Глава велокоманды Bora-hansgrohe: «Наша команда будет готова выступать до Рождества 2020 года»

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- Дата:
- Сегодня, 18:17
Генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe о Тур де Франс перспективах сезона 2020 года
Объявление новых дат проведения Тур де Франс-2020 стало лучом надежды для велогонщиков, хотя специалисты-эпидемиологи предупреждают о сложностях, с которыми могут столкнуться организаторы. Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe, относится к тем, кто верит, что французский Гранд-тур пройдёт с 29 августа по 20 сентября, о чём рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Ральф Денк: «Новые даты Тур де Франс-2020 – это больше, чем проблеск надежды. Я твёрдо верю, что мы стартуем из Ниццы 29 августа. Но возможность проведения до конца сезона двух других Гранд-туров - Джиро д’Италии и Вуэльты Испании, а также пяти Монументов кажется мне очень маловероятной.
Если мы проедем Тур и чемпионат мира в сентябре, Джиро должна начаться в октябре, а Вуэльта тогда будет кульминацией сезона в декабре. Что касается нашей команды, мы будем готовы выступать до Рождества.
Если удастся вместить все пять Монументов, мы спасём почти всё. В конце года сможем сказать, что находимся в хорошем положении».
На вопрос о том, как справятся гонщики и персонал команды с таким плотным расписанием в конце сезона, Ральф Денк ответил:
«К тому времени, как гонки возобновятся, все будут отдохнувшими. Мы закатаем рукава и примемся за работу, потому что намеченные велогонки – ключевые в нашем спорте».
Ральф Денк считает, что даже если удастся провести только Тур де Франс-2020, это обеспечит необходимую рекламу для спонсоров команд: «Мы сумеем справиться, но вот если не будет никаких гонок вообще, это станет ударом для велоспорта».
В то время как несколько команд Мирового тура уже объявили о сокращении зарплат велогонщикам, команда Bora-hansgrohe пока не собирается к этому прибегать:
«У нас великолепные партнёры, которые верны своим обязательствам и поддерживают инвестициями. Мы решили полностью заплатить гонщикам и персоналу за апрель. Будем смотреть, что нам делать, месяц за месяцем, решать в мае, июне, июле. Многое зависит от того, когда снова начнётся сезон. Пока что мы знаем только, что Тур де Франс должен стартовать 29 августа.
Верю, что не смотря на кризис, спонсоры в спорте в основной массе будут выполнять финансовые соглашения. Но спад в экономике значительно осложнит формирование фондов для спонсирования спорта, не важно, будь это велоспорт, футбол или гандбол. У большинства спонсоров или потенциальных спонсоров на следующий сезон доступный бюджет будет гораздо меньше».
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