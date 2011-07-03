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Вольта Альгарве-2020. Маршрут

Вольта Альгарве-2020. Маршрут и участники

 

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

  46-й выпуск португальской многодневной велогонки Вольта Альгарве (Volta ao Algarve) пройдёт с 19 по 23 февраля. Из пяти этапов – два спринтерских, два среднегорных с финишем в подъём и одна индивидуальная гонка на время. Общая протяжённость дистанции составит 771,4 км.

 

 Лишь 3-й этап идеально подходит для спринтерской развязки, ещё один, формально спринтерский, который откроет Вольту Альгарве-2020, усложнён небольшим торчком – 600 м со средним градиентом 3,6% за 2 км до финиша.

 

  На двух этапах пойдёт борьба за общий зачёт: на 2-м с традиционным финишем на самой высокой точке Альгарве – Альто де Фойя (Alto da Fóia) – 7.5 км со средним градиентом 6%, и на 4-м с финишем на Альто до Мальханьо (Alto do Malhão)- 2,6 км со средним градиентом 9,2%. 

 

  В этом году организаторы изменили устоявшийся за последние пять лет порядок этапов, переместив индивидуальную гонку на время на последний, 5-й день гонки. С 2014 года разделка проводилась на Вольта Альгарве в середине гонки, на 3-м этапе. Дистанция в 20,3 км и рельеф индивидуальной гонки на время такие же, как последние два года. В прошлом году победителем на этом этапе стал Стефан Кюнг.

 

 

Участники и претенденты Вольты Альгарве-2020

 

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

  В 46-м выпуске Вольты Альгарве примут участие 12 команд Мирового тура – Astana, Bora-hansgrohe, CCC, Cofidis, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Ineos, Sunweb, Trek-Segafredo и UAE Team Emirates, а также 13 профессиональных и континентальных команд.

 

  Победитель Вольты Альгарве-2019 Тадей Погачар не будет защищать свой титул.  Но в гонке стартуют два победителя прошлых лет – гонщики команды Ineos Герант Томас, для которого Вольта Альгарве станет первой гонкой этого сезона, и Михал Квятковски. Претендентами в борьбе за общий зачёт гонки смогут стать также их товарищи по команде Роан Деннис и Дилан ван Барле. Также сезон с Вольты Альгарве начинает в качестве гонщика команды Trek-Segafredo Винченцо Нибали.

 

  Среди тех, кто может побороться за генеральную классификацию, можно отметить Мигеля Лопеса и Луиса-Леона Санчеса (Astana), Дэна Мартина (Israel Start-Up Nation), Руя Кошту (UAE Team Emirates), Максимилиана Шахманна и Феликса Гроссхартнера (Bora-hansgrohe), а также Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick-Step).

 

  На спринтерских этапах смогут побороться Элиа Вивиани (Cofidis), Маттео Трентин (CCC), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Никиас Арндт (Sunweb), Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step).

 

  С Вольты Альгарве начнёт свой сезон на шоссе 25-летний Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), который может проявить себя в борьбе со спринтерами и универсалами, а также в борьбе за генеральную классификацию.

 

 

 

 

Этапы Вольты Альгарве-2020

 

Этап 1. 19 февраля. Portimão – Lagos, 195,6 км

 

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

Этап 2. 20 февраля. Sagres - Alto da Fóia, 183,9 км

 

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

Этап 3. 21 февраля. Faro – Tavira, 201,9 км

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

Этап 4. 22 февраля. Albufeira - Alto do Malhão, 169,7 км

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

Этап 5. 23 февраля. Lagoa – Lagoa, ITT, 20.3 км

Вольта Альгарве-2020. Маршрут

 

 

 

Предварительный стартовый состав:

 

 

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam

 

1 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)

2 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)

3 BIZHIGITOV Zhandos (Kaz)

4 CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col)

5 MARTINELLI Davide (Ita)

6 NATAROV Yuriy (Kaz)

7 TEJADA CANACUE Harold (Col)

 

BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam

 

11 DRUCKER Jean-Pierre (Lux)

12 GROSSSCHARTNER Felix (Aut)

13 KÄMNA Lennard (Ger)

14 LAAS Martin (Est)

15 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)

16 SCHACHMANN Maximilian (Ger)

17 SCHILLINGER Andreas (Ger)

 

CCC TEAM (CCC) WorldTeam

 

21 VAN AVERMAET Greg (Bel)

22 TRENTIN Matteo (Ita)

23 GESCHKE Simon (Ger)

24 SCHÄR Michael (Sui)

25 VAN HOECKE Gijs (Bel)

26 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)

27 BEVIN Patrick (NZl)

 

COFIDIS (COF) WorldTeam

 

31 VIVIANI Elia (Ita)

32 CONSONNI Simone (Ita)

33 LE TURNIER Mathias (Fra)

34 MATÉ MARDONES Luis Ángel (Esp)

35 MATHIS Marco (Ger)

36 SABATINI Fabio (Ita)

37 VANBILSEN Kenneth (Bel)

 

DECEUNINCK - QUICK STEP (DQT) WorldTeam

 

