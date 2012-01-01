Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст проехали 300-км тренировку в честь Милан-Сан-Ремо

Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст в честь Милан-Сан-Ремо проехали 300 км на тренировке

Бельгийские гонщики команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) и Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) провели 300-километровую тренировку в честь Милан-Сан-Ремо, которая должна была пройти 21 марта, но была отменена из-за эпидемии коронавируса. В Твиттере Томас Де Гендт написал: «В честь Милан-Сан-Ремо Яспер и я проехали 300 км, связав одни из самых крупных городов. Очень плохо, что от Монса до Антверпена мы 120 км ехали при встречном ветре».

Photo Thomas De Gendt @DeGendtThomas

В Бельгии велогонщикам разрешено выезжать на дороги. Но Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст всегда помнили о правилах безопасности – они взяли с собой дезинфицирующие средства и держали дистанцию друг от друга. Эта тренировка заняла у них 10 часов.

В интервью Cyclingnews Томас Де Гендт признался, что это была самая длинная тренировка в его жизни и она была намного труднее, чем участие в Милан-Сан-Ремо.

«Это планировалось, потому что мы хотели отдать дань уважения Милан-Сан-Ремо и проехать 300 км. Яспер живёт рядом со мной, он должен был стартовать на Милан-Сан-Ремо и был в отличной форме. Ему хотелось избавиться от разочарования от отмены гонок.

Мы оба стартовали дома и проехали вместе 280 км. Ещё 10 км проехали до того, как встретились, и потом каждый, возвращаясь домой, проехал ещё 10 км. Наш маршрут связал все столицы бельгийских провинций. Мы проехали такие города как Брюссель, Антверпен, Гент. Видели огромные магазины, которые были пустыми, на дорогах было совсем тихо. В этом смысле время для такой тренировки было идеальным.

Нам потребовалось 10 часов. Мы ставили целью скорость 30 км/ч, но там на протяжении 120 км был сильный встречный ветер. Понадобилось много времени, но нам повезло, что последние три часа ветер был попутным. Следующие несколько дней я никуда не поеду. Мы всё ещё можем выезжать на улицу, было приятно немного выпустить пар от разочарования.

Мы приняли все меры безопасности – взяли с собой спиртосодержащий гель, так что если останавливались, что было редко, очищали руки перед тем, как зайти в булочную. Потом снова протирали руки, когда выходили. С собой я взял как можно больше еды. Мы остановились только один раз, но и в это время держались друг от друга на дистанции 1,5 метра.

Было тяжелее, чем на Милан-Сан-Ремо. Намного тяжелее. Я привык ездить по шесть или семь часов на велосипеде. Это очень хорошая тренировка. На 8 часов выезжал лишь дважды, на 9 часов – один раз. Так что 10 часов - это пока самая долгая тренировка из всех».