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Алехандро Вальверде об изоляции, мотивации и шансах спасти велосезон 2020 года

Алехандро Вальверде: «Будущее в вижу в чёрном свете»

 

 

  39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде считает сезон 2020 года потерянным, несмотря на недавно разработанный UCI новый календарь велогонок. Сейчас чемпион Испании, который живёт в Мурсии, не может выезжать на тренировки, но любителем виртуальных платформ гонок он так и не стал. О том, как он переносит вынужденную изоляцию и как поддерживает свою форму, Алехандро Вальверде рассказал в интервью El Mundo.es.

 

Photo (c) Instagram @alejanvalverde

 

 

- Прошёл месяц в изоляции. Как справляешься?

 

- Пытаюсь организовать себя. Встаю в семь, час с четвертью кручу педали на роллере, завтракаю, потом я с семьёй. Слава Богу, у меня большой дом и дети могут играть в футбол, теннис или кататься на велосипеде. Днём у меня спортзал и упражнения на укрепление мышц.

 

- Чего больше всего не хватает?

 

- Ветра в лицо, возможности покататься туда-сюда в компании, выходов с семьёй - пообедать или сходить в кино … Многих вещей!

 

- UCI установил новые даты проведения для Тур де Франс, Джиро и Вуэльты. Хотя нет гарантий, что тогда всё закончится. Это зависит от развития пандемии.

 

- Конечно, сначала надо посмотреть, как будут развиваться события. До лета ещё далеко. Важно, чтобы Тур де Франс состоялся. Но картина складывается не слишком хорошая. Не знаю, что будет дальше.

 

- Мэр Лос-Анжелеса объявил, что спортивные мероприятия в этом городе не будут проводить до 2021 года. Думал о том, что можешь потерять год соревнований?

 

- Всё очень сложно. Мы хотим вернуться в спорт, но надо быть реалистами. Будущее в отношении того, сможем ли мы выступать в этом году, видится мне в чёрном свете. В начале эпидемии я даже мысли не допускал, что можно потерять этот год. Но глядя на то, как всё развивается, всё больше и больше задумываюсь о том, что гонок вообще не будет. Можно заботиться о себе и тренироваться на роллерах, но мотивации при этом почти никакой. Невозможно проводить специфическую работу, потому что не знаешь, какие цели поставить.

 

- Если ты потеряешь этот год, будешь ли откладывать завершение карьеры?

 

- Посмотрим. Это предполагает радикальные перемены, нужно оценить все аспекты. Можно отложить завершение карьеры, но надо посмотреть, что будет дальше, тогда скажу.

 

- Может ли проведение Тур де Франс-2020 в августе поменять состав фаворитов? У Фрума и Дюмулина появляется больше времени для восстановления.

 

- Возможно, но я считаю Тур, Джиро, Вуэльту будут нетипичными, и результаты будут отличаться от тех, какие были бы, проводись гонки в обычное дня них время. Тело привыкает к шаблону, конкретным температурам. Вдобавок сильно повлияет длительное пребывание дома из-за изоляции. Тело привыкает ко всему, благодаря тренажёрам последних поколений всё становится легче. Они очень хорошо симулируют дорогу, некоторые проводят зверские тренировки по пять-шесть часов подряд. Это не имеет смысла, потому что мы не знаем ближайших целей. Роллеры тебя сжигают физически и морально.

 

- Будет невозможно принять участие в трёх подряд Гранд-турах?

 

- Да. Посмотрим, что получится, если Вуэльта Испании пройдёт в ноябре, какой будет погода. Думаю, что маршрут надо изменить, раз изменятся даты проведения. В этом году маршрут проходит через северные регионы, более холодные, поэтому необходимо поискать более тёплые регионы, где можно проходить подъёмы в эти даты. Всё будет сильно испорчено.

 

- Теперь твоя главная цель – чемпионат мира в Швейцарии?

 

- Не знаю. С теми сложностями, с которыми мы столкнулись, трудно ответить на этот вопрос.

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • tds
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    tds-Фото
    Если вы что велостанок и шоссе одинаково, то вы очень заблуждаетесь. Попробуйте хотя бы час под нагрузкой!
  • Адриен
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    Адриен-Фото

    "Я настоящий велогонщик, а не виртуальный." - Браво ! Истинный спортсмен, а не геймер. Я не критикую, тех, кто принимает сейчас участие в виртуальных "соревнованиях" - таковы предлагаемые ПЕЧАЛЬНЫЕ обстоятельства. Но это может быть таким же ПЕЧАЛЬНЫМ прецедентом. А что ? К чему проводить эти дорогостоящие соревнования по шоссейному велоспорту, когда запросто можно иметь "то же самое", но намного удобнее, дешевле, экологичнее, травмобезопаснее ? Можно регулировать погоду, профили трасс, времена суток. Да и количество участников можно легко увеличить ... Что, не так ? Если запрет на массовые мероприятия и спортивные состязания продлится сравнительно долго, значит и виртуальных гонок будет много. И обязательно найдутся "активисты", которые которые будут это использовать для внедрения массовой виртуализации спорта. Скажут, смотрите, во время эпидемии проводились же виртуальные соревнования, в них участвовали именитые спортсмены, борьба была не шуточной и интересной... Почему бы это не внедрить в уже обычную, БЛАГОПОЛУЧНУЮ действительность ? Чем плохо ?

  • Student
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."
    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.
    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...
    Так система подсчета очков очень интересная, так что сравнение не совсем уместное, я про биатлон.
  • SportSpirit
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Браво, Герайнт!

    Удивил и порадовал) отработал за свою укороченную подготовку к сезону 2019) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул надеется деб ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Вот и Матье ожил! 

     

    А то по началу всей этой ситуации слегка рефлексировал, типа, зачем тренироваться, не понятно, к чему готовиться. Странно, что ни слова о велокроссовом осеннем сезоне. 

     

  • Николай Степаныч
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Настоящий чемпион!

  • Владимир Корж
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Владимир Корж-Фото
    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул
  • VeloVelo
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну, кроме Берналя и Дюмулана, есть, например, Нибали и Вальверде, которые старой школы и не сачкуют.
    Как-то видела видео тренировки Нино Шуртера. Это нечто! Неудивительно, что он за свою карьеру выиграл все что только можно. Офигенный мужик!!!
  • ТВлад
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    ТВлад-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    (с)
    Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.
    Нет войны — я все приму -
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму.
     

    Спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Ковирь отобрал у нас  много, но такой  добрый оффтоп впервые  за долгое время придал сил и настроения. 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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