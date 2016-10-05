VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас о начале карьеры, первой встрече с Крисом Фрумом и целях на 2020 год

Герант Томас: «Тур де Франс меня мотивирует»

 

 

  33-летний британский гонщик команды Ineos Герант Томас будет одним из лидеров на Тур де Франс-2020. Помимо Большой Петли Томас нацелен на Олимпийские игры и надеется попасть в сборную, чтобы участвовать и в разделке, и в групповой гонке, о чём рассказал в интервью на сайте Ineos. А в подкасте Superbike racer Eugene Laverty's PrePro Podcast Герант Томас вспомнил первые шаги своей карьеры.

 

Герант Томас о начале карьеры, первой встрече с Крисом Фрумом и целях на 2020 год

 

  Герант Томас: «В самом начале я хотел делать всё. Но ты просто не можешь после выигранных на треке золотых олимпийских медалей на следующей неделе проехать классику или Тур де Франс. Сейчас это настолько разные виды, каждая гонка обладает своей спецификой. Даже однодневные гонки очень сильно отличаются от многодневных.

 

Скорость, которую набирал на треке, управление велосипедом, езда в группе, слаженность работы, умение читать гонку – всё это помогло мне на шоссе. В первые дни карьеры я многому научился, но шоссе всегда было моей большой любовью, больше чем трек, хотя, конечно, великолепно, когда побеждаешь и там, и там. Я всегда мечтал о Туре и о крупной классике».

 

В 2006 Герант Томас стал стажёром Saunier Duval, а в 2007 начал выступать в команде Barloworld.

 

  «С Saunier Duval я проехал только одну гонку. У меня был небольшой лишний вес, и та гонка прошла не слишком хорошо. И, думаю, на следующий день после Классики Сан-Себастьяна я меня выгнали пинком. Помню, менеджер в то время, должно быть, подумал, что я никуда не гожусь и из меня ничего не получится. А потом каждый день (на Тур де Франс) я специально проезжал мимо технички Saunier Duval и махал им, показывая, что я ещё здесь.

 

  Помню, как мы впервые встретились с Крисом Фрумом. Я зашёл в его комнату, а на нём был, как это называется? Саронг? Это была такая кенийская вещь, что-то вроде юбки, похожее на килт, под которым больше нет. Он так и стоял там с голыми ногами, а я сказал ему что-то типа: «Парень, у тебя всё там проветривается,  не остаётся места воображению».

 

  Я уже слышал о нём, когда он был в любителях и выступал в команде  UCI World Cycling Centre. Его уже тогда можно было назвать феноменальным спортсменом. Не сказал бы, что тогда он часто падал, но когда ехал за ним, думал: «В любой момент что-то может случиться».

 

  Его будто вырастили в лаборатории для спорта на выносливость. У него не было никаких представлений о велоспорте, он ничего не знал об истории этого вида спорта. Он просто ехал. Хотя сразу можно было сказать, что он станет сильным гонщиком».

 

  Герант Томас был помощником Фрума во время всех четырёх его побед на Тур де Франс в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах, а затем в 2018 году настала очередь Томаса подняться на первую ступень подиума на Елисейских полях.

 

  «Только когда мы были в Пиренеях, примерно за 4 дня до конца гонки, я подумал: «Чёрт, а ведь я могу выиграть здесь Тур». Но больше эту мысль не развивал. Я волновался о последнем подъёме, каждые 20 минут поедал рисовые пирожки, питался, вовремя пил. А потом всё, что помню – я выиграл. И тогда перед камерами международных телеканалов я заплакал. Я был смущён, но тогда впервые до меня дошло, что я выиграл самую важную из всех гонку».

 

 

 Тур де Франс-2020 снова будет для Геранта Томаса главной целью сезона: «Я просто хочу вернуться на Тур ещё раз как претендент. В конце концов, Тур есть Тур, хочу сделать ещё одну попытку.

 

  Олимпиада – причина, по которой я полюбил спорт вообще, когда ребёнком смотрел Олимпийские игры по телевизору. Всегда хотел там участвовать, не важно, будь это велоспорт или другой вид спорта.

