Томас Де Гендт – победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Томас Де Гендт и Максимилиан Шахманн о 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Томас Де Гендт одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2019. 32-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal выиграл этап в своём фирменном стиле, атаковав и в одиночку проехав 55 км до финиша.

Томас Де Гендт отобрался в отрыв дня и в первый раз атаковал на финальном из трёх подъёмов 1-й категории. За ним смог поехать лишь Луис Мас (Cofidis), но вторая атака позволила Де Гендту оторваться от попутчика и продолжить борьбу в одиночку.

Когда пелотон добрал бывших попутчиков Томаса Де Гендта, 25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн в одиночку атаковал, но догнать бельгийского гонщика уже было невозможно. Томас Де Гендт финишировал с преимуществом в 2:38 над Максимилианом Шахманном и на 2 минуты 42 секунды опередил пелотон.

Томас Де Гендт: «Вчера вечером (в воскресенье) босс нашей команды спросил у меня, каков мой план. Я ответил, что если на вершине финального подъёма 1-й категории у меня будет три минуты преимущества, то это хороший шанс. Я отлично знал последние 30 км этапа. На финальной части, вдоль побережья, ветер встречный, что очень важно. Всё прошло по плану.

Я в четвёртый раз выиграл этап на этой гонке, потому что мне нравится Вуэльта Каталонии. В начале сезона она всегда проходит, когда я в хорошей форме. И здесь, и на Париж-Ницца я всегда стараюсь выступить хорошо. Каждый год получается примерно то же самое.

Я избавился от большинства попутчиков, ускорившись на очень крутом участке у вершины, а затем за 55 км до финиша атаковал своего попутчика ещё раз. На вершине последнего подъёма дня, подъёма 3-й категории, примерно за 15 км до финиша, я всё ещё выдавал 300 ватт мощности, а большая часть этапа была под спуск. Так что я подумал, что смогу выиграть.

Последние пять километров могли стать проблемой, если бы направление ветра было другим, или если бы команды, где есть спринтеры, почувствовали бы, что у них есть шанс на победу. Но ничего этого не произошло. Спринтеры устали, он уже потратили силы на то, чтобы удержаться в пелотоне при стольких подъёмах в начале этапа.

Не думаю, что буду в числе претендентов в борьбе за общий зачёт. Берналь уже доказал, что в этом году выступает очень сильно. Думаю, завтра я ещё удержу майку лидера, но проиграю на первом же финише в гору.

Попробую выиграть ещё один этап и попытаюсь также побороться за горную майку, которая была моей второй целью дня».

Максимилиан Шахманн: «Когда мы догнали группу, ехавшую за Томасом Де Гендтом, скорость упала. Я подумал, что можно попытаться. Мне просто хотелось принести команде как можно более высокий результат, выиграть несколько секунд перед предстоящими этапами. В итоге я финишировал вторым, возглавил классификацию лучшего молодого гонщика».