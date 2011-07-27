Томас де Гендт и Тим Велленс: из Италии до Бельгии за шесть дней на велосипедах

«Финальный отрыв» сезона Томаса Де Гендта и Тима Велленса

Друзья и товарищи по команде Lotto Soudal Томас Де Гендт и Тим Велленс после финиша классики Ломбардия-2018 решили вернуться домой в Бельгию на велосипедах. Они назвали своё путешествие «Финальным отрывом», рассчитывая за шесть дней преодолеть 1200 км (183 км в 1-й день, 150 км – 2й, 191 км в 3-й, 156 км в 4-й, 120 км в 5-й и 200 км в 6-й).

Путешественники не собираются избегать гор, проложив свой маршрут через Швейцарию, где преодолеют перевал Сен-Готард, а также проедут гору Гран-Бальон (Grand Ballon). В интервью Cyclingnews Томас Де Гендт рассказал, что идея о подобном велопутешествии появилась этим летом, когда Даниэль Осс провёл две подобных велопоездки в Италии, а Ларри Уорбасс и Конор Данн проехали свой альтернативный Тур Британии #NoGoTour после того, как их команда AquaBlue Sport закрылась, и они не смогли стартовать на настоящем Туре Британии-2018.

Томас Де Гендт: «Мы поехали не тренировку, не гонку, а что-то, что принесёт удовольствие. Просто ехать на велосипеде без всякого давления. Задача – попасть в отель до темноты. Вот и всё. Мы не хотим бросать ни физического, ни психологического вызова. Просто хотим поехать домой. В первый день преодолеем перевал Сен-Готард, он всего 44 км, так что это будет лишь одна большая гора на пути. В третий день проедем перевал Гран-Бальон, после которого серьёзных подъёмов больше не будет. Остальные – небольшие, по пять, шесть километров. Сохранится ли наша дружба? На данный момент мы хорошие друзья, посмотрим, останемся ли ими через шесть дней».

Первый день путешествия уже пройден.

Из твиттера Томаса Де Гендта: «День первый закончен. 186 км за 7 часов. На полпути съели вкусную пиццу, а потом начали восхождение на Сен-Готард с попутным ветром. Прекрасная гора, быстрый спуск и сильный попутный ветер до самого финиша. #TheFinalBreakaway».

Photo (c) Thomas De Gendt @DeGendtThomas

Photo Instagram @tim19910510