 

  Между Тур де Франс и Олимпиадой очень мало времени. Идеально, если бы была ещё неделя. Возможно, другая программа с участием в Джиро д’Италия больше подходит для подготовки к Олимпиаде, но у меня уже был опыт – несколько раз после Тура я сразу отправлялся на другие гонки, например, Игры Содружества в 2014 году, где разделка проходила в четверг, в то время как Тур финишировал в воскресенье. Думаю, это просто вопрос настроя.

 

  Сейчас в это время года чувствую себя гораздо лучше, не так, как в 2019 году. Тренироваться я начал раньше. Думаю, в прошлом году без велосипеда провёл в два раза больше времени. Сейчас всё по-другому, с нетерпением жду гонок, хочу быть в центре событий и просто наслаждаться. Не сказал бы, что в прошлом году мне было приятно, потому что пришлось долго возвращать на уровень, где я мог быть конкурентоспособным. Всё время чувствовал, как будто веду большую битву.

 

  Надо просто бороться, участвовать, чтобы победить. Тур де Франс меня мотивирует, заставляет работать, чтобы быть в лучшей форме старту. А когда ты начинаешь гонку, то делаешь всё, что в твоих силах. Если не выиграю, если будет подиум или топ-10, каким бы ни был результат, успех -  просто выйти на пик своей формы и уже отсюда вести отсчёт».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 10:59 | Регистрация: 5.10.2016

    блин, он в самом деле носил кикой, он не прикалывается, и ни одной фотки, ну елки! biggrin

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 11:09 | Регистрация: 4.08.2018

      Эти штуки, вроде бы, женщины в основном носят?

      1. Имя: Елена

        Kitsune-taichou

        Сегодня, 11:40 | Регистрация: 5.10.2016

        не, у них там это универсальная одежда. мужикам тоже можно. по-разному наматывают просто

  2. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 12:37 | Регистрация: 10.06.2017

    главное на велик в нём не залезать :)

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 14:05 | Регистрация: 4.08.2018

      Если с памперсом, то можно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

26 января - 2 февраля 2020

Vuelta a San Juan

30 января - 2 февраля 2020

Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca

2 февраля 2020

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour of Oman

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Факт-это то, что Беннет был 13м, не потянув финиш в гору. Остальное лирика и эмоции. Такое вот моё субъективное мнение)
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Если с памперсом, то можно.
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Просто констатирую факт. Из спринтеров ни за кого не болею.
  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Такое чувство,что на Беннета вы обижены лично)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Ну не настолько круто там было, процентов 3-4 максимум. Филипсен вон справился же, хотя и посетовал на финиш в гору, мол из-за этого ему сил не хватило. Если для Беннета это так сложно, тогда зачем обижаться на Бору за то что они предпочли более универсального Аккермана. Все справедливо.
  • Колёсник
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Колёсник-Фото

    главное на велик в нём не залезать :)

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Хах, ну вообще-то Мёрков у Беннета был, Сэм даже попытался финишировать, но как встал из седла, так и сел обратно. Просто финиш в гору не его.
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Kitsune-taichou-Фото
    не, у них там это универсальная одежда. мужикам тоже можно. по-разному наматывают просто
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Эти штуки, вроде бы, женщины в основном носят?
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Когда вчера Сэм Беннет победил, сколько дифирамбов ему пропели. Сегодня он провалился - и сразу тишина... А Сэм именно провалился. Если Вивиани жестоко пострадал в завале, то Беннет был в той же группе, что и Юэн. Там человек 20 от силы оставалось и большая часть совсем не спринтеры. Свободно, просторно, дорога широкая. Калеб Юэн торпедой вылетел с пятой-шестой позиции и ему никто не мешал. А Сэм Беннет умудрился проиграть даже своему новозеландскому однофамильцу. Занял 13-е место. Развоза не было ни у кого, однако помешало это только Сэму.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 января

Tobias Ludvigsson (Groupama - FDJ)

Simone Bevilacqua (Vini Zabu - KTM)

Einer Augusto Rubio Reyes (Movistar Team)

23 января

Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

24 января

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (72)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)