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Томас Де Гендт о привычках, тренировках, лучших и худших днях на велосипеде

Томас Де Гендт ответил на вопросы болельщиков

 

 

  Томас Де Гендт, всегда стремящийся уехать в отрыв, сейчас вне гонок продолжает активно общаться в соцсетях со своими болельщиками. 33-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal в Твиттере ответил на вопросы своих подписчиков.

 

 

- Лучшая и худшая из классик Монументов с точки зрения выступления, и почему?

 

- Лучшая, потому что выступать на ней легче – Милан-Сан-Ремо. Худшая – самая трудная – Ломбардия.

 

- Самое странное, что пришлось съесть во время гонки?

 

- Шмель.

 

- На скольких этапах на Туре «планируешь» пробовать уезжать в отрыв?

 

- 21

 

- Прозвище, которое другие гонщики тебе дали? Или его нельзя воспроизвести?

 

- «Только не он опять», - одно, которое слышал чаще всего.

 

- Как часто тренируешься без велосипеда (базовая работа, поднятие тяжестей, кросс) и какую тренировку вне велосипеда считаешь самой важной?

 

- Никакую.

 

- Самый талантливый из действующих гонщиков? Самый талантливый гонщик, который когда-либо был твоим соперником?

 

- Ремко Эвенепул и Тадей Погачар.

 

- Твой любимый капитан команды, на которого ты работал как доместик и почему?

 

- Андре Грайпель. Добрая горилла.

 

- Выступление на Тур де Франс при закрытых дверях – хорошая или плохая идея?

 

- Это единственная идея по спасению велоспорта. Если не будет Тура, множество спонсоров разорвут соглашения с командами, после чего команды закроются.

 

- Это правда, что ты никогда не делаешь массаж после гонки? Так было всегда или что-то конкретное повлияло на твоё решение?

 

- В последний раз делал массаж в 2017 году. Мне он просто не нужен.

 

- Ты всё ещё отказываешься от разминки перед разделкой?

 

- Да.

 

- Как много тренируешься во время сезона? Или только гонка, восстановление, снова гонка?

 

- Если это долгий период тренировок между гонками, тогда проезжаю на тренировках 750 км в неделю.

 

- А ты или кто-то, кого ты знаешь, слушаете музыку во время гонки?

 

- Один раз на 256-км этапе Джиро д’Италия в 2012 году.

 

- Если бы мог выбрать идеальную команду, кто бы в ней был? Любая эпоха, любая страна, но не твоя нынешняя команда.

 

- Molteni.

 

- Страна с худшими дорогами?

 

- Бельгия.

 

- Твоя самая лучшая на данный момент сольная победа?

 

- Вуэльта Каталонии-2019, 1-й этап.

 

- Любимый гонщик всех времён?

 

- Король Эдди Меркс.

 

- Какую из гонок, которую не выигрывал, хотел бы добавить к списку побед?

 

- Групповая гонка чемпионата Бельгии.

 

- Ты финишировал 3-м на своём втором Гранд-туре в 25 лет. Думал ли о том, что ты, возможно, генеральщик?

 

- Надеялся им стать, но я не достаточно стабилен психологически. Не могу справляться со стрессом.

 

- Ты говорил, чтобы добиться успеха в отрыве, нужно быть сильным психологически?

 

- Это требуется лишь на один день. А генеральщик должен быть сильным каждый день.

 

- Кто на сегодняшний день является твоим самым сильным соперником из гонщиков твоего возраста?

 

- Николас Мас (Nikolas Maes) и Ян Бакелантс (Jan Bakelants).

 

- Самый запомнившийся день/гонка в карьере?

 

- Тур де Франс 2019 года.

 

- Любимая еда после долгого отрыва?

 

- Свиная грудинка.

 

- Любимая группа?

 

- Queens of the Stone Age

 

- Лучший и худший день на велосипеде?

 

- Лучший – 8-й этап Тур де Франс в прошлом году. Худший – этап со снегом на Стельвио на Джиро д’Италия-2014. Великолепно шла нога, но была ужасная погода. День, когда мужчины плакали на велосипедах.

 

- Кто лучший шутник в пелотоне?

