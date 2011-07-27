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Томас де Гендт и Тим Велленс: из Италии до Бельгии за шесть дней на велосипедах

«Финальный отрыв» сезона Томаса Де Гендта и Тима Велленса

 

 

  Друзья и товарищи по команде Lotto Soudal Томас Де Гендт и Тим Велленс после финиша классики Ломбардия-2018 решили вернуться домой в Бельгию на велосипедах. Они назвали своё путешествие «Финальным отрывом», рассчитывая за шесть дней преодолеть 1200 км (183 км в 1-й день, 150 км – 2й, 191 км в 3-й, 156 км в 4-й, 120 км в 5-й и 200 км в 6-й).

 

  Путешественники не собираются избегать гор, проложив свой маршрут через Швейцарию, где преодолеют перевал  Сен-Готард, а также проедут гору Гран-Бальон (Grand Ballon). В интервью Cyclingnews Томас Де Гендт рассказал, что идея о подобном велопутешествии появилась этим летом, когда Даниэль Осс провёл две подобных велопоездки в Италии, а Ларри Уорбасс и Конор Данн проехали свой альтернативный Тур Британии #NoGoTour после того, как их команда  AquaBlue Sport закрылась, и они не смогли стартовать на настоящем Туре Британии-2018.

 

 

 

  Томас Де Гендт: «Мы поехали  не тренировку, не гонку, а что-то, что принесёт удовольствие. Просто ехать на велосипеде без всякого давления. Задача – попасть в отель до темноты. Вот и всё. Мы не хотим бросать ни физического, ни психологического вызова. Просто хотим поехать домой. В первый день преодолеем перевал Сен-Готард, он всего 44 км, так что это будет лишь одна большая гора на пути. В третий день проедем перевал Гран-Бальон, после которого серьёзных подъёмов больше не будет. Остальные – небольшие, по пять, шесть километров. Сохранится ли наша дружба? На данный момент мы хорошие друзья, посмотрим, останемся ли ими через шесть дней».

 

Первый день путешествия уже пройден.

 

  Из твиттера Томаса Де Гендта: «День первый закончен. 186 км за 7 часов. На полпути съели вкусную  пиццу, а потом начали восхождение на Сен-Готард с попутным ветром. Прекрасная гора, быстрый спуск и сильный попутный ветер до самого финиша. #TheFinalBreakaway».

 

 

 

Photo (c) Thomas De Gendt @DeGendtThomas

 

 

 

Photo Instagram @tim19910510

 

 

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Теги к статье: Томас Де Гендт Тим Велленс Lotto Soudal

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 21.05.2014

    Чёт долго. acute Стандартный лимит BRM-ACP на 1200 - 90часов. Независимо от рельефа. Желающие могут погуглить фото типичного рандоннера. Кому лень, это мужчина зрелого возраста, с брюшком и лысиной. biggrin

    Бреветчикам пламенный привет.

     

    Думается, многим гонцам может пойти на пользу поездить бреветы 1200 и больше. Для поднятия боевого духа.aggressive

     

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:39 | Регистрация: 4.07.2013

      Юра, а куда им спешить? Два друга едут в удовольствие,
      отдыхают от гонок и тренировок )
      Заодно пропагандируют путешествие на велике по Европе. Что тут говорить - Красавцы! Зачет )

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:46 | Регистрация: 4.07.2013

    Бабло опять же поднимут )

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:11 | Регистрация: 27.07.2011

    Молодцы..жить надо тоже для себя а не только работа работа и работа

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Комментарии

  • rude_rider
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    rude_rider-Фото
    Молодцы..жить надо тоже для себя а не только работа работа и работа
  • VeloVelo
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Бабло опять же поднимут )

  • VeloVelo
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Юра, а куда им спешить? Два друга едут в удовольствие,
    отдыхают от гонок и тренировок )
    Заодно пропагандируют путешествие на велике по Европе. Что тут говорить - Красавцы! Зачет )

  • VeloVelo
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    VeloVelo-Фото

    Что-то, видимо, пошло не так. Бывает. Ну ничего, у Леши еще будут шансы.

  • Крайний
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (4)
    Крайний-Фото

    Чёт долго. acute Стандартный лимит BRM-ACP на 1200 - 90часов. Независимо от рельефа. Желающие могут погуглить фото типичного рандоннера. Кому лень, это мужчина зрелого возраста, с брюшком и лысиной. biggrin

    Бреветчикам пламенный привет.

     

    Думается, многим гонцам может пойти на пользу поездить бреветы 1200 и больше. Для поднятия боевого духа.aggressive

     

  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Бакеша-Фото
    Обидно, мля
  • Николай Н.
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Николай Н.-Фото

    Время одинаковое, а по местам есть разница. Я такого результата ещё не видал. Был 2 ск. разница и 1 ск. А вот так, конечно обидно проиграть.

  • kwwk
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    kwwk-Фото
    Конечно молодец, но испанец боролся за большее.
  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 6 (5)
    Бакеша-Фото
    Эх, жаль... Алексей, всеравно молодец!
  • Серафим
    Ломбардия-2018. Результаты (17)
    Серафим-Фото
    Ломбардию проводят по субботам, в отличии от большинства классик. Я, например, очень рад этому, на воскресенье выпадает часто масса каких-то незаконченных дел.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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