41 ALMEIDA João (Por)

42 KEISSE Iljo (Bel)

43 DECLERCQ Tim (Bel)

44 EVENEPOEL Remco (Bel)

45 JAKOBSEN Fabio (Ned)

46 LAMPAERT Yves (Bel)

47 SENECHAL Florian (Fra)

 

GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam

 

51 BRUNEL Alexys (Fra)

52 GENIETS Kevin (Lux)

53 GUGLIELMI Simon (Fra)

54 KÜNG Stefan (Swi)

55 LE GAC Olivier (Fra)

56 LUDVIGSSON Tobias (Swe)

57 STEWART Jake (GBr)

 

ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam

 

61 MARTIN Daniel (Irl)

62 BOIVIN Guillaume (Can)

63 CIMOLAI Davide (Ita)

64 POLITT Nils (Ger)

65 BIERMANS Jenthe (Bel)

66 HOLLENSTEIN Reto (Swi)

67 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)

 

LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam

 

72 GILBERT Philippe (Bel)

73 KLUGE Roger (Ger)

74 MAES Nikolas (Bel)

75 VAN MOER Brent (Bel)

76 FRISON Frederik (Bel)

77 WELLENS Tim (Bel)

78 DIBBEN Jonathan (GBr)

 

TEAM INEOS (INS) WorldTeam

 

82 DENNIS Rohan (Aus)

83 KWIATKOWSKI Michal (Pol)

84 ROWE Luke (GBr)

85 SWIFT Ben (GBr)

86 THOMAS Geraint (GBr)

87 VAN BAARLE Dylan (Ned)

88 WURF Cameron (Aus)

 

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam

 

91 ARNDT Nikias (Ger)

92 BOL Cees (Ned)

93 DENZ Nico (Ger)

94 EEKHOFF Nils (Ned)

95 PEDERSEN Casper Phillip (Den)

96 SÜTTERLIN Jasha (Ger)

97 VAN WILDER Ilan (Bel)

 

TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam

 

101 DE KORT Koen (Ned)

102 MOLLEMA Bauke (Ned)

103 MULLEN Ryan (Irl)

104 NIBALI Antonio (Ita)

105 NIBALI Vincenzo (Ita)

106 STUYVEN Jasper (Bel)

107 THEUNS Edward (Bel)

 

UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam

 

111 BJERG Mikkel (Den)

112 BOHLI Tom (SUI)

113 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)

114 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA)

115 KRISTOFF Alexander (Nor)

116 OLIVEIRA Ivo (Por)

117 POLANC Jan (Slo)

 

ALPECIN - FENIX (AFC) ProTeam

 

121 VAN DER POEL Mathieu (Ned)

122 DE BONDT Dries (Bel)

123 LEYSEN Senne (Bel)

124 MODOLO Sacha (Ita)

125 RICHARDSON Alexandar (GBr)

126 SBARAGLI Kristian (Ita)

127 VERGAERDE Otto (Bel)

 

CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) ProTeam

 

131 ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)

132 GONZALEZ ARRIBAS David (Esp)

133 BAGÜES KALPARSORO Aritz (Esp)

134 LAZKANO Oier (Esp)

135 SÁEZ BENITO Hector (Esp)

136 MALUCELLI Matteo (Ita)

137 CALLE Juan Fernando (Col)

 

CIRCUS - WANTY GOBERT (CWG) ProTeam

 

141 DE GENDT Aimé (Bel)

142 DEVRIENDT Tom (Bel)

143 KREDER Wesley (Ned)

144 MEURISSE Xandro (Bel)

145 PETILLI Simone (Ita)

146 VAN POPPEL Boy (Ned)

147 VAN POPPEL Danny (Ned)

 

FUNDACIÓN - ORBEA (FOR) ProTeam

 

151 ARISTI GARDOKI Mikel (Esp)

152 ANGULO SAMPEDRO Antonio (Esp)

153 IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp)

154 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)

155 MARTIN SANZ Gotzon (Esp)

156 LÓPEZ FUENTES Diego (Esp)

157 ARANBURU ARRUTI Jokin (Esp)

 

UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM (UXT) ProTeam

 

161 HOELGAARD Daniel (Nor)

162 HOELGAARD Markus (Nor)

163 SKAARSETH Anders (Nor)

164 RESELL Erik Nordsaeter (Nor)

165 KULSET Kristian (Nor)

166 SLEEN Torjus (Nor)

167 LEKNESSUND Andreas (Nor)

 

ATUM GENERAL - TAVIRA - MARIA NOVA HOTEL (ATM) Continental Team

 

171 FIGUEIREDO Federico (Por)

172 GRIGORIEV Alexander (Rus)

173 TRUEBA DIEGO Alvaro (Esp)

174 MARTINGIL César (Por)

175 MARQUE PORTO Alejandro Manuel (Esp)

176 LIVRAMENTO David Da Silva (Por)

177 PEREIRA Válter (Por)

 

AVILUDO - LOULETANO (AVL) Continental Team

 

181 GARCÍA DE MATEOS RUBIO Vicente (Esp)

182 MEIRELES Nuno (Por)

183 DE LA FUENTE RASILLA David (Esp)

184 SHILOV Sergey (Rus)

185 DEL PINO CORROCHANO Jesus (Esp)

186 EVANGELISTA André Piedade (Por)

187 HERNÁNDEZ Óscar (Esp)

 

