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Велогонщик Оскар Севилья ограблен во время тренировки в Колумбии

Велогонщика Оскара Севилью ограбили и избили во время тренировки в Колумбии

 

 

  Оскар Севилья (Oscar Sevilla), 41-летний испанский велогонщик колумбийской континентальной велокоманды Medellin, подвергся нападению, когда тренировался в окрестностях Боготы, столицы Колумбии. Ранним утром в воскресенье, 18 марта, испанского гонщика свалили с велосипеда и избили  пятеро нападавших.

Велогонщик Оскар Севилья ограблен во время тренировки в Колумбии

  Как сообщила супруга Оскара Севильи, Илоне, грабители забрали велосипед, стоимость которого превышает 10 000 долларов, а также шлем и очки Оскара Севильи, после чего уехали в такси, которое ждало грабителей за углом. Они не забрали телефон гонщика, лежавший в заднем кармане майки, поэтому Оскар Севилья смог позвонить жене, и ему помог проезжавший мимо водитель.

 

  Оскар Севилья получил перелом запястья и лучевой кости. Ему предстоит операция.

 

 Илоне де Севилья рассказала: «Этим утром Оскар около 6 утра уехал тренироваться в окрестностях Боготы, как делает каждый день.

 

  На него напали пятеро, они столкнули его и избили. За углом их ожидало такси, куда они положили велосипед. Он очень расстроен, потому что такой тип перелома потребует времени на восстановление, а он должен был участвовать в гонке в Испании.

 

  Он очень разочарован, но такое мы наблюдаем в Боготе каждый день. Здесь много грабителей, велосипедисты не могут чувствовать себя в безопасности. Каждый день крадут велосипеды, он не может выезжать и тренироваться без опасений, потому что в любой момент кто-то может причинить вред или подвергнуть опасности жизнь ради велосипеда».

 

  Мэр Боготы Энрике Пеньялоза сказал: «Атака на Оскара Севилью – это огромный позор. Необходимо, чтобы судьи выносили суровые приговоры грабителям велосипедов».

 

Оскар Севилья в 2001 году был призёром Вуэльты Испании, в прошлом году стал победителем Вуэльты Мадрида, является трёхкратным победителем Вуэльты Колумбии. Последние годы живёт и тренируется в Колумбии, выступает за колумбийские команды с 2011 года. В этом году Оскар Севилья занял 2-е место в общем зачёте Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018.

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Теги к статье: Оскар Севилья

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 7.12.2014

    Выздоравливай поскорее, Оскар!

    А почему, интересно, у него такое прозвище - "эль Ниньо"? Это ведь "дитя, ребенок" в переводе?

    1. RVL

      Сегодня, 20:18 | Регистрация: 30.08.2012

      В 41 , оч хорошо выглядит.

      А в 23, когда прилипло...ну так видимо и было..))

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 20:51 | Регистрация: 7.12.2014

        В прошлом году на Сан-Хуане. Идет презентация команд. Ну, Ричезе свой, аргентинец. Буря аплодисментов, переходящая в овации. Гавирия, почти что свой. Аналогичная реакция зрителей в зале. Боннен и Нибали, звезды велоспорта, заинтересованность, любопытство, вспышки камер на телефонах. Бауке Молема интересен только оргам, которые с удовольствием с ним фотографируются.
        И тут вдруг в зале и среди публики на улице начинается оживление. Повода вроде нет, на подходе маленькая, заштатная колумбийская команда.
        Но в зале все сильнее крики: "Оскар! Оскар!!! Оскаааррр!!!" Команда выходит на сцену, невысокий коренастый гонщик далеко не первой молодости приветственно поднимает руку а-ля дуче. Народ в экстазе. Сказать, что его там обожают и боготворят - это ничего сказать.
        Вот уж воистину - не было бы счастья, да не несчастье помогло. И личную жизнь там устроил - во время одной церемонии награждения после гонке увидел подиумную девушку. Влюбился, стал ухаживать, женился, родились дети...

        1. Имя: Алексей

          AvA

          Сегодня, 21:44 | Регистрация: 14.05.2017

          Ну вот! А если подиумных девушек отменят??? Как после этого личную жизнь устраивать?!?)))

          1. Имя: Жанна

            Zhanzhak

            Сегодня, 22:06 | Регистрация: 14.12.2015

            Точно. Но, видимо тогда личную жизнь начнут устраивать подиумные мальчики! Наверняка это будут няшки! = )

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Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Zhanzhak-Фото
    Атаковал? Он уже был впереди .. розовая майка ехала намного позади . Догонял именно лидер гонки. Так что не убедительный пример.
  • staurt
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    staurt-Фото
    Великие гонщики типа Армстронга не атаковали когда соперник съехал в кювет или сугроб, тем более майка лидера гонки. При желании можно много чего вспомнить...
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Zhanzhak-Фото
    В наших рядах пополнение! Я имею в виду поклонников Энцо! Добро пожаловать!
  • motte
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    motte-Фото

    Цитата: Rebellix
    А я фанат, давно и не скрываю этого.......История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом

    Привет!

    Вы исключительно правы!

  • Rebellix
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (79)
    Rebellix-Фото
    А я фанат, давно и не скрываю этого. И вчерашняя победа для меня просто как бальзам на душу - после особенно того Льежа, и после Хорнера, то есть после тех поражений, которые равносильны победам, если вы понимаете, о чём я. История, я надеюсь, рассудит, где он был на самом деле чемпионом
  • Zhanzhak
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    Zhanzhak-Фото
    Точно. Но, видимо тогда личную жизнь начнут устраивать подиумные мальчики! Наверняка это будут няшки! = )
  • AvA
    Винченцо Нибали – победитель М ... (14)
    AvA-Фото
    Я не за то говорю.
    Гонщики, основной специализацией которых являются гонки другого типа, бьют гонщиков в их основной специализации.
  • AvA
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    AvA-Фото
    Ну вот! А если подиумных девушек отменят??? Как после этого личную жизнь устраивать?!?)))
  • Earl57
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    Earl57-Фото
    В прошлом году на Сан-Хуане. Идет презентация команд. Ну, Ричезе свой, аргентинец. Буря аплодисментов, переходящая в овации. Гавирия, почти что свой. Аналогичная реакция зрителей в зале. Боннен и Нибали, звезды велоспорта, заинтересованность, любопытство, вспышки камер на телефонах. Бауке Молема интересен только оргам, которые с удовольствием с ним фотографируются.
    И тут вдруг в зале и среди публики на улице начинается оживление. Повода вроде нет, на подходе маленькая, заштатная колумбийская команда.
    Но в зале все сильнее крики: "Оскар! Оскар!!! Оскаааррр!!!" Команда выходит на сцену, невысокий коренастый гонщик далеко не первой молодости приветственно поднимает руку а-ля дуче. Народ в экстазе. Сказать, что его там обожают и боготворят - это ничего сказать.
    Вот уж воистину - не было бы счастья, да не несчастье помогло. И личную жизнь там устроил - во время одной церемонии награждения после гонке увидел подиумную девушку. Влюбился, стал ухаживать, женился, родились дети...
  • RVL
    Велогонщик Оскар Севилья ограб ... (5)
    RVL-Фото

    В 41 , оч хорошо выглядит.

    А в 23, когда прилипло...ну так видимо и было..))

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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