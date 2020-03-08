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Томас Де Гендт: «Рад, что велогонку Париж-Ницца-2020 не отменили»

Томас Де Гендт о прошедшей Париж-Ницца-2020 и перспективах сезона

 

 

  Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) боролся за победу на финальном этапе Париж-Ницца-2020, уехав в отрыв. Хотя победу одержать не удалось, 33-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal очень доволен, что велогонка Париж-Ницца-2020 не была отменена полностью. После финиша 7-го этапа в интервью сайту команды Lotto Soudal Томас Де Гендт подвёл итоги гонки и поделился переживаниями по поводу неопределённости остальной части сезона, остановленного эпидемией коронавируса.

 

 

 

 

  Томас Де Гендт: «Я очень рад, что мы смогли проехать Париж-Ниццу. В противном случае все упорные тренировки были бы впустую».

 

  На финальном этапе Томас Де Гендт уехал в отрыв через 10 км после старта. На финальном подъёме Ла-Кольмиан он сбросил всех, последним – Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step):

 

  «По его лицу я увидел, что у него кончаются силы. Мне не хотелось рисковать, поэтому уехал от него. Я не хотел оставлять ему шанс. А ещё, я просто больше не верил в победу. Силы у меня почти закончились. В отрыве, где было шесть гонщиков, Беттиоль и Паре-Пантр не сотрудничали, Перес не помогал в подъёме. В итоге мы работали втроём и за 150 км я провёл массу смен в голове группы. Я знал, что мне надо, по меньшей мере, иметь минуту в запасе за 3 км до финиша. А потом подъехал Кинтана, и для меня всё было кончено.

 

  Тем не менее, я возвращаюсь в Бельгию с отличными ощущениями. Правда, не знаю, как долго придётся там пробыть.

 

  Хотя в этом году пелотон был меньше, гонка всё равно великолепная. Если честно, она потеряла немного блеска после того, как несколько крупных команд отказались от участия, но каждый день на Париж-Ницца-2020 шла настоящая борьба. Только взгляните на этап, который выиграл Беноот или финальный этап, где победа в генеральной классификации решилась на финише.

 

  Конечно, я полностью понимаю команды, которые сошли. Каждая команда принимает своё решение, к которому с уважением относятся остальные команды. Если бы медики нашей команды решили, что мы не должны участвовать, мы бы не ехали гонку.

 

  Во время Париж-Ниццы-2020 мы тщательно соблюдали все указания – близкий контакт у нас был лишь с людьми нашей команды, чтобы свести к минимуму риск инфицирования.

 

  Будем надеяться, что ситуация как можно скорее прояснится и мы снова сможем выступать в гонках через месяц или два.

 

  Но как теперь удерживать форму? Это вопрос. Надо обсуждать с нашим тренером. Самое трудное – к чему готовиться? К гонкам во второй половине мая? К чемпионату Бельгии? К Тур де Франс? Немного глупо выходить на пик формы к определённой дате, если нет перспектив. Думаю, Тур де Франс-2020 состоится, буду нацеливаться на него».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"

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