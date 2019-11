Томас Де Гендт и Тим Велленс отправились в 700-км «Финальный отрыв-2»

Бельгийские велогонщики команды Lotto Soudal Томас Де Гендт и Тим Велленс второй год подряд отправились в путешествие на велосипедах, которое назвали «Финальный отрыв-2». В прошлом году после завершения сезона, финишировав на классике Ломбардия, они проехали 1000 км на велосипедах от озера Комо до Бельгии.

@TheVandalGear

В этом году «финальный отрыв» пришлось ненадолго отложить из-за болезни Томаса Де Гендта, но новое путешествие в межсезонье протяжённостью всё же состоялось. Де Гендт и Велленс выбрали 700-километровый маршрут по так называемой «испанской Лапландии», малонаселённой области Испании, площадь которой в два раза больше площади Бельгии, а плотность населения составляет 7,34 человека/ км². Маршрут проходит по 10 испанским провинциям – Теруэль, Гваладахара, Куэнка, Сория, Сарагоса, Бургос, Ла Риоха, Сеговия, Кастельон и Валенсия.

Прилетев в Валенсию, Тим Велленс и Томас Де Гендт столкнулись с первой проблемой. Руль велосипеда Тима Велленса оказался повреждён. Второй проблемой стал неожиданный снегопад.

Томас Де Гендт в интервью Het Nieuwsblad рассказал: «Я заболел, атаковала мигрень, наверное, из-за усталости. Я только что вернулся с критериума в Шанхае и несколько ночей мало спал из-за смены часовых поясов. А потом целый день тошнило и болела голова. Обычно мне через день становится лучше. Кроме того, производитель велосипедов Ridley собирались быстро прислать Тиму новый велосипед.

Уже лежит снег на многих горных вершинах. Мы это недооценили. Такую поездку идеально проводить в конце октября или начале ноября, а сейчас здесь уже очень холодно».

В интервью Sporza Томас Де Гендт добавил: «Это тренировка, которая не кажется тренировкой. Не так просто подниматься в горы на 25-килограммовом велосипеде. Но когда любуешься пейзажами, понимаешь, что усилия того стоят».

Томас Де Гендт. 22 ноября.

Велосипеды готовы к старту.

23 ноября.

Chris Picavet @ChrisPicavet

Наш этап сегодня – 6 часов на велосипеде, 15 минут прогулки по снегу. Остановка в баре Альбаррасина. Как раз перед тем, как стемнело, прибыли в наши апартаменты, где милая леди оставила нам немного еды. Завтра больше бездорожья.

Едим пасту у камина после холодного дня.

24 ноября.

Второй этап закончен. На старте было холодно, но потом быстро потеплело. Остановились поесть в Сафрилье (Zafrilla), оттуда начался 30-км сектор по грязи и камням. Теперь-то мы поняли, что на самом деле означает название «пустые горы».

Some preview images and what 90% of our talks are about. #thefinalbreakaway2 @Tim_Wellens pic.twitter.com/xW5OAhsrsN