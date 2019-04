Матье ван дер Пул: «Я скорее горд, чем разочарован результатом на Туре Фландрии-2019»

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) финишировал 4-м на Туре Фландрии-2019, гонке Монументе, в которой впервые принял участие. 24-летнему нидерландскому гонщику команды Corendon – Circus не помешало показать высокий результат даже падение из-за сломанного обода колеса, случившееся за 60 км до финиша.

Photo © Corendon-Circus Cycling Team

Матье ван дер Пул: «Я себя удивил. Скорее горд, чем разочарован результатом. Можно сказать, что упустил шанс, но всё равно очень доволен. Сразу после финиша, конечно, разочарован, что не попал на подиум. Оценивая гонку, думаю, победа тоже была возможна. Но всегда легче сказать, чем сделать. Я надеялся финишировать на подиуме, но снова упустил. Будем надеяться, что смогу вернуться и поднять руки в победном жесте.

Гент-Вевельгем была моей первой длинной гонкой. Чувствую, что совершенствуюсь с каждым днём. Я доказал это на Дварс дор Фландерен, но это не Тур Фландрии. Мне нужна сложность и большая дистанция этих гонок. Тур Фландрии я проехал намного лучше, чем Гент-Вевельгем.

Мне было тяжело, но в то же с хорошим моральным настроем. Когда видишь, что после такого долгого преследования до финиша остаётся 20 км, уверенности прибавляется.

Я ехал не безрассудно. Был просвет, но кто-то ещё его закрыл. Думаю, меня можно называть скорее осторожным гонщиком пелотона, если посмотреть, что вытворяют некоторые другие гонщики. Не думаю, что меня можно назвать безрассудным».

Flat tyre and painful fall for @mathieuvdpoel just before the second passage on the Oude Kwaremont. Will he be able to come back? #RVV #RVV19 pic.twitter.com/bqfSbTkzqa