EFAPEL (EFP) Continental Team

 

191 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (Por)

192 MENDONÇA Luís (Por)

193 MACHADO Tiago (Por)

194 ANTUNES Tiago (Por)

195 PAULINHO Pedro (Por)

196 SÁENZ Nicolás (Esp)

197 ARMILLAS Gerard (Esp)

 

KELLY / INOUTBUILD / UDO (KIU) Continental Team

 

201 CASIMIRO Henrique (Por)

202 GOMES Luís (Por)

203 FERNANDES Venceslau (Por)

204 LOURENÇO Rafael (Por)

205 LOPES Pedro Miguel (Por)

206 FERNANDES COSTA Fábio Manuel (Por)

207 GONÇALVES Hélder (Por)

 

L.A. ALUMINIOS / L.A. SPORT (LAA) Continental Team

 

211 DUARTE Emanuel (Por)

212 LEAÇA Gonçalo (Por)

213 RAMALHO André (Por)

214 RIBEIRO David (Por)

215 SCHEULEN Marvin (Por)

216 SILVA Bruno Duarte Ferreira (Por)

217 SALGUEIRO Carlos (Por)

 

MIRANDA - MORTÁGUA (MIR) Continental Team

 

221 SANCHO Hugo De Matos (Por)

222 GONÇALVES Gaspar (Por)

223 FREITAS Daniel Alexandre (Por)

224 SILVA Joaquim (Por)

225 BARBOSA Joao (Por)

226 SÁNCHEZ REBOLLIDO Ángel (Esp)

227 LINAREZ MENESES Leangel (Ven)

 

RADIO POPULAR - BOAVISTA (RPB) Continental Team

 

231 GALLEGO RUIZ Alberto (Esp)

232 BENTA Joao (Por)

233 CARVALHO Goncalo (Por)

234 SILVA Afonso (Por)

235 FERNANDES Luis (Por)

236 NUNES Hugo (Por)

237 RODRIGUES David Miguel Costa (Por)

 

W52 - FC PORTO (W52) Continental Team

 

241 ANTUNES Manuel Amaro (Por)

242 MESTRE Ricardo (Por)

243 MESTRE Daniel (Por)

244 MAGALHÃES Jorge (Por)

245 LEMOS PINTO Edgar Miguel (Por)

246 RODRIGUES João (Por)

247 CALDEIRA Samuel José Rodrigues (Por)

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 3.07.2011

    Интересно, едут МВДП, Миккель Бьерг, здорово. Вообще шота организаторы недоглядели, с такой разделкой могут выиграть как Деннис, так и Ремко 2 подряд затащить.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Два колумба Астаны открывают свой сезон. Интересно будет посмотреть на новичка молодого H.Tejada. Говорят многообещающий юнец.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.
     

    Молодые гонщики в пелотоне были всегда. Например, Анди Шлек и Тибо Пино начали профессиональную карьеру во "взрослых" командах в 18 лет. И если Шлек завершил карьеру в 29 лет, то Пино, которому сейчас те же 29 лет, заканчивать не собирается. Всё по-разному. И у нынешних молодых тоже. Кто-то становится профессионалом в 19-20 лет, а кто-то предпочитает не торопиться. Как 20-летний Том Пидкок, например. Он сказал что на шоссе не будет выступать в категории "элита" до 2023 года. И не потому что не зовут. Просто ему и в андерах есть чем заняться и куда расти. Хотя в велокроссе уже перешел на элитный уровень.

    С другой стороны, в пелотоне всегда были и есть сейчас 40-летние гонщики, которые вполне успешно конкурируют с молодыми. Такие как Вальверде и Оскар Севилья.

  • Astanaforever
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Посмотришь на Инеос где у всех одна лишь единственная цель Тур и думаешь лишь бы они все не передрались в Париже)))
  • Student
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой.Посмотрим.
    Что-то переборщили с программой.
  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Astanaforever-Фото
    Два колумба Астаны открывают свой сезон. Интересно будет посмотреть на новичка молодого H.Tejada. Говорят многообещающий юнец.
  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой. Посмотрим.
  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Александра-Фото

    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.

     

  • Sezar
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, едут МВДП, Миккель Бьерг, здорово. Вообще шота организаторы недоглядели, с такой разделкой могут выиграть как Деннис, так и Ремко 2 подряд затащить.

  • Sezar
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Sezar-Фото

    Он конечно не самый рассамый, но более перспективен чем многим кажется. Жду от него приятных сюрпризов.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото
    А самый прикол что по документам Чавито чуток старше Кинтаны. А выглядит почти как Берналь))
  • Earl57
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А парень очень молодец. Спокойно и все время вверх. И форму легко держит, прямо ни жиринки лишней. Пора бы уж ставить более серьезные цели.

    Дык итальянцы уже называют его наследником и преемником "Грандиссимо кампионе". Очень их волнует, что после Величайшего пропасть. И всё ищут, ищут и ищут... Ару надежд не оправдал...

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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