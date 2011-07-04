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Альберто Контадор госпитализирован в Колумбии с подозрением на пищевое отравление

Альберто Контадор госпитализирован в Колумбии с подозрением на пищевое отравление

 

 

  Альберто Контадор, приехавший в Колумбию для участия в спортивном мероприятии «Джиро де Риго» (Giro de Rigo), организуемом велогонщиком команды EF Education First Ригоберто Ураном, попал в больницу с подозрением на сильное отравление. У него поднялась высокая температура и возникли серьёзные проблемы с желудком.

 

 

 

 

  В видеообращении через твиттер Альберто Контадор сказал: «Мне жаль, что не смогу принять участие в «Джиро де Риго». Я тренировался с большим энтузиазмом, с воодушевлением поехал в Колумбию, но во время поездки почувствовал себя плохо, у меня была очень высокая температура. Наверное, я съел что-то загрязнённое. Теперь мы пытаемся стабилизировать моё состояние. В следующем году не пропущу это мероприятие».

 

Победитель семи Гран-туров, 36-летний Альберто Контадор останется в больнице города Богота на 48 часов.

 

  Сам Ригоберто Уран, учредивший и поддерживающий это велосипедное мероприятие, также не сможет принять участие во втором выпуске «Джиро де Риго», так как всё ещё не восстановился после тяжёлого падения, из-за которого сошёл с Вуэльты Испании-2019.

 

  В «Джиро де Риго» примут участие победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь (Ineos), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Серхио Игита и Даниэль Мартинес (EF Education First), Серхио Энао (UAE Team Emirates), а также бывшие профессиональные велогонщики Иван Бассо и Луис Эррера.

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Теги к статье: Альберто Контадор

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В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 27.05.2017

    Может пандебоно не свежее попалось?

  4. Имя: Капитан Нэмо

    Капитан Нэмо

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 12.05.2019

    В Колумбию со своей едой ехать надо...

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.
    Вы на кокс колумбийский намекаете? Может позволить себе разок.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Astanaforever
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.
    Вы на кокс колумбийский намекаете? Может позволить себе разок.
  • Капитан Нэмо
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Капитан Нэмо-Фото

    В Колумбию со своей едой ехать надо...

  • uran
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    uran-Фото
    Может пандебоно не свежее попалось?
  • motte
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Калифорнии не будет провод ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Адриен
    Уважаемый Сейтмеметов Сейтхалил, вам тоже не мешало бы знать, что толстосумы из США никого не содержат. Тоже мне, нашлись благодетели. Они никогда не вкладывают деньги, не надеясь на прибыль.НИКОГДА! Помните Тур де Трамп ? Мне довелось побывать на обеих гонках, наблюдать ВООЧИЮ за Лемондом, Екимовым, Бобриком... Так Трампа хватило только на два года спонсорства, потому как прибыль была почти нулевая. Все, что вы пишите об оборудовании, причиндалах, велосипедах не имеет НИКАКОГО отношения к благотворительности, а просто-напросто приносит ПРИБЫЛЬ. Всё правильно, делают деньги, молодцы. Но это не СОДЕРЖАНИЕ протура, а выгодный бизнес.
    Вы вообще понимаете что сказали? Не содержат но дают деньги? Вкладывают деньги в команды ,не благотворительности ради а что бы заработать. Бред , вы идете работает на фабрике слесарем ,или сантехником в ЖКО, но фабрику по вашему мнению построил благодетель для того что бы людям помогать??? Не выдумывайте . Раз вы такой осведомленный и есть может возможность пообщаться с экс профессионалами ,задайте вопрос тому же Екимову ,при возможности , человек до Федерации работал менеджером в команде , и гонялся в американской команде так же . Он вам расскажет что тех спонсоры ,дают не только материалы но и приносят деньги с собой, и кто даёт больше денег то именно его материалы и используют. И ввиду отсутствия денег многие марки так и остаются в забвении хотя качество может быть не хуже. Поэтому сравнения с Трампом который сорит деньгами , и людьми которые на протяжении десятков лет продолжают вкладывать деньги, пусть и не на его уровне но стабильные ,в команды ,на которые живут работники и кормят свои семьи, это просто не корректно . Или вы серьёзно считаете что есть проекты в Протуре которые занимаются благотворительностью??? Хоть один назовите пожалуйста из 18 команд ))))) Все имеют какую то задачу ,но точно не благотворительность .
  • Astanaforever
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.
  • Sezar
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15)
    Sezar-Фото

    Выиграть Вуэльту и Тур -разные вещи. Универсал как раз и должен хорошо ездить короткие торчки Вуэльты. Причем и на Джиро и на Вуэльте он слегка провисал на 3 неделе. Но в чем он прав-так это в том, что время не на его стороне, а Тур выиграть надо. Даже такой тяжелый и неподходящий как в 2020.

  • Roscomsport
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15)
    Roscomsport-Фото

    Удивительная карьера, требую продолжения банкета!

  • almaty1991
    Бывший врач команды Sky призна ... (9)
    almaty1991-Фото

    Никогда такого не было, и вот опять...

  • Zhanzhak
    Бывший врач команды Sky призна ... (9)
    Zhanzhak-Фото
    +
    Сезон закончился, страсти поутихли, скукота......

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