 

- Никто в особенности, но наша команда во время Вуэльты Испании-2018 была лучшим шутником от старта до финиша.

 

- О чём обычно думаешь, когда едешь в одиночку в отрыве?

 

- Надеюсь, это закончится хорошо. Уже становится больно. Может, мне надо сбавить. Ещё только один километр на этой скорости. Ну ладно, может ещё несколько, когда увижу надпись 50 км до финиша. Хватит, черт возьми.

 

- Чемпион мира или олимпийский чемпион?

 

- Олимпийский чемпион.

 

- Самый невыгодный гонщик, чтобы находиться с ним в отрыве (не считая тебя самого)?

 

- Руй Кошта.

 

- Какой твой FTP?

 

- Понятия не имею. Не знаю, как его вычислять.

 

- Гонщики, с которыми предпочёл бы уехать в отрыв из четырёх человек?

 

- Алессандро Де Марки, Алексис Гужар, Реми Каванья.

 

-  В прошлом лидерами в пелотоне были Индурайн, Мюзеув, Армстронг. Кого видишь в качестве современного лидера пелотона Мирового тура в 2020, если такой имеется?

 

- Пока никого. Возможно, им станет кто-то из молодых ребят через несколько лет.

 

- Ободные или дисковые тормоза?

 

- Дисковые начал использовать только в этом году. Пока не могу сказать.

 

- Самый глупый вопрос, который когда-либо задавали?

 

- Когда после победы спрашивают: "Доволен ли ты, как провёл гонку?"

 

- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

 

- Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр.

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото
    Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?
    Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо.
  • Dmitry5588
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Dmitry5588-Фото
    Хотя бы как... посмотрим по телевизору.
  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Sezar-Фото

    Цитата: sashaney
    Вы о чём вообще? Кто нибудь из пишущих был в больнице принимающей этих пациентов?
    "типа пандемии". Сил не хватает. Не знаю как и где Вы живёте, но пребывание рядом отбивает охоту говорить такие глупости.
    Есть вещи важнее вело в жизни.

    Вещи типа существования (возможно очень длительного) на пособие после того как разорится масса предприятий и фирм, а работников сократят?

  • s75
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    s75-Фото
    да их тут полно таких, стараешься уже не только их вумные мысли не читать, но и на сайт заходить как можно реже
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото

    Хочется увидеть первую смерть в пелотоне? До Кивилёва никто в серьёз не принимал шлемы.
    Открытые или закрытые соревнования возможны только в нормальное время.
    Спорт - шоу бизнесс. Нужно понимать и отдавать отчёт на каком месте развлечения и на каком жизнь.

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото
    Вы о чём вообще? Кто нибудь из пишущих был в больнице принимающей этих пациентов?
    "типа пандемии". Сил не хватает. Не знаю как и где Вы живёте, но пребывание рядом отбивает охоту говорить такие глупости.
    Есть вещи важнее вело в жизни.
  • Капитан Нэмо
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Капитан Нэмо-Фото
    Именно так и происходит в случаях с обычным гриппом, от осложнений от которого умирает гораздо больше людей чем от этой "типа пандемии"... Только почему что именно с короноаирусом подняли такую истерию. Вот и подумайте кому это выгодно и почему вдруг именно сейчас...
  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Цитата: RWB
    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    Адриен-Фото

    Зря вы так... Португальская "Бенфика" пожертвовала миллион евро на покупку медицинских средств. Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии.Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и другие игроки команды начали сотрудничать с детским фондом от ООН "ЮНИСЕФ". Члены клуба болельщиков команды «Шальке-04» собирают боксы, в которых находятся продукты первой необходимости. С понедельника по субботу они развозят эти продукты нуждающимся и людям пожилого возраста.Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил тридцать тысяч респираторов и масок из Китая в больницы Неаполя... И таких примеров - МНОГО. Кстати, команды Формулы 1 , базирующиеся в Великобритании ( а таких - большинство) решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких. Речь идет не только о  изготовлении медицинского оборудования, но и об инженерных разработках, которые позволят усовершенствовать  такие устройства... Так что помогают многие. Все же хороших людей больше того дерьма, которое старается нажиться на людской беде...

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Лучше бы молчали

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