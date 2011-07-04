- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 18:36
Альберто Контадор госпитализирован в Колумбии с подозрением на пищевое отравление
Альберто Контадор, приехавший в Колумбию для участия в спортивном мероприятии «Джиро де Риго» (Giro de Rigo), организуемом велогонщиком команды EF Education First Ригоберто Ураном, попал в больницу с подозрением на сильное отравление. У него поднялась высокая температура и возникли серьёзные проблемы с желудком.
Alberto Contador @albertocontador confirma que no estará en el #ElGirodeRigo @UranRigoberto pic.twitter.com/O6UzkkuUXa— A Puro Pedal (@APuroPedalCol) 1 ноября 2019 г.
В видеообращении через твиттер Альберто Контадор сказал: «Мне жаль, что не смогу принять участие в «Джиро де Риго». Я тренировался с большим энтузиазмом, с воодушевлением поехал в Колумбию, но во время поездки почувствовал себя плохо, у меня была очень высокая температура. Наверное, я съел что-то загрязнённое. Теперь мы пытаемся стабилизировать моё состояние. В следующем году не пропущу это мероприятие».
Победитель семи Гран-туров, 36-летний Альберто Контадор останется в больнице города Богота на 48 часов.
Сам Ригоберто Уран, учредивший и поддерживающий это велосипедное мероприятие, также не сможет принять участие во втором выпуске «Джиро де Риго», так как всё ещё не восстановился после тяжёлого падения, из-за которого сошёл с Вуэльты Испании-2019.
В «Джиро де Риго» примут участие победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь (Ineos), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Серхио Игита и Даниэль Мартинес (EF Education First), Серхио Энао (UAE Team Emirates), а также бывшие профессиональные велогонщики Иван Бассо и Луис Эррера.
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