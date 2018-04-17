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Герант Томас дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Герант Томас о своём дебюте на Льеж-Бастонь-Льеж-2018

 

 

  31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) в воскресенье впервые в карьере стартует на Льеж-Бастонь-Льеж. Выступление команды Sky на классиках в этом году нельзя назвать удачным – лучшим результатом стало 2-е место Лукаша Висьнёвски на Omloop Het Nieuwsblad. За свою историю команда Sky одерживала победы лишь на двух из пяти классик – Монументов велоспорта:  Ваут Пулс в 2016 году выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, а Михал Квятковски в 2017 году стал победителем Милан-Сан-Ремо.

 

 Photo © @TeamSky

 

   «Для команды было бы замечательно добиться высокого результата на Льеж-Бастонь-Льеж. Это даёт мне дополнительную мотивацию, поэтому испытываю чуть больше давления. Однако я придерживаюсь индивидуального плана, в том числе у меня своя программа подготовки в целом, поэтому и не чувствую себя так, будто должен приехать и выиграть гонку, чтобы спасти весеннюю кампанию команды Sky», - сказал Герант Томас изданию CyclingWeekly.

  На данный момент Герант Томас набрал всего 13 гоночных дней. Он продемонстрировал хорошую форму, выиграв разделку на Вольте Альгарве и финишировав вторым в общем зачете этой гонки, а также занял 3-е место в генеральной классификации Тиррено-Адриатико.

  Облегченная первая часть сезона позволила британскому гонщику впервые за одиннадцатилетнюю карьеру стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж. В дальнейшем он планирует проехать Тур Де Франс и Вуэльту Испании.

  «Я очень люблю эту гонку и всегда хотел принять в ней участие, но каждый раз мои планы не совпадали с желаниями, потому что я обычно ехал северные классики или был на треке. Поэтому  с нетерпением жду старта гонки. Конечно, я был настроен показать максимум на Париж-Рубэ и никак не ожидал, что гонка для меня закончится через 100 км. Так что, в сущности, я не участвовал в соревнованиях после Тиррено-Адриатико  и не знаю, в какой форме нахожусь на данный момент.

Льеж-Бастонь-Льеж – очень изнурительная гонка. Раньше я несколько раз проезжал Редут, у него собственная неповторимая аура, но такие подъемы, как Сан-Николя и так очень тяжёлые, а после 250 км начинается просто гонка на выживание.



  Посмотрите на прошлые выпуски - эта классика всегда решается на последних километрах. Когда выиграл Ваут Пулс в 2016, победу между собой разыгрывали 4 человека, а когда побеждал Вальверде, то финиш был из группы 10 – 12 человек.

  Я думаю, что четверо наших гонщиков должны быть в финале гонки. У команды Quick Step Floors в конце всегда остаются несколько человек, а также всегда присутствуют гонщики в отрыве. Мы постараемся быть очень активными и ехать всю гонку агрессивно. В будущем я обязательно вернусь на Арденнские классики», - сказал Герант Томас.


Глеб Терентьев

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege гонка Мирового тура Монумент велоспорта

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Ближайшие старты

17 - 22 апреля 2018

Tour of Croatia

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2018?

Комментарии

  • close2you
    Тур Хорватии-2018. Этап 5 (5)
    close2you-Фото
    посмотрите выступление Шилова в том году в локо, и сравните ... русвело не проект помощи талантам, а фирма по производству крестов на каждого.
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Превью (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Заметьте ФИНИШные 1.5 км. это тягун, так что судьба победителя (и подиумщиков) может решится даже там.

    поСтавлю на Жильбера, но возлагаю большие надежды на Нибса; давай, Акула, бери очередную монументалку!

    Цитата: serghi
    Жулиан, даешь дубль!

    Кстати да, чувак "при ноге", так сказать, но у Балаверде теперь свои счёты с французом)

  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2018. Этап 5 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Новое поколение выбирает"...Италию ukrita
    Как говорит молодёжь на форумах СКРИНьТЕ: пройдет время и наш Марк возьмёт этап на Джиро, а может даже и горную майку (потом)

  • Brodyazhnik
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (9)
    Brodyazhnik-Фото
    Человек совершивший убийство - является убийцей.
  • Sezar
    Крис Фрум в шаге от итогового ... (12)
    Sezar-Фото

    Думаю Пино и Пуличино уже близко к пику и особо не добавят. Скорее сбавят немного на 3 неделе. Лопеса, полагаю не хватит на последние пару-тройку горных этапов.что есть Дюмолан сейчас не ясно вообще. Самыми серьезными конкурентами думаю будут Ланда, Пино и Ару. Фрум добавит еще. Это без падений, разумеется.

    Не очень понял зачем Фруму здесь Пулс, да и без Знао можно обойтись.в чисто горном поезде вполне хватит Элисонда, Розы и де ла Круза, плюс пара холмистых грегари типа Дейнана или Лопеса. Но к делу нужно отнестись серьезно. Как к Туру 2013. Карму Ская на Джиро можно перебить безупречной подготовкой.

    Вообще состав генеральщиков на Джиро будет покруче, чем на Туре, что очень радует. Главное-минимум падений и т.п.

  • Rokka
    Крис Фрум в шаге от итогового ... (12)
    Rokka-Фото

    А я вот не верю в успех Скай. Не их эта гонка. Сколько гонцов сколько лет пытались, все мимо. Джиро острее, накалённее. Больше всего интересно будет посмотреть дуэль - Том Дюмолан vs Крис Фрум. Почти уверен что первый так просто не отдаст звание победителя

  • Rokka
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Превью (7)
    Rokka-Фото

    Если Пулс в форме и не будет рабоать на Томаса, то на таком рельефе у него хорошие шансы. Сколько уже можно возить остальных? Тем более год у него начался неплохо)
    Ну а так - Вальверде, Алафилип, Нибали, главный замес будет здесь. У кого команда сплоченнее и рывка побольше. После МСР мне кажется Нибали больше низачто так просто не отпустят, соответственно те двое обязательно поедут за ним

  • gaudin
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (9)
    gaudin-Фото

    Читая такие новости, понимаешь насколько опасен велоспорт. И все кто им занимается настоящие герои.

    Соболезнования родным и близким...

  • tiuteamd
    ДТП унесло жизнь российской ве ... (9)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Berdok
    ну убийцей Вы его зря окрестили....

    а почему нет ? ))  он нарушил  как законы так и ПДД.

    никогда не понимал. тех кто правдывает такое вождение без прав или с превышениями.

    Если бы он сбил по ошибке не нарушая ПДД, ещё как то понять можно,  

    а если ты нарушаешь значит убийца.

  • hodorik
    Tour of Mersin-2018. Этап 2 (2)
    hodorik-Фото

    Ну Минск рулит в каждом этапе смотрю !!! С победой !!!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1632
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1165
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 990
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 923
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 921

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