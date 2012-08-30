Велогонщик Оскар Севилья ограблен во время тренировки в Колумбии

Велогонщика Оскара Севилью ограбили и избили во время тренировки в Колумбии

Оскар Севилья (Oscar Sevilla), 41-летний испанский велогонщик колумбийской континентальной велокоманды Medellin, подвергся нападению, когда тренировался в окрестностях Боготы, столицы Колумбии. Ранним утром в воскресенье, 18 марта, испанского гонщика свалили с велосипеда и избили пятеро нападавших.

Как сообщила супруга Оскара Севильи, Илоне, грабители забрали велосипед, стоимость которого превышает 10 000 долларов, а также шлем и очки Оскара Севильи, после чего уехали в такси, которое ждало грабителей за углом. Они не забрали телефон гонщика, лежавший в заднем кармане майки, поэтому Оскар Севилья смог позвонить жене, и ему помог проезжавший мимо водитель.

Оскар Севилья получил перелом запястья и лучевой кости. Ему предстоит операция.

Илоне де Севилья рассказала: «Этим утром Оскар около 6 утра уехал тренироваться в окрестностях Боготы, как делает каждый день.

На него напали пятеро, они столкнули его и избили. За углом их ожидало такси, куда они положили велосипед. Он очень расстроен, потому что такой тип перелома потребует времени на восстановление, а он должен был участвовать в гонке в Испании.

Он очень разочарован, но такое мы наблюдаем в Боготе каждый день. Здесь много грабителей, велосипедисты не могут чувствовать себя в безопасности. Каждый день крадут велосипеды, он не может выезжать и тренироваться без опасений, потому что в любой момент кто-то может причинить вред или подвергнуть опасности жизнь ради велосипеда».

Мэр Боготы Энрике Пеньялоза сказал: «Атака на Оскара Севилью – это огромный позор. Необходимо, чтобы судьи выносили суровые приговоры грабителям велосипедов».

Оскар Севилья в 2001 году был призёром Вуэльты Испании, в прошлом году стал победителем Вуэльты Мадрида, является трёхкратным победителем Вуэльты Колумбии. Последние годы живёт и тренируется в Колумбии, выступает за колумбийские команды с 2011 года. В этом году Оскар Севилья занял 2-е место в общем зачёте Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018.