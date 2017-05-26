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Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

1000-километровое велопутешествие Томаса Де Гендта и Тима Велленса завершено

 

 

  Гонщики команды Lotto Soudal Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали 1000 км от озера Комо, где финишировала классика Ломбардия-2018, до фламандского города Семмерзаке (Semmerzake). Хотя Тим Велленс живёт в Монако, бельгийские гонщики решили, что 400 километров будет недостаточно для настоящего вызова.

 

 

 За шесть дней «Финального отрыва», как они назвали своё путешествие, Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали через Швейцарию, Францию, Люксембург, а также заглянули в Германию в знак уважения уходящих в конце года из команды Lotto Soudal Андре Грайпеля и Марселя Зиберга.

 

  В финальный день путешествия, 19 октбяря, Томас Де Гендт и Тим Велленс проехали 200 км с несколькими остановками и остановкой из-аз прокола за 6 часов 40 минут.

 

  Томас Де Гендт: «Мы проснулись в шесть утра (в последний день путешествия) и в начале восьмого уже сели на велосипеды. Я счастлив вернуться домой. Это было великолепное приключение и прекрасный опыт. Несмотря на багаж, который мы везли на велосипедах, мы всю неделю ехали со средней скоростью более 30 км/ч.

 

  Нам повезло с погодой. Только 18 октября мы не видели солнца. Все дни нас сопровождал в основном попутный ветер. За неделю прокололись лишь дважды: сначала на вершине перевала Гран-Баллон, а в финальный день за 5 км до финиша.

 

  Мы не жалеем об этом приключении, но повторить подобное не обещаем. Тим и я получили удовольствие. Вечером (в предпоследний день) мы пообедали с Максимом Монфором, а за день до этого Ларс Бак оставил для нас сюрприз в отеле. Во время поездки мы любовались природой, что в гонках иногда просто невозможно. Физически мы всё ещё в форме, но также рады, что сейчас начнутся каникулы.

 

Нас удивило количество людей, поддержавших наше приключение. Спасибо всем».

 

 

@DeGendtThomas Томас Де Гендт

 

Старт

 

 

Мы остановились выпить «колы» в баре «Saleta», в Роди (Rodi/Швейцария), и владельцы поехали за нами до вершины Сен-Готарда, сделали несколько красивых фотографий. Спасибо @L_Saleta

 

Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 

 

Старт 2 дня. Вот из-за этого мы и захотели предпринять это путешествие. Открывать новые места. Flüelen

 

Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 

 

2-й день завершили в Сен-Луи (Saint-Louis). Хорошие дороги и потрясающие пейзажи весь день. Ланч с пастой в Арау (Aarau). 150 км за 5 часов 30 минут.

 

Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 

 

3-й день. Ле-Гран-Баллон ждёт нас. 191 км в Вогезах.

 

 

 

День 3-й. Ле-Гран-Баллон и прекрасные виды. Пирог с мясом на вершине. Пирожное за 40 км до финиша. 192 км за 6 часов 30 минут. Полпути.

 

 

 

 

 

Старт 4-го дня. Люневиль и Шато де Люмьер (Château des Lumières). 156 км до финиша.

 

 

-Добрый день, месьё. Не могли бы Вы нас сфотографировать, пожалуйста. – Да, конечно. Вуаля. – Спасибо, месьё. (Второе фото было идеально).

 

 

 

 

День 4-й закончен. Сегодня мы получили массу поддержки. Хорошая скорость. Небольшая остановка для разведки на полдороги. Приехали в Люксембург и герой Ларс Бак оставил для нас подарок. 156 км за 5 часов 11 минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша главная песня в «Финальном отрыве».

 

 

 

 

 День 5-й. В честь Андре Грайпеля и Марселя Зиберга заехали в Германию. Желаем им удачи в будущем.

 

Из Люксембурга в Бельгию. Только 122 км, но за 4 часа 30 минут. Небольшое отклонение от маршрута на 400 м с заездом в Германию, ланч в Клерво (Clervaux). Прекрасный городок, стоит того, чтобы его посетить, как и много других городков здесь. День пасмурный, но нам всё ещё очень нравится путешествие.

 

 

 

 

 

 

День 5-й. Обед. Максим Монфор  привёз нас в Ла-Глез (La Gleize). Стейк и пиво для меня.

 

 

 

 

6-й день. Ранний старт. 200 км до Семмерзаке.

 

 

Стартовали в темноте. Снова на высокой скорости и почти без остановок. Прокол за 5 км до финиша, но всё равно довольны, что предприняли это приключение. А теперь отдых и каникулы. Спасибо Тиму Велленсу за компанию и великолепные моменты. 200 км за 6 часов 40 минут.

 

 

Томас Де Гендт и Тим Велленс завершили 1000-км «Финальный отрыв»

 

 

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Теги к статье: Томас Де Гендт Тим Велленс

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 26.05.2017

    Круто! Тиму и Тому еще многих гонок, побед и таких вот покатушек:)

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Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Томас Де Гендт и Тим Велленс з ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Круто! Тиму и Тому еще многих гонок, побед и таких вот покатушек:)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Элии помогло, вырос сильно.
  • Cyrill
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (13)
    Cyrill-Фото

    Если откинуть все юридические формальности, просто проехать не выпав из лимита времени я думаю он смог бы...но без высоких результатов хотя бы на уровне гранд-фондо...я думаю, что даже в лимит времени не впишется...

  • s75
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    s75-Фото
    Если бы Ганна и Нарваез перешли в другую команду или остались в прежних клубах, на это бы никто не обратил внимание. Весьма рискованное омоложение состава, но тем и интересное. Поломают всех без исключения - иначе зачем приглашать, Рохас задание получил, уже готовится.
  • Earl57
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Earl57-Фото
    Его больше трековая программа Скай интересует в качестве подготовки к Олимпиаде в Токио. Ну и будет с кем шестидневки ездить. А классики - это уже побочно.
  • Camel
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Camel-Фото

    У Сагана и Ван Авермата, похоже, отдельная часть тела сжалась до минимального размера. Парень-то к классикам тяготеет.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    s75-Фото
    Сивцов в списке временно отстраненных и его нет в списке дисквалифицированных, наверное, всё пока на рассмотрении
  • Anna P.
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (6)
    Anna P.-Фото

    Погачар показался мне гонщиком с невероятной жаждой побед, видела его на Тур де лАвенир. Только бы не загнал себя с таким бешеным напором.

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    Earl57-Фото

    Ван Арт разорвал контракт с Vérandas Willems-Crelan. Он на сезон велокросса нашел небольшую бельгийскую континентальную команду, а там видно будет.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    motte-Фото

    Цитата: s75
    В таблице Тэунс указан в списке прибывших Скай, но он вроде бы вернется в Трек?

    Вроде как он в треке продолжит карьеру.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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