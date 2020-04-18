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Матье ван дер Пул надеется дебютировать на Тур де Франс-2020

Матье ван дер Пул о тренировках и надежде принять участие в Тур де Франс-2020

 

 

   Матье Ван дер Пул (Mathieu van der Poel) удерживает форму, выезжая на долгие тренировки в Нидерландах, где нет жёсткого запрета на выход из дома во время пандемии, как в Испании или Франции.

 

  25-летний нидерландский гонщик не теряет надежду дебютировать на Тур де Франс в этом году, хотя команда  Alpecin-Fenix, в которой он выступает, не получала приглашения на гонку. Но менеджер команды, Филип Роодоофт (Philip Roodhooft) ведёт переговоры с организаторами Тур де Франс о возможности предоставления дополнительных приглашений в виде исключения, так как участие во французском Гранд-туре в этом сезоне является ключевым для выживания некоторых команд.

 

  В интервью бельгийским журналистам Матье ван дер Пул рассказал, как тренируется сейчас и на что надеется в этом году: «Хорошо, что теперь мы получили несколько целей, за которые гонщики могут зацепиться. Пока рано строить чёткие планы, многое будет зависеть от того, позволит ли Тур де Франс принять участие в гонке ещё двум командам. В этом случае очень надеюсь, что мы там будем. Филип Роодоофт уже связывался с ASO.

 

Я хочу проехать Тур. О других Гранд-турах не думаю, сфокусирован на Туре и классиках.

 

  Если у нас будет возможность проехать классики (осенью), мы просто должны ею воспользоваться, пусть даже это будет совсем другой опыт. Проезжать Ауде Кваремонт или Патерберг без болельщиков, конечно, не так приятно. Для меня атмосфера – неотъемлемая часть, в ней красота гонки. Но если надо, так надо.

 

  Я продолжу много тренироваться. Когда погода хорошая, проезжаю около 200 км. Так интереснее, чем на роллерах. Представляю, что если бы жил в Монако, где нельзя тренироваться на улице, я бы сошёл с ума. У меня нет сейчас графика тренировок, работаю по ощущениям, чтобы сохранить форму. Ещё один – два раза в неделю для разнообразия выезжаю на горном велосипеде.

 

  Должен сказать, с психологической точки зрения этот период отдыха мне идёт на пользу – положительное в том, что впервые за долгое время я не чувствую никакого давления».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Владимир Корж
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (2)
    Владимир Корж-Фото
    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул
  • VeloVelo
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Earl57-Фото
    Ну, кроме Берналя и Дюмулана, есть, например, Нибали и Вальверде, которые старой школы и не сачкуют.
    Как-то видела видео тренировки Нино Шуртера. Это нечто! Неудивительно, что он за свою карьеру выиграл все что только можно. Офигенный мужик!!!
  • ТВлад
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    ТВлад-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    (с)
    Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.
    Нет войны — я все приму -
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму.
     

    Спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Ковирь отобрал у нас  много, но такой  добрый оффтоп впервые  за долгое время придал сил и настроения. 

  • Sezar
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Sezar-Фото

    Не, ну Фрум, он такой - скучно, не скучно, если есть цель -он будет уперто тренироваться. Как робот. Вот Берналь и Дюмолан, они не напрягаются, не хватает мотивации, им нужна живинка. Это реальный шанс для Фрума. Хотя, уверен, он переоценивает свою форму и готовность.

  • paindoc
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    paindoc-Фото

    Думаю он ориентируется на вот это высказывание:

     

    "Whatever you do, those other fuckers are doing more."

                                               Lance Armstrong

  • Серафим
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    Серафим-Фото

     Сейчас скажу не в рифму точно

     Но, конечно, от души.

     

    Спасибо редакторам сайта, что не ругаются на нас за этот маленький флеш-моб.

    В такое непростое время чаще будем улыбаться, даже если и оффтоп.

  • Александра
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    Александра-Фото

    На свете нет печальнее картины,

    Чем повесть о Жильбере в карантине.

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Earl57-Фото

    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."

    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.

    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...

  • RVL
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    RVL-Фото

    Как Филипп обнулился.....

     

    Фил нашел в Монако круг

    Полицейских встретил вдруг

    -выиграл я вчера Рубэ

    Полицейский сказал - не..

    Ты обычный гражданин

    Штраф давай и в карантин...

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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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