Глава велокоманды Bora-hansgrohe: «Наша команда будет готова выступать до Рождества 2020 года»

Alya

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26) Хотела ведь в посте написать - "а нашим как всегда все кругом обязаны", но почему то решила смягчить.



Пока заборчик крокодилко набирает плюсики, а мои комментарии минусуют я спокойна за неизменность дел в российском велоспорте. Какой велоспорт, такие и болельщики.

EL-Fenomeno

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Я думаю, что вариант с проведением ГТ (неважно Тур, Вуэльта или Джиро) в этом году плохая неправильнfя идея. Да, убытки? рейтинги и всё-такое это будет и будет много. Но ведь мы все (организаторы, спортсмены, болельщики) хотим пережить эту вирусню, а значит оргам и спонсорам нужно тоже пережить "эту утрату" и смиритьcя с пропуском великих гонок. А вот однодневные монументальные классики которые сейчас масово "сватают" на осень - это считаю (воз)можно. Ну и чтобы не так все громко плакали/рыдали ЧЕ и ЧМ однозначно как то нужно тоже с_организовать, пускай только с TTT, ITT & Road Race для профиков (м+ж). Цитата: Адриен Как говорят некоторые специалисты - пандемия закончится только тогда , когда COVIDом переболеют...все. Примерно этак 80% землян была озвучка, но честно говоря я хотел бы оказаться в числе тех 20% ибо меня больше пугает не сам момент заражения (т.е. когда я узнаю что уже болен), а способность моего выздоровления и переноса этой болячки. Да, признаюсь всё дело в здоровье организма, а оно, к сожалению, не 100%-е(

sashaney

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26) Цитата: Shalam s Urala Цитата: paziz Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса? Ремко, конечно, вундеркинд. но дело даже не в том, что рановато ему такие авансы выдавать (кто-то уже знает 3-недельного Ремко?). а в том дело, что в современном велоспорте тотальное мерксовское доминирование невозможно в принципе. просто освежите для себя пальмарес каннибала и вам всё станет ясно )

стоит также напомнить, что Эдди помимо невообразимой кучи монументов, ЧМ и - ! - одинадцати 3-недельных грандтуров прибрал на них кучу И спринтерских И горных маек. неужели в Ремко уже кто-то высмотрел такую всеядность?

и половины ему от Меркса не поднять

Меркс - навсегда один

Ремко, конечно, вундеркинд. но дело даже не в том, что рановато ему такие авансы выдавать (кто-то уже знает 3-недельного Ремко?). а в том дело, что в современном велоспорте тотальное мерксовское доминирование невозможно в принципе. просто освежите для себя пальмарес каннибала и вам всё станет ясно )стоит также напомнить, что Эдди помимо невообразимой кучи монументов, ЧМ и - ! - одинадцати 3-недельных грандтуров прибрал на них кучу И спринтерских И горных маек. неужели в Ремко уже кто-то высмотрел такую всеядность?и половины ему от Меркса не поднятьМеркс - навсегда один Согласен на все 100. Вопросы про величие - глупое занятие. Эпохи разные. Всё разное.

НО .... Не помню кого из заставших Каннибала и ЛА спрашивали про сравнение. Ответ был: Kаннибал. ЛА появлялся только на ТдФ. От Каннибала не было спасения круглый год.

wintermute

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Вайнштейн не далее как вчера обозначил одну из причин того, отчего временами ограничительные меры столь строги — мы, как элементы социума, никак не повзрослеем.

Адриен

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Я не понял - какие "тысячи у дороги"? Посмотрите в окно - никаких войск, а улицы ПУСТЫ. Так же будет и во время проведения "закрытых" велогонок. Карантин есть карантин... Но лично я против подобных соревнований. Обязательно должно быть возвращение, но - к НОРМАЛЬНОЙ жизни. А вот эти пустые трибуны и обочины, виртуальные мероприятия - только её ИМИТАЦИЯ.

wintermute

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26) Слушайте, Вам уже столько раз в комментариях написали «сАльбутамол» — ну уже можно было бы прочесть и запомнить :)



Про «норвежских астматиков» — эти чудесные сказки очень хорошо идут исключительно на государственном ТВ.

wintermute

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) С любым вирусом человечество так или иначе научается жить. Вирус вырождается в менее жёсткие штаммы (ибо ему тупо невыгодно убивать носителя с точки зрения распространения себя любимого), люди в той или иной мере отращивают иммунитет, появляются вакцины или, хотя бы, эффективные протоколы лечения. Правда, иногда до этого момента болезнь успевает выкосить две трети Европы, евпочя.

Серафим

Алехандро Вальверде об изоляци ... (7) Через 3 дня Хуановичу стукнет 40. Не такой юбилей он планировал перед сезоном. Такой возраст, что форму сильно снижать нельзя - потом очень сложно набирать.

Серафим

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26) Инъекции разрешенных препаратов не запрещены. Запрещены внутривенные инфузии ( т.е. внутривенные вливания объемом более 50 млл).

Инфузии и переливания даже препаратов, отсутствующих в Запрещенном списке не допускаются.

А так колите на здоровье, если не допинг.

aksbor

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Единственный вариант - провести 21 разделку, а интервал между гонщиками сделать минут 5, чтобы не было обгонов...