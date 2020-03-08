Томас Де Гендт: «Рад, что велогонку Париж-Ницца-2020 не отменили»

Томас Де Гендт о прошедшей Париж-Ницца-2020 и перспективах сезона

Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) боролся за победу на финальном этапе Париж-Ницца-2020, уехав в отрыв. Хотя победу одержать не удалось, 33-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal очень доволен, что велогонка Париж-Ницца-2020 не была отменена полностью. После финиша 7-го этапа в интервью сайту команды Lotto Soudal Томас Де Гендт подвёл итоги гонки и поделился переживаниями по поводу неопределённости остальной части сезона, остановленного эпидемией коронавируса.

Томас Де Гендт: «Я очень рад, что мы смогли проехать Париж-Ниццу. В противном случае все упорные тренировки были бы впустую».

На финальном этапе Томас Де Гендт уехал в отрыв через 10 км после старта. На финальном подъёме Ла-Кольмиан он сбросил всех, последним – Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step):

«По его лицу я увидел, что у него кончаются силы. Мне не хотелось рисковать, поэтому уехал от него. Я не хотел оставлять ему шанс. А ещё, я просто больше не верил в победу. Силы у меня почти закончились. В отрыве, где было шесть гонщиков, Беттиоль и Паре-Пантр не сотрудничали, Перес не помогал в подъёме. В итоге мы работали втроём и за 150 км я провёл массу смен в голове группы. Я знал, что мне надо, по меньшей мере, иметь минуту в запасе за 3 км до финиша. А потом подъехал Кинтана, и для меня всё было кончено.

Тем не менее, я возвращаюсь в Бельгию с отличными ощущениями. Правда, не знаю, как долго придётся там пробыть.

Хотя в этом году пелотон был меньше, гонка всё равно великолепная. Если честно, она потеряла немного блеска после того, как несколько крупных команд отказались от участия, но каждый день на Париж-Ницца-2020 шла настоящая борьба. Только взгляните на этап, который выиграл Беноот или финальный этап, где победа в генеральной классификации решилась на финише.

Конечно, я полностью понимаю команды, которые сошли. Каждая команда принимает своё решение, к которому с уважением относятся остальные команды. Если бы медики нашей команды решили, что мы не должны участвовать, мы бы не ехали гонку.

Во время Париж-Ниццы-2020 мы тщательно соблюдали все указания – близкий контакт у нас был лишь с людьми нашей команды, чтобы свести к минимуму риск инфицирования.

Будем надеяться, что ситуация как можно скорее прояснится и мы снова сможем выступать в гонках через месяц или два.

Но как теперь удерживать форму? Это вопрос. Надо обсуждать с нашим тренером. Самое трудное – к чему готовиться? К гонкам во второй половине мая? К чемпионату Бельгии? К Тур де Франс? Немного глупо выходить на пик формы к определённой дате, если нет перспектив. Думаю, Тур де Франс-2020 состоится, буду нацеливаться на него».