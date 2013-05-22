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Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед и Макс Шиандри о возвращении Андреа Тафи на Париж-Рубэ в 2019 году

Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед и Макс Шиандри о возвращении Андреа Тафи на Париж-Рубэ-2019

 

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors, не стал предоставлять своему бывшему подопечному, 52-летнему Андреа Тафи,  место в команде ради выступления на Париж-Рубэ-2019.

 

  Напомним, что Тафи решил вернуться в профессиональный шоссейный велоспорт на свою любимую классику, которую хочет проехать через 20 лет после своей победы. Недавно итальянский велогонщик объявил, что уже нашёл для себя команду, которая даст ему возможность проехать Париж-Рубэ, однако, не назвал, какая это команда.  

 

 

 

  Когда Андреа Тафи выиграл Париж-Рубэ в 1999 году, он выступал под руководством Патрика Лефевра в команде Mapei – Quickstep. Вместе с Тафи на подиум знаменитой брусчатой классики в тот год поднялись Вилфрид Петерс и Том Стилс, которые сейчас работают спортивными директорами в команде Quick Step Floors.

 

  Патрик Лефевр в интервью Cyclingnews рассказал, что не понимает Андреа Тафи и считает его возвращение коммерческим проектом:

 

  «Я увиделся с ним на мероприятии, когда мы отмечали 20-летие спонсорской поддержки Latexco. Мы все спросили Андреа, нет ли у него температуры или чего-то такого, или он сошёл с ума. Не понимаю этого.

 

  Он, смеясь, полусерьёзно спросил меня, не заинтересуется ли его возвращением наша команда. Но вы понимаете, что борьба за одно из семи мест в составе на Париж-Рубэ-2019 уже началась. Я не хочу инвестировать проект только ради славы. Надеюсь, он найдёт другой способ.

 

  Даже 90-летний может стартовать на Париж-Рубэ. Я только не знаю, как долго он сможет удержаться в пелотоне. Не имею понятия.

 

  Он будет снимать документальный фильм о своём возвращении в 52 года на гонку своей мечты. Это больше коммерческий проект, бизнес, чем простое участие в Париж-Рубэ.   

 

Есть несколько небольших команд, которые не специализируются на этой классике. Если они дадут ему проехать, то привлекут огромное внимание, получат рекламу. Это их выбор. Но в моей команде места не будет».

 

  Андреа Тафи в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что хочет сделать то, что не делал никто в истории велоспорта: «Я всё ещё не могу сказать, в какой команде поеду. Все говорят, что я сумасшедший, но это не так. Я следую своему сердцу. Понимаю, насколько сложна эта гонка. Я тренируюсь, собираюсь посмотреть, что получится. Будет трудно, но я точно хочу сделать что-то, что никто никогда не делал в истории велоспорта».

 

 

  Мнения профессионалов по поводу возвращения Андреа Тафи разделились. Победитель Париж-Рубэ-2004 года Магнус Бэкстед в интервью Cycling Weekly сказал, что поддерживает своего бывшего коллегу:

 

  «Думаю, если он хочет это во что бы то ни стало, почему бы нет? Мне лишь непонятно, успеет ли он подготовиться, потому что ему необходимо соответствовать всем правилам UCI и зарегистрироваться в системе оповещения местонахождения. Но если он сможет, то почему бы не попробовать?

 

  Когда мы вместе выступали в команде Alessio-Bianchi, в 2004 году он помог мне одержать победу на Париж-Рубэ. Я знаю его довольно хорошо, он на самом деле может помешаться на том, чтобы поехать ещё раз.

 

  Я бы не поехал, потому что для достижения конкурентоспособного уровня, когда находился вне велоспорта и не накатывал 30 часов в неделю на тренировках, мне понадобилось бы лет пять, чтобы вернуться. Какой смысл просто выйти на старт.

 

  Хотя  если он тренировался, будучи вдали от профессионального спорта, но просто не работал в команде, то это уже интересно.

 

  Он не думает о безопасности, о том, что можно получить травму в 52 года.

