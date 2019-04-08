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Матье ван дер Пул: «Я скорее горд, чем разочарован результатом на Туре Фландрии-2019»

Матье ван дер Пул финишировал 4-м на своём первом Туре Фландрии

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) финишировал 4-м на Туре Фландрии-2019, гонке Монументе, в которой впервые принял участие. 24-летнему нидерландскому гонщику команды Corendon – Circus не помешало показать высокий результат даже падение из-за сломанного обода колеса, случившееся за 60 км до финиша.

 

 

Матье ван дер Пул: «Я скорее горд, чем разочарован результатом на Туре Фландрии-2019»

 

Матье ван дер Пул: «Я скорее горд, чем разочарован результатом на Туре Фландрии-2019»

 

Матье ван дер Пул: «Я скорее горд, чем разочарован результатом на Туре Фландрии-2019»

   Photo © Corendon-Circus Cycling Team

 

  Матье ван дер Пул: «Я себя удивил. Скорее горд, чем разочарован результатом. Можно сказать, что упустил шанс, но всё равно очень доволен. Сразу после финиша, конечно, разочарован, что не попал на подиум. Оценивая гонку, думаю, победа тоже была возможна.  Но всегда легче сказать, чем сделать. Я надеялся финишировать на подиуме, но снова упустил. Будем надеяться, что смогу вернуться и поднять руки в победном жесте.

 

 

  Гент-Вевельгем была моей первой длинной гонкой. Чувствую, что совершенствуюсь с каждым днём. Я доказал это на Дварс дор Фландерен, но это не Тур Фландрии. Мне нужна сложность и большая дистанция этих гонок. Тур Фландрии я проехал намного лучше, чем Гент-Вевельгем.

 

  Мне было тяжело, но в то же с хорошим моральным настроем. Когда видишь, что после такого долгого преследования до финиша остаётся 20 км, уверенности прибавляется.

 

Я ехал не безрассудно. Был просвет, но кто-то ещё его закрыл. Думаю, меня можно называть скорее осторожным гонщиком пелотона, если посмотреть, что вытворяют некоторые другие гонщики. Не думаю, что меня можно назвать безрассудным».

 

 

 

 

  За 60 км до финиша Матье ван дер Пул перепрыгнул на велосипеде через цветочную клумбу и прокололся. Он начал тормозить, поднял руку, прося техничку о помощи, и в тот самый момент заехал в выбоину, из-за чего колесо сломалось: «Мы спускались с Ниуве Кваремонта. Впереди заметил просвет, но его закрыли прямо передо мной. Я решил перепрыгнуть через клумбу. Мне повезло, что колесо не рассыпалось на куски прямо там. Иначе я бы упал очень тяжело.

 

  Колесо сломалось, когда я попал в небольшую выбоину. В тот момент даже не верил, что смогу вернуться в гонку. На спуске с Коппенберга мне удалось догнать группу. Возможно, именно тогда я потратил свой «лучший выстрел», хотя и потом чувствовал себя хорошо. Вдохновляет, когда начинаешь обходить гонщиков на подъёмах. Для меня стало сюрпризом, что я смог бороться на Кваремонте и Патере. Перед гонкой я просто надеялся, что смогу добраться до вершины этих подъёмов в группе фаворитов.

 

  Когда выехал на вершину Патерберга, подумал, что иду первым. Я не видел, как уехал Беттиоль. Мне должны были об этом сказать. После гонки я увидел в записи телестудии этот момент. Жаль.

 

  Обнаружил, что впереди Беттиоль, только километров за пять до финиша. Кристофф постоянно кричал мне про секунды. Но я подумал, что он имеет в виду просвет до наших преследователей. И только в тот момент я увидел, что впереди ещё один гонщик. Но сделать я больше ничего не мог. Я поставил на спринт. У команды Quick Step было несколько гонщиков, я  знал, что Асгрен быстрый. Подумал, что они работают на него, но, вероятно, это было не так».

 

  На вопрос, почему из технички команды не информировали об атаке Беттиоля, Матье ван дер Пул ответил: «На Ауде Кваремонте я находился слишком далеко от головы группы. Впереди было много ускорений. Возможно, я ехал слишком вяло, но я чувствовал себя хорошо и просчитывал, смогу ли уехать вперёд, если представится возможность. Я на самом деле не заметил Беттиоля, потому что находился среди шести или семи фаворитов, думая, что еду на идеальной позиции.

 

  Даже с этим падением, думаю, у меня хватило бы сил поехать с Беттиолем, если бы я находился ближе к голове группы на Кваремонте. Я просто не увидел его. Но нет смысла думать об этом, потому что тогда гонка пошла бы по-другому».

 

Следующие классики в календаре Матье ван дер Пула – «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl) и Амстел Голд Рэйс.

 

 На вопрос, считает ли себя фаворитом на Амстел Голд Рэйс, Матье ван дер Пул ответил: «Это совсем другая гонка. Надеюсь, что да».

 

  Адри ван дер Пул, отец Матье, рад, что сын не едет Париж-Рубэ: «Там будут другие команды, другая динамика. Хорошо, что он останется в стороне от внимания средств массовой информации, чтобы подготовиться к гонкам, которые подходят ему больше – к «Стреле Брабанта» и Амстел Голд Рейс. Хотя во Франции на него тоже обращают внимание журналисты. В Нидерландах он – мой сын. В Бельгии он сам сделал себе имя. Во Франции известен его дедушка (Раймон Пулидор)».

 

Результаты Тура Фландрии-2019

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • uran
    Алехандро Вальверде: «Очень до ... (1)
    uran-Фото
    Легенда пишется прямо сейчас. Уникальный гонщик. Невозможно переоценить все его достижения в велоспорте.
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Адриен-Фото
    Для хороших горняков была бы подходяще разделка минимум с тремя такими подъемами и дистанцией минимум в 20 км . Тогда в верху таблицы уж точно бы отсутствовали и Шахман, и Квятковский, и Алафилипп... А сегодняшняя - вполне подходящий профиль для универсалов...
  • Student
    Грег Ван Авермат: «Надеюсь, на ... (1)
    Student-Фото
    Или интервью такое, или перевод. Намекает на что-то, потом оправдывает себя....
  • litxaa
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    litxaa-Фото

    Уважаемые , вот как же все таки было выгоднее? Менять или не менять велосипед? Вроде бы велосипед не меняли ради последнего участка  со спуском, но ведь они и там проиграли немножко победителю, хотя и ехали по сухому? А комментатор говорил что не менять выгоднее.

  • Student
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.
    Но не объясняет результат Шахмана.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Николай Н.-Фото

    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.

  • Hammill
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (7)
    Hammill-Фото

    на Грайпеля похож

  • Cyrill
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?"

    Да...не хило...6 лет в профи и первая - сразу Фландрия good Ну, правда, именно в этом году у него существенный скачок (2-ой на этапе Тиррено-Адриатико, 4-ый на E3 Харелбеке).

  • Серафим
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Серафим-Фото

     Товарищ Беттиоля по команде Лангевельд замечательно отработал в догоняющей группе - вышел вперед и притормозил группу, заблокировав ее перед подъездом к Патербергу. В результате группа  зашла на подъем в натяг, без скоростного подъезда. Здесь все решали секунды.

     

  • VeloVelo
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Побег на последнем Кваремонте - "классика побед" на ТФ.
    Все это знали, но, сделать смог лишь Беттиоль. Честь и хвала!

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