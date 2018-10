 Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

Гонщики команды Lotto Soudal Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали 1000 км от озера Комо, где финишировала классика Ломбардия-2018, до фламандского города Семмерзаке (Semmerzake). Хотя Тим Велленс живёт в Монако, бельгийские гонщики решили, что 400 километров будет недостаточно для настоящего вызова.

За шесть дней «Финального отрыва», как они назвали своё путешествие, Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали через Швейцарию, Францию, Люксембург, а также заглянули в Германию в знак уважения уходящих в конце года из команды Lotto Soudal Андре Грайпеля и Марселя Зиберга.

В финальный день путешествия, 19 октбяря, Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали 200 км с несколькими остановками и остановкой из-аз прокола за 6 часов 40 минут.

Томас Де Гендт: «Мы проснулись в шесть утра (в последний день путешествия) и в начале восьмого уже сели на велосипеды. Я счастлив вернуться домой. Это было великолепное приключение и прекрасный опыт. Несмотря на багаж, который мы везли на велосипедах, мы всю неделю ехали со средней скоростью более 30 км/ч.

Нам повезло с погодой. Только 18 октября мы не видели солнца. Все дни нас сопровождал в основном попутный ветер. За неделю прокололись лишь дважды: сначала на вершине перевала Гран-Баллон, а в финальный день за 5 км до финиша.

Мы не жалеем об этом приключении, но повторить подобное не обещаем. Тим и я получили удовольствие. Вечером (в предпоследний день) мы пообедали с Максимом Монфором, а за день до этого Ларс Бак оставил для нас сюрприз в отеле. Во время поездки мы любовались природой, что в гонках иногда просто невозможно. Физически мы всё ещё в форме, но также рады, что сейчас начнутся каникулы.

Нас удивило количество людей, поддержавших наше приключение. Спасибо всем».

Старт

Мы остановились выпить «колы» в баре «Saleta», в Роди (Rodi/Швейцария), и владельцы поехали за нами до вершины Сен-Готарда, сделали несколько красивых фотографий. Спасибо @L_Saleta

Старт 2 дня. Вот из-за этого мы и захотели предпринять это путешествие. Открывать новые места. Flüelen

2-й день завершили в Сен-Луи (Saint-Louis). Хорошие дороги и потрясающие пейзажи весь день. Ланч с пастой в Арау (Aarau). 150 км за 5 часов 30 минут.

3-й день. Ле-Гран-Баллон ждёт нас. 191 км в Вогезах.

День 3-й. Ле-Гран-Баллон и прекрасные виды. Пирог с мясом на вершине. Пирожное за 40 км до финиша. 192 км за 6 часов 30 минут. Полпути.

Старт 4-го дня. Люневиль и Шато де Люмьер (Château des Lumières). 156 км до финиша.

-Добрый день, месьё. Не могли бы Вы нас сфотографировать, пожалуйста. – Да, конечно. Вуаля. – Спасибо, месьё. (Второе фото было идеально).

День 4-й закончен. Сегодня мы получили массу поддержки. Хорошая скорость. Небольшая остановка для разведки на полдороги. Приехали в Люксембург и герой Ларс Бак оставил для нас подарок. 156 км за 5 часов 11 минут.

Наша главная песня в «Финальном отрыве».