 

  В любом случае, не считаю, что всё это как-то навредит его репутации. К нему будет привлечено достаточно внимания средств массовой информации, так что это наполовину компенсирует то, что он займёт чьё-то место в пелотоне».

 

  Макс Шиандри, спортивный директор команды Movistar, который за свою спортивную карьеру велогонщика проехал Париж-Рубэ 7 раз (1995 – 2004), в интервью Cycling Weekly высказался против возвращения Андреа Тафи:

 

  «Я часто сталкиваюсь с Тафи. В этом году он на самом деле начал много тренироваться, кроме того, принимал участие в любительских гонках. Слышал, он даже выигрывал там. Поэтому когда я узнал, что он хочет вернуться на Париж-Рубэ, то не удивился. Смысл в этом есть.

 

  Но возвращение ни в одном виде спорта никогда не было по-настоящему успешным. Как много топовых спортсменов вернулись и выиграли? Никто, ни в «Формуле-1», ни в лыжах, ни в футболе. Кроме того, велоспорт – тяжёлый вид. И сейчас велоспорт совсем другой, чем тогда, когда он выступал.

Возвращение не повредит его репутации, но это просто нереальный вызов.

 

  Не думаю, что он сможет финишировать в гонке. Или же у него получится до ехать до финиша, но это будет его лимитом. Когда у меня есть время, я сажусь на велосипед. В последнее время стал выезжать чаще, но, даже проехав четыре часа, чувствуешь себя выжатым как лимон, что уж говорить о гонке, которая идёт шесть с половиной часов. Когда становишься старше, тело меняется. У меня затекает шея, больше болит спина, идёт борьба с естественным процессом старения.

 

  Есть и опасная сторона. Представьте, если Тафи упадёт с таким парнем, как Грег Ван Авермат, тем, кто может одержать победу. Будут большие неприятности. Стоит ли так рисковать? Я увлёкся винтажными велосипедами, у меня есть мои старые велосипеды из 90-х. Если сравнить нынешний велосипед BMC и тот из 90-х, то разница огромна. Даже оборудование всё другое.

 

Помимо возраста ему придётся столкнуться с множеством других проблем».

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Теги к статье: Андреа Тафи Париж-Рубэ Paris–Roubaix

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 17.05.2015

    Как говорится - Чего только не бывает в зоологии... Трудно судить, пока кто-то не попробовал. С одной стороны - риски понятны и объяснимы, с другой - А ВДРУГ ? Ведь тот же Шиандри не совсем прав , утверждая - "Как много топовых спортсменов вернулись и выиграли? Никто...". Вот, допустим, знаменитый боксер Джорж Форман. Ушел из спорта в 1977, вернулся в 1987(!!!), заявив - "...исполнил половину своей мечты и показал людям, что даже в 40 лет можно достигать своих целей...". А в 1994 стал ЧЕМПИОНОМ МИРА среди профессионалов в тяжелом весе ! Мало того - после своего ухода он снова решил ВЕРНУТЬСЯ в 2004 ! Чтобы, как он сказал, показать, что "возраст 55 лет - это не смертный приговор"... И Тафи как-то не смахивает на авантюриста, он утверждает, что все последнее время тренировался и готовился... К чему на старости лет  - ради коммерции и рекламы - прилюдно садится в лужу, становиться объектом для насмешек?  

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 21.05.2014

    Вперед Гладиатор!

    Победа "Паппи" н Вуэльте в 42 года значит никого не удивила, а простое желание выйти на старт любимой гонки - нонсенс?

    От всей души жедлаю Андреа посрамить скептиков и особенно снобов.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 22.05.2013

    Я уверен он не уложится в лимит по времени. Еще интересно, почему мы должны на это смотреть, я вот представляю если Бонен или Спартак решат вернуться ради этой гонки, лет через 10, ведь люди помнят как они зажигали, рвали в клочья группы на былугах, а увидят скорее всего жалкое зрелище как гонщики выпадут одни из первых, мне кажется гонка для профессионалов, а не сумашедших. drinks 

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Комментарии

  • velodoctor
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (3)
    velodoctor-Фото

    Я уверен он не уложится в лимит по времени. Еще интересно, почему мы должны на это смотреть, я вот представляю если Бонен или Спартак решат вернуться ради этой гонки, лет через 10, ведь люди помнят как они зажигали, рвали в клочья группы на былугах, а увидят скорее всего жалкое зрелище как гонщики выпадут одни из первых, мне кажется гонка для профессионалов, а не сумашедших. drinks 

  • Крайний
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (3)
    Крайний-Фото

    Вперед Гладиатор!

