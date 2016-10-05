Герант Томас о начале карьеры, первой встрече с Крисом Фрумом и целях на 2020 год

Герант Томас: «Тур де Франс меня мотивирует»

33-летний британский гонщик команды Ineos Герант Томас будет одним из лидеров на Тур де Франс-2020. Помимо Большой Петли Томас нацелен на Олимпийские игры и надеется попасть в сборную, чтобы участвовать и в разделке, и в групповой гонке, о чём рассказал в интервью на сайте Ineos. А в подкасте Superbike racer Eugene Laverty's PrePro Podcast Герант Томас вспомнил первые шаги своей карьеры.

Герант Томас: «В самом начале я хотел делать всё. Но ты просто не можешь после выигранных на треке золотых олимпийских медалей на следующей неделе проехать классику или Тур де Франс. Сейчас это настолько разные виды, каждая гонка обладает своей спецификой. Даже однодневные гонки очень сильно отличаются от многодневных.

Скорость, которую набирал на треке, управление велосипедом, езда в группе, слаженность работы, умение читать гонку – всё это помогло мне на шоссе. В первые дни карьеры я многому научился, но шоссе всегда было моей большой любовью, больше чем трек, хотя, конечно, великолепно, когда побеждаешь и там, и там. Я всегда мечтал о Туре и о крупной классике».

В 2006 Герант Томас стал стажёром Saunier Duval, а в 2007 начал выступать в команде Barloworld.

«С Saunier Duval я проехал только одну гонку. У меня был небольшой лишний вес, и та гонка прошла не слишком хорошо. И, думаю, на следующий день после Классики Сан-Себастьяна я меня выгнали пинком. Помню, менеджер в то время, должно быть, подумал, что я никуда не гожусь и из меня ничего не получится. А потом каждый день (на Тур де Франс) я специально проезжал мимо технички Saunier Duval и махал им, показывая, что я ещё здесь.

Помню, как мы впервые встретились с Крисом Фрумом. Я зашёл в его комнату, а на нём был, как это называется? Саронг? Это была такая кенийская вещь, что-то вроде юбки, похожее на килт, под которым больше нет. Он так и стоял там с голыми ногами, а я сказал ему что-то типа: «Парень, у тебя всё там проветривается, не остаётся места воображению».

Я уже слышал о нём, когда он был в любителях и выступал в команде UCI World Cycling Centre. Его уже тогда можно было назвать феноменальным спортсменом. Не сказал бы, что тогда он часто падал, но когда ехал за ним, думал: «В любой момент что-то может случиться».

Его будто вырастили в лаборатории для спорта на выносливость. У него не было никаких представлений о велоспорте, он ничего не знал об истории этого вида спорта. Он просто ехал. Хотя сразу можно было сказать, что он станет сильным гонщиком».

Герант Томас был помощником Фрума во время всех четырёх его побед на Тур де Франс в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах, а затем в 2018 году настала очередь Томаса подняться на первую ступень подиума на Елисейских полях.

«Только когда мы были в Пиренеях, примерно за 4 дня до конца гонки, я подумал: «Чёрт, а ведь я могу выиграть здесь Тур». Но больше эту мысль не развивал. Я волновался о последнем подъёме, каждые 20 минут поедал рисовые пирожки, питался, вовремя пил. А потом всё, что помню – я выиграл. И тогда перед камерами международных телеканалов я заплакал. Я был смущён, но тогда впервые до меня дошло, что я выиграл самую важную из всех гонку».

Тур де Франс-2020 снова будет для Геранта Томаса главной целью сезона: «Я просто хочу вернуться на Тур ещё раз как претендент. В конце концов, Тур есть Тур, хочу сделать ещё одну попытку.

Олимпиада – причина, по которой я полюбил спорт вообще, когда ребёнком смотрел Олимпийские игры по телевизору. Всегда хотел там участвовать, не важно, будь это велоспорт или другой вид спорта.

Между Тур де Франс и Олимпиадой очень мало времени. Идеально, если бы была ещё неделя. Возможно, другая программа с участием в Джиро д’Италия больше подходит для подготовки к Олимпиаде, но у меня уже был опыт – несколько раз после Тура я сразу отправлялся на другие гонки, например, Игры Содружества в 2014 году, где разделка проходила в четверг, в то время как Тур финишировал в воскресенье. Думаю, это просто вопрос настроя.

Сейчас в это время года чувствую себя гораздо лучше, не так, как в 2019 году. Тренироваться я начал раньше. Думаю, в прошлом году без велосипеда провёл в два раза больше времени. Сейчас всё по-другому, с нетерпением жду гонок, хочу быть в центре событий и просто наслаждаться. Не сказал бы, что в прошлом году мне было приятно, потому что пришлось долго возвращать на уровень, где я мог быть конкурентоспособным. Всё время чувствовал, как будто веду большую битву.

Надо просто бороться, участвовать, чтобы победить. Тур де Франс меня мотивирует, заставляет работать, чтобы быть в лучшей форме старту. А когда ты начинаешь гонку, то делаешь всё, что в твоих силах. Если не выиграю, если будет подиум или топ-10, каким бы ни был результат, успех - просто выйти на пик своей формы и уже отсюда вести отсчёт».