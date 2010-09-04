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Жозе Азеведу уходит из команды Katusha-Alpecin

Жозе Азеведу собирается уйти из команды Katusha-Alpecin в конце 2019 года

 

 

   Генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу, контракт которого завершается в конце этого сезона, не собирается оставаться в команде, даже если будет найден спонсор. Об этом он рассказал в интервью Cyclingnews во время Тура Британии-2019.

 

  Азеведу собирается вернуться к работе спортивного директора и будет искать место в другой команде. Португалец Жозе Азеведу начал работать спортивным директором в команде Katusha в 2014 году, а с 2017 года стал генеральным менеджером команды.

 

 

  Жозе Азеведу: «Вне зависимости от того, продолжит ли существование команда, я уже сообщил, что заканчиваю работу в конце этого года, когда завершается мой контракт. Я хочу снова стать спортивным директором. На 2020 год я свободен».

 

  Жозе Азеведу рассказал Cyclingnews, что вопрос о будущем команды ещё не решён: «Когда идёт процесс переговоров, в него вовлечены всегда несколько сторон. Чтобы прийти к соглашению, нужно время. Все хотят услышать положительные новости, но пока нужно ждать. Руководство прилагает много сил, чтобы найти решение. Они не сдаются, хотя и говорили, что в июле или августе команда закроется.

 

  Одиннадцати гонщикам, у которых есть действующие контракты, надо ждать конца этих переговоров. Все остальные, у которых контракты заканчиваются, свободны вести переговоры с другими командами».

 

  Cyclingnews сообщает, что израильская проконтинентальная команда Israel Cycling Academy, которая стремится войти в ряды команд Мирового тура в 2020 году, ведёт переговоры с командой Katusha-Alpecin.

 

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Теги к статье: Жозе Азеведу Jose Azevedo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Такую команду угробили..которая в со-лидерах рейтинга стояла. когда то. с таким то бюджетом

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 4.07.2013

    Прощай шампунь. Бабло распилили и свалили. Стоит запомнить имена этих манагеров.
    Гонцов жаль. Полит, Герреро и другие хорошие гонцы. Удачи парням!

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:37 | Регистрация: 4.09.2010

    уже просто забыть хочется. бесславный конец

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Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    уже просто забыть хочется. бесславный конец

  • Shalam s Urala
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чувствуется как Янник воодушевлён, вдохновлён и полон надежд

    и Лефевр такой мастер, глава семьи, вожак стаи )

    дай им бог

  • VeloVelo
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Прощай шампунь. Бабло распилили и свалили. Стоит запомнить имена этих манагеров.
    Гонцов жаль. Полит, Герреро и другие хорошие гонцы. Удачи парням!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде войдет в "зал славы велоспорта" (уже вошел), не только потому, что он был на подиуме всех трех ГТ. А еще потому что плюс к этому у него выдающиеся результаты в арденнских классиках.

    Флэш Валлонь (финиш на Мюр дэ Уи) - Пятикратный победитель!!! И еще призовые места.
    Льеж-Бастонь-Льеж - Трехкратный победитель!!! И еще призовые места.


    ДАЛЕЕ КЛАССИКИ:
    Классика Сан-Себастьяна - Двукратный победитель
    Вуэльта Мурсии - Пятикратный победитель.

    Ну и уж раз пошло по Вальверде:

    Трехкратный чемпион Испании (1 - разделка, 2 - групповая)

    НЕДЕЛЬКИ:
    Андалусия: Пятикратный победитель.
    Валенсия: Трехкратный победитель.
    Каталония: Трехкратный победитель!!!
    Бургос: Двукратный победитель.
    Дофине: Двукратный победитель!
    Кастилия и Леон: 1 Победа.
    Тур страны Басков: 1 Победа.
    Тур Абу Даби: 1 Победа.

    Чемпион мира действующий! Плюс 5 или 6 серебра и бронзы, не помню точно.



    У кого еще есть такие или подобные достижения? 



    Я не фанат Вальверде.
    Но, с большим уважением к нему отношусь. 

  • Astanaforever
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Такую команду угробили..которая в со-лидерах рейтинга стояла. когда то. с таким то бюджетом
  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Артем, есть такие замечательные гонки, как "классики". Обратите на них внимание.
    Они того стоят, например, Тур Фландрии. Для подавляющего большинства гонцов 
    выиграть Фландрию гораздо ценнее, чем взять этап на ГТ.

  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Ну правильно ... Посмотрите - сколько одобрений ваша писулька получила. НЕНАВИСТЬ ! Завтра закроют Астану - ох, сколько радости будет на Velolive ! И понятно, все команды - чистейшие, никто - кроме проклятой Астаны - допингом не баловался и не балуется, она одна как БЕЛЬМО мешает российским "знатокам" велоспорта. Даже Армстронг , оказывается, допинговал из-за Астаны.И Контадор ... Все астанинские допинговые выкормыши. И других достижений у Астаны не было ... У меня вопрос - вот рыба ГНИЁТ с головы... А человек с какого места ? ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА ?! ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ?! Я не призываю болеть или любить Астану . Но неужели на ВЕЛИКОЙ РУСИ перевелась ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ? И осталась только ненависть , неприязнь, зависть и нетерпимость ?
  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Что, опять антиастанинский приступ подкатил? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АСТАНА ? Вопрос был о спортивных достижениях Бахрейна - И ВСЕ! И вопрос правомерный - достижений, достойных особой гордости, у команды ПОКА нет. Возможно - будут. Дай Бог... КАК НАСЧЕТ ВАШЕЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АСТАНЫ И ЕЁ БОЛЕЛЬЩИКОВ ? Соринку в чужом глазу быстро подмечаете...
  • Astanaforever
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Честно. Вот не хотел я эту бучу разводить..но ваши выпады на ровном месте в сторону Астанытвынуждают меня макнуть вас в ваше же дерьмо./Директор по менеджменту велокоманды Bahrain Merida Милан Эржень подозревается в связях с допинговой клиникой Марка Шмидта. Сейчас Международный союз велосипедистов (UCI) ведет расследование по этому поводу. 15 мая стало известно, что гонщик Bahrain Merida Кристиан Корень и спортивный директор команды Борут Божич являлись клиентами Шмидта и принимали допинг. В сентябре 2018 года у белорусского гонщика команды Константина Сивцова в допинг-пробе был найден эритропоэтин. / Довольны?

    И еще.. Когда будете след. раз списывать флуд, пишите хоть правильно фамилии. Илья Давыденок.. так правильно будет.
  • BaTman
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    BaTman-Фото
    Но достижения Астаны пока не привлекают гонщиков и тренеров такого уровня.
    Зачем столько агрессии в отношениях других команд ?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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