    Победа "Паппи" н Вуэльте в 42 года значит никого не удивила, а простое желание выйти на старт любимой гонки - нонсенс?

    От всей души жедлаю Андреа посрамить скептиков и особенно снобов.

  • Адриен
    Патрик Лефевр, Магнус Бэкстед ... (3)
    Адриен-Фото

    Как говорится - Чего только не бывает в зоологии... Трудно судить, пока кто-то не попробовал. С одной стороны - риски понятны и объяснимы, с другой - А ВДРУГ ? Ведь тот же Шиандри не совсем прав , утверждая - "Как много топовых спортсменов вернулись и выиграли? Никто...". Вот, допустим, знаменитый боксер Джорж Форман. Ушел из спорта в 1977, вернулся в 1987(!!!), заявив - "...исполнил половину своей мечты и показал людям, что даже в 40 лет можно достигать своих целей...". А в 1994 стал ЧЕМПИОНОМ МИРА среди профессионалов в тяжелом весе ! Мало того - после своего ухода он снова решил ВЕРНУТЬСЯ в 2004 ! Чтобы, как он сказал, показать, что "возраст 55 лет - это не смертный приговор"... И Тафи как-то не смахивает на авантюриста, он утверждает, что все последнее время тренировался и готовился... К чему на старости лет  - ради коммерции и рекламы - прилюдно садится в лужу, становиться объектом для насмешек?  

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ROSt
    Цитата: rude_rider
    Жаль канечно.Сергей намного лучше например Гривко или Груздьева(чисто мое мнение.они давно уже ничего не показывают)Удачи Сергей.ты отлично провел эти два сезона в Астане.

    Смотри чаще гонки...и тебе покажут не раз !!! 
    Умник ( 
    popcorm
    ++++
  • Patriotkz
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (12)
    Patriotkz-Фото
    Может быть я чего то не понимаю, но мне Чернецкий больше нравился. Могли бы с Лешой на недельных гонках(и не только) замутить что-нибудь. Очень жаль. Обидно. Как бы то ни было, на Астане карьера не заканчивается. Удачи Сергею. Покажи класс.
  • rude_rider
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (12)
    rude_rider-Фото
    Цитата: ROSt
    Цитата: rude_rider
    Жаль канечно.Сергей намного лучше например Гривко или Груздьева(чисто мое мнение.они давно уже ничего не показывают)Удачи Сергей.ты отлично провел эти два сезона в Астане.

    Смотри чаще гонки...и тебе покажут не раз !!! 
    Умник ( 
    popcorm
    А мы знакомы? Не узнаю в гриме кто это такой глупый тычит мне?
  • ROSt
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (12)
    ROSt-Фото

    Цитата: rude_rider
    Жаль канечно.Сергей намного лучше например Гривко или Груздьева(чисто мое мнение.они давно уже ничего не показывают)Удачи Сергей.ты отлично провел эти два сезона в Астане.

    Смотри чаще гонки...и тебе покажут не раз !!! 

    Умник ( 

    popcorm

  • vitali
    Сергей Чернецкий переходит в к ... (12)
    vitali-Фото
    Скорее всего - так лучше. Когда Сергею давали капитанить, результат он даёт, другое дело, что было мало таких возможностей. И ничего он не потеряет, ещё только 28 лет, и как сказано:"ты давай, твори и строй, умножай и землю рой..."
  • rude_rider
    Эрнандо Бооркес – новый гонщик ... (5)
    rude_rider-Фото
    Теперь выбираем гт где нет скай и вперед)))))
  • rude_rider
    Тренер Якоба Фульсанга ушёл из ... (2)
    rude_rider-Фото
    Фульс отлично едет недельки. На туре он точно не претендент на подиум. А так хороший гонщик.не конфликтный ни разу.

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