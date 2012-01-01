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Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст проехали 300-км тренировку в честь Милан-Сан-Ремо

Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст в честь Милан-Сан-Ремо проехали 300 км на тренировке

 

 

  Бельгийские гонщики команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) и Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) провели 300-километровую тренировку в честь Милан-Сан-Ремо, которая должна была пройти 21 марта, но была отменена из-за эпидемии коронавируса. В Твиттере Томас Де Гендт написал: «В честь Милан-Сан-Ремо Яспер и я проехали 300 км, связав одни из самых крупных городов. Очень плохо, что от Монса до Антверпена мы 120 км ехали при встречном ветре».

 

Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст проехали 300-км тренировку в честь Милан-Сан-Ремо

Photo Thomas De Gendt @DeGendtThomas

 

  В Бельгии велогонщикам разрешено выезжать на дороги. Но Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйст всегда помнили о правилах безопасности – они взяли с собой дезинфицирующие средства и держали дистанцию друг от друга.  Эта тренировка заняла у них  10 часов.

 

  В интервью Cyclingnews Томас Де Гендт признался, что это была самая длинная тренировка в его жизни и она была намного труднее, чем участие в Милан-Сан-Ремо.

 

  «Это планировалось, потому что мы хотели отдать дань уважения Милан-Сан-Ремо и проехать 300 км. Яспер живёт рядом со мной, он должен был стартовать на Милан-Сан-Ремо и был в отличной форме. Ему хотелось избавиться от разочарования от отмены гонок.

 

  Мы оба стартовали дома и проехали вместе 280 км. Ещё 10 км проехали до того, как встретились, и потом каждый, возвращаясь домой, проехал ещё 10 км. Наш маршрут связал все столицы бельгийских провинций. Мы проехали такие города как Брюссель, Антверпен, Гент. Видели огромные магазины, которые были пустыми, на дорогах было совсем тихо. В этом смысле время для такой тренировки было идеальным.

 

  Нам потребовалось 10 часов. Мы ставили целью скорость 30 км/ч, но там на протяжении 120 км был сильный встречный ветер. Понадобилось много времени, но нам повезло, что последние три часа ветер был попутным. Следующие несколько дней я никуда не поеду. Мы всё ещё можем выезжать на улицу, было приятно немного выпустить пар от разочарования.

 

  Мы приняли все меры безопасности – взяли с собой спиртосодержащий гель, так что если останавливались, что было редко, очищали руки перед тем, как зайти в булочную. Потом снова протирали руки, когда выходили. С собой я взял как можно больше еды. Мы остановились только один раз, но и в это время держались друг от друга на дистанции 1,5 метра.

 

  Было тяжелее, чем на Милан-Сан-Ремо. Намного тяжелее. Я привык ездить по шесть или семь часов на велосипеде. Это очень хорошая тренировка. На 8 часов выезжал лишь дважды, на 9 часов – один раз. Так что 10 часов  - это пока самая долгая тренировка из всех».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Яспер Де Бёйст Jasper De Buyst

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Красавцы )

  2. Sm1T

    Сегодня, 07:20 | Регистрация: 1.01.2012

    бреветчикии :)

  3. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 08:26 | Регистрация: 5.05.2018

    Браво браво браво

  4. Имя: Матвей

    paindoc

    Сегодня, 10:31 | Регистрация: 21.12.2019

    Король Отрывов! Просто молодцы!

    Больше позитива и все будет очень хорошо

  5. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 10:54 | Регистрация: 4.05.2019

    Долбанные психи)) (это комплимент) 

     

    Де Гент так вообще икона любви к велоспорту. Не ноет: что дальше? зачем нам теперь это? Просто садится на велик и едет, потому что ему это по кайфу. 

     

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Комментарии

  • jerzyk
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (16)
    jerzyk-Фото
    Только вот сесть за стол и провести переговоры в сложившейся ситуации - не получится... Карантин!
  • SportSpirit
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Долбанные психи)) (это комплимент) 

     

    Де Гент так вообще икона любви к велоспорту. Не ноет: что дальше? зачем нам теперь это? Просто садится на велик и едет, потому что ему это по кайфу. 

     

  • paindoc
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    paindoc-Фото

    Король Отрывов! Просто молодцы!

    Больше позитива и все будет очень хорошо

  • Серафим
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (16)
    Серафим-Фото
    Кстати, Вы мне открыли глаза, это серьезно, я не шучу. Искренне не понимал, зачем по рос.спорт. каналу транслируют матчи каких-то команд, которых и названия многих я не знаю, наверно и не только я. С уровнем игры соответственным.
    Значит, и чемпионат Беларуси на что-то сгодился.
  • Mima
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    Mima-Фото
    Браво браво браво
  • Sm1T
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    Sm1T-Фото

    бреветчикии :)

  • VeloVelo
    Le Samyn-2020 (6)
    VeloVelo-Фото

    Смотрел повтор. Юго сделал что-то невероятное! 
    Как это ему удалось?!.....

  • VeloVelo
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Эх, Жаль Тиджея... Ну а что делать? Так вот всё сложилось...
    Надеюсь, Сильнее будет, Жизнь ведь не заканчивается!

  • VeloVelo
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Красавцы )

  • uran
    Виртуальная классика Милан-Сан ... (19)
    uran-Фото
    Цитата: paindoc
    В реальной гонке надо знать за кем и с кем можно ехать в отрыв, организовывать смены, изменять тактику и стратегию в зависимости от ситуации. Проколы, падения и прочее придают зрелищность и интригу. В виртуальном мире этого нет.
    Можно культуриста посадить на станок и он выдаст бешеные ватты в виртуальном подьеме на Стельвио и выиграет. Ему даже на велосипеде уметь ездить не обязательно. Ну это так, для примера. Ватты на килограм уже значения иметь не будут.
    Про культуриста посмеялся, спасибо))

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