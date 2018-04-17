Герант Томас дебютирует на Льеж-Бастонь-Льеж

Герант Томас о своём дебюте на Льеж-Бастонь-Льеж-2018

31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) в воскресенье впервые в карьере стартует на Льеж-Бастонь-Льеж. Выступление команды Sky на классиках в этом году нельзя назвать удачным – лучшим результатом стало 2-е место Лукаша Висьнёвски на Omloop Het Nieuwsblad. За свою историю команда Sky одерживала победы лишь на двух из пяти классик – Монументов велоспорта: Ваут Пулс в 2016 году выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, а Михал Квятковски в 2017 году стал победителем Милан-Сан-Ремо.

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«Для команды было бы замечательно добиться высокого результата на Льеж-Бастонь-Льеж. Это даёт мне дополнительную мотивацию, поэтому испытываю чуть больше давления. Однако я придерживаюсь индивидуального плана, в том числе у меня своя программа подготовки в целом, поэтому и не чувствую себя так, будто должен приехать и выиграть гонку, чтобы спасти весеннюю кампанию команды Sky», - сказал Герант Томас изданию CyclingWeekly.



На данный момент Герант Томас набрал всего 13 гоночных дней. Он продемонстрировал хорошую форму, выиграв разделку на Вольте Альгарве и финишировав вторым в общем зачете этой гонки, а также занял 3-е место в генеральной классификации Тиррено-Адриатико.



Облегченная первая часть сезона позволила британскому гонщику впервые за одиннадцатилетнюю карьеру стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж. В дальнейшем он планирует проехать Тур Де Франс и Вуэльту Испании.



«Я очень люблю эту гонку и всегда хотел принять в ней участие, но каждый раз мои планы не совпадали с желаниями, потому что я обычно ехал северные классики или был на треке. Поэтому с нетерпением жду старта гонки. Конечно, я был настроен показать максимум на Париж-Рубэ и никак не ожидал, что гонка для меня закончится через 100 км. Так что, в сущности, я не участвовал в соревнованиях после Тиррено-Адриатико и не знаю, в какой форме нахожусь на данный момент.





Льеж-Бастонь-Льеж – очень изнурительная гонка. Раньше я несколько раз проезжал Редут, у него собственная неповторимая аура, но такие подъемы, как Сан-Николя и так очень тяжёлые, а после 250 км начинается просто гонка на выживание.





Посмотрите на прошлые выпуски - эта классика всегда решается на последних километрах. Когда выиграл Ваут Пулс в 2016, победу между собой разыгрывали 4 человека, а когда побеждал Вальверде, то финиш был из группы 10 – 12 человек.



Я думаю, что четверо наших гонщиков должны быть в финале гонки. У команды Quick Step Floors в конце всегда остаются несколько человек, а также всегда присутствуют гонщики в отрыве. Мы постараемся быть очень активными и ехать всю гонку агрессивно. В будущем я обязательно вернусь на Арденнские классики», - сказал Герант Томас.





Глеб Терентьев