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Глава велокоманды Bora-hansgrohe: «Наша команда будет готова выступать до Рождества 2020 года»

Генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe о Тур де Франс перспективах сезона 2020 года

 

 

  Объявление новых дат проведения Тур де Франс-2020 стало лучом надежды для велогонщиков, хотя специалисты-эпидемиологи предупреждают о сложностях, с которыми могут столкнуться организаторы. Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe, относится к тем, кто верит, что французский Гранд-тур пройдёт с 29 августа по 20 сентября, о чём рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Ральф Денк: «Новые даты Тур де Франс-2020 – это больше, чем проблеск надежды. Я твёрдо верю, что мы стартуем из Ниццы 29 августа. Но возможность проведения до конца сезона двух других Гранд-туров - Джиро д’Италии и Вуэльты Испании, а также пяти Монументов кажется мне очень маловероятной.

 

  Если мы проедем Тур и чемпионат мира в сентябре, Джиро должна начаться в октябре, а Вуэльта тогда будет кульминацией сезона в декабре. Что касается нашей команды, мы будем готовы выступать до Рождества.

 

Если удастся вместить все  пять Монументов, мы спасём почти всё. В конце года сможем сказать, что находимся в хорошем положении».

 

На вопрос о том, как справятся гонщики и персонал команды с таким плотным расписанием в конце сезона, Ральф Денк ответил:

 

  «К тому времени, как гонки возобновятся, все будут отдохнувшими. Мы закатаем рукава и примемся за работу, потому что намеченные велогонки – ключевые в нашем спорте».

 

  Ральф Денк считает, что даже если удастся провести только Тур де Франс-2020, это обеспечит необходимую рекламу для спонсоров команд: «Мы сумеем справиться, но вот если не будет никаких гонок вообще, это станет ударом для велоспорта».

 

  В то время как несколько команд Мирового тура уже объявили о сокращении зарплат велогонщикам, команда Bora-hansgrohe пока не собирается к этому прибегать:

 

  «У нас великолепные партнёры, которые верны своим обязательствам и поддерживают инвестициями. Мы решили полностью заплатить гонщикам и персоналу за апрель. Будем смотреть, что нам делать, месяц за месяцем, решать в мае, июне, июле. Многое зависит от того, когда снова начнётся сезон. Пока что мы знаем только, что Тур де Франс должен стартовать 29 августа.

 

  Верю, что не смотря на кризис, спонсоры в спорте в основной массе будут выполнять финансовые соглашения. Но спад в экономике значительно осложнит формирование фондов для спонсирования спорта, не важно, будь это велоспорт, футбол или гандбол. У большинства спонсоров или потенциальных спонсоров на следующий сезон доступный бюджет будет гораздо меньше».

 

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Теги к статье: BORA - hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Alya
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26)
    Alya-Фото
    Хотела ведь в посте написать - "а нашим как всегда все кругом обязаны", но почему то решила смягчить.

    Пока заборчик крокодилко набирает плюсики, а мои комментарии минусуют я спокойна за неизменность дел в российском велоспорте. Какой велоспорт, такие и болельщики.
  • EL-Fenomeno
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я думаю, что вариант с проведением ГТ (неважно Тур, Вуэльта или Джиро) в этом году плохая неправильнfя идея. Да, убытки? рейтинги и всё-такое это будет и будет много. Но ведь мы все (организаторы, спортсмены, болельщики) хотим пережить эту вирусню, а значит оргам и спонсорам нужно тоже пережить "эту утрату" и смиритьcя с пропуском великих гонок.

    А вот однодневные монументальные классики которые сейчас масово "сватают" на осень - это считаю (воз)можно. Ну и чтобы не так все громко плакали/рыдали ЧЕ и ЧМ однозначно как то нужно тоже с_организовать, пускай только с TTT, ITT & Road Race для профиков (м+ж).

    Цитата: Адриен
    Как говорят некоторые специалисты - пандемия закончится только тогда , когда COVIDом переболеют...все.

    Примерно этак 80% землян была озвучка, но честно говоря я хотел бы оказаться в числе тех 20% ибо меня больше пугает не сам момент заражения (т.е. когда я узнаю что уже болен), а способность моего выздоровления и переноса этой болячки. Да, признаюсь всё дело в здоровье организма, а оно, к сожалению, не 100%-е(

  • sashaney
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26)
    sashaney-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: paziz
    Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса?
    Ремко, конечно, вундеркинд. но дело даже не в том, что рановато ему такие авансы выдавать (кто-то уже знает 3-недельного Ремко?). а в том дело, что в современном велоспорте тотальное мерксовское доминирование невозможно в принципе. просто освежите для себя пальмарес каннибала и вам всё станет ясно )
    стоит также напомнить, что Эдди помимо невообразимой кучи монументов, ЧМ и - ! - одинадцати 3-недельных грандтуров прибрал на них кучу И спринтерских И горных маек. неужели в Ремко уже кто-то высмотрел такую всеядность?
    и половины ему от Меркса не поднять
    Меркс - навсегда один

    Согласен на все 100. Вопросы про величие - глупое занятие. Эпохи разные. Всё разное.
    НО .... Не помню кого из заставших Каннибала и ЛА спрашивали про сравнение. Ответ был: Kаннибал. ЛА появлялся только на ТдФ. От Каннибала не было спасения круглый год.

  • wintermute
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12)
    wintermute-Фото
    Вайнштейн не далее как вчера обозначил одну из причин того, отчего временами ограничительные меры столь строги — мы, как элементы социума, никак не повзрослеем.
  • Адриен
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12)
    Адриен-Фото
    Я не понял - какие "тысячи у дороги"? Посмотрите в окно - никаких войск, а улицы ПУСТЫ. Так же будет и во время проведения "закрытых" велогонок. Карантин есть карантин... Но лично я против подобных соревнований. Обязательно должно быть возвращение, но - к НОРМАЛЬНОЙ жизни. А вот эти пустые трибуны и обочины, виртуальные мероприятия - только её ИМИТАЦИЯ.
  • wintermute
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26)
    wintermute-Фото
    Слушайте, Вам уже столько раз в комментариях написали «сАльбутамол» — ну уже можно было бы прочесть и запомнить :)

    Про «норвежских астматиков» — эти чудесные сказки очень хорошо идут исключительно на государственном ТВ.
  • wintermute
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12)
    wintermute-Фото
    С любым вирусом человечество так или иначе научается жить. Вирус вырождается в менее жёсткие штаммы (ибо ему тупо невыгодно убивать носителя с точки зрения распространения себя любимого), люди в той или иной мере отращивают иммунитет, появляются вакцины или, хотя бы, эффективные протоколы лечения. Правда, иногда до этого момента болезнь успевает выкосить две трети Европы, евпочя.
  • Серафим
    Алехандро Вальверде об изоляци ... (7)
    Серафим-Фото

     Через 3 дня Хуановичу стукнет 40. Не такой юбилей он планировал перед сезоном. Такой возраст, что форму сильно снижать нельзя - потом очень сложно набирать.

  • Серафим
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (26)
    Серафим-Фото
    Инъекции разрешенных препаратов не запрещены. Запрещены внутривенные инфузии ( т.е. внутривенные вливания объемом более 50 млл).
    Инфузии и переливания даже препаратов, отсутствующих в Запрещенном списке не допускаются.
    А так колите на здоровье, если не допинг.
  • aksbor
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12)
    aksbor-Фото

    Единственный вариант - провести 21 разделку, а интервал между гонщиками сделать минут 5, чтобы не было обгонов...

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