт борьба с естественным процессом старения.

Есть и опасная сторона. Представьте, если Тафи упадёт с таким парнем, как Грег Ван Авермат, тем, кто может одержать победу. Будут большие неприятности. Стоит ли так рисковать? Я увлёкся винтажными велосипедами, у меня есть мои старые велосипеды из 90-х. Если сравнить нынешний велосипед BMC и тот из 90-х, то разница огромна. Даже оборудование всё другое.

Помимо возраста ему придётся столкнуться с множеством других проблем».