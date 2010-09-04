Жозе Азеведу уходит из команды Katusha-Alpecin

Жозе Азеведу собирается уйти из команды Katusha-Alpecin в конце 2019 года

Генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу, контракт которого завершается в конце этого сезона, не собирается оставаться в команде, даже если будет найден спонсор. Об этом он рассказал в интервью Cyclingnews во время Тура Британии-2019.

Азеведу собирается вернуться к работе спортивного директора и будет искать место в другой команде. Португалец Жозе Азеведу начал работать спортивным директором в команде Katusha в 2014 году, а с 2017 года стал генеральным менеджером команды.

Жозе Азеведу: «Вне зависимости от того, продолжит ли существование команда, я уже сообщил, что заканчиваю работу в конце этого года, когда завершается мой контракт. Я хочу снова стать спортивным директором. На 2020 год я свободен».

Жозе Азеведу рассказал Cyclingnews, что вопрос о будущем команды ещё не решён: «Когда идёт процесс переговоров, в него вовлечены всегда несколько сторон. Чтобы прийти к соглашению, нужно время. Все хотят услышать положительные новости, но пока нужно ждать. Руководство прилагает много сил, чтобы найти решение. Они не сдаются, хотя и говорили, что в июле или августе команда закроется.

Одиннадцати гонщикам, у которых есть действующие контракты, надо ждать конца этих переговоров. Все остальные, у которых контракты заканчиваются, свободны вести переговоры с другими командами».

Cyclingnews сообщает, что израильская проконтинентальная команда Israel Cycling Academy, которая стремится войти в ряды команд Мирового тура в 2020 году, ведёт переговоры с командой Katusha-Alpecin.