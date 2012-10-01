VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сеп Ванмарке: «Продолжаю верить, что могу выиграть классику Монумент»

Сеп Ванмарке о составе команды EF Education First на классики и сезоне 2019 года

 

 

  31-летний бельгийский гонщик команды EF Education First Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) в этом году был готов к классикам, но травма, полученная на Е3 BinckBank, едва не погубила сезон.

 

  Несмотря на проблемы с велосипедом и радио, из-за которых Сеп Ванмарке выпал из лидировавшей на Париж-Рубэ-2019 группы, он финишировал на этой классике 4-м.  Желание выиграть классику Монумент продолжает воодушевлять Сепа Ванмарке.

 

  В интервью Cyclingnews бельгийский гонщик сказал, что считает нынешний состав команды EF Education First очень сильным, сравнив его с составом на классики команды Slipstream в 2011 году, когда в ней выступали Тор Хушовд, Йохан Ванзуммерен, Хайнрих Хаусслер, Тайлер Фаррар, Роджер Хэммонд, но более сплочённым.  

 

  В этом году гонщики команды EF Education First одержали победу на Туре Фландрии с Альберто Беттиолем, вошли в топ-10 на Страде Бьянке (Саймон Кларк), Милан-Сан-Ремо (Саймон Кларк), E3 BinckBank Classic (Альберто Беттиоль), Париж-Рубэ (Сеп Ванмарке), La Flèche Brabançonne (Альберто Беттиоль), Амстел Голд Рэйс (Саймон Кларк), Льеж-Бастонь-Льеж (Майкл Вудс).

 

  В следующем сезоне состав на классики укрепит Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire), перешедший из команды Lotto Soudal. Сеп Ванмарке считает, что гонщики EF Education First командные задачи ставят выше личных, что усиливает состав и увеличивает возможности. 

  

Сеп Ванмарке: «Продолжаю верить, что могу выиграть классику Монумент»

Photo © efprocycling

 

  Сеп Ванмарке: «Теоретически в 2011 у нас были великие имена. Это невероятно, но кроме победы Ванзуммерена на Рубэ, других побед не было. Хушовд, Фаррар, Хаусслер, Хэммонд – все они великие гонщики. По именам команда была лучше, но сейчас у нас великолепный состав, в котором Себастьян (Лангевельд), Альберто (Беттиоль), Йенс (Кёкелейр) и я.

 

  В теории в финале у нас могут бороться четверо. Мы во всеоружии на классиках. Можем разыгрывать в финале несколько карт, как стараются делать многие команды. Думаю, у нас сплочённый состав. В 2011 году в команде было много звёздных имён, но все они хотели что-то для себя. Здесь же мы слаженно работаем вместе. У нас очень сильная команда.

 

  Весь этот сезон я был на очень хорошем уровне, одержал победу в начале сезона, был полностью готов к классикам. На Париж-Рубэ финишировал 4-м, выиграл Плуэ. Это положительные стороны сезона. Но, конечно, были и разочарования.

 

  Падение на Харельбеке сильно испортило мои классики (Прим. VeloLIVE - Сеп Ванмарке упал во время классики Е3 BinckBank, повредив рёбра, лодыжку и колено. Из-за травмы он пропустил Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен). Я мог выступить намного лучше четвёртого места на Рубэ, мог добиться цели на других гонках. Конечно, я испытал разочарование, когда меня не взяли в состав на чемпионат мира, особенно, видя, как там проходила гонка. Мне мог бы подойти тот маршрут.

 

  То падение уничтожило пять месяцев работы. На Туре Фландрии, несмотря на то, что я не тренировался девять дней, я смог работать на команду. Я был очень счастлив, что Альберто выиграл гонку после тех огромных усилий, приложенных командой. Но Рубэ принесло новое разочарование – проблемы с радио стоили мне победного шанса.

 

  Хотя из этого я извлёк большой урок. Понял, что если дела идут плохо или если нарушены тренировки, не всё потеряно. Иногда ситуация складывается плохо, но если не теряешь спокойствия, поступаешь правильно, то всё ещё можешь что-то сделать. Из-за падения на меня не было давления. Мы даже не знали, смогу ли я проехать Тур Фландрии до конца. Врачи говорили, что я смогу выдержать не больше трёх – четырёх часов. Но когда я преодолел этот период, почувствовал моральный подъём. От меня никто ничего не ждал, и это было хорошо. Возможно, на классиках такое случается только раз.

 

  Я всё ещё мотивирован. Всегда близко подходил к победе, всегда боролся с сильнейшими. Просто в спринте я не слишком силён или мне не везло, но я всегда был уверен, что могу бороться. Я продолжаю думать, что однажды всё сложится идеально, и я смогу выиграть гонку. Думаю, это возможно. Если бы мне повезло больше, если бы сделал правильный выбор или сумел пару раз сбросить соперников, то уже выиграл бы Монумент. Поэтому я продолжаю бороться и верить».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Сеп Ванмарке Sep Vanmarcke EF Education First

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 1.10.2012

    Надеюсь у него все получится.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Директор команды UAE Team Emir ... (2)
    Sezar-Фото

    Вот ровно это же хотел сказать. Спасибо Мачину за Домбровски.

  • Student
    Сеп Ванмарке: «Продолжаю верит ... (1)
    Student-Фото
    Надеюсь у него все получится.
  • Freejazz
    С Новым 2020 годом! (3)
    Freejazz-Фото

    Присоединяюсь к вышеуказанным поздравлениям.

    Всем терпимости к чужим мнениям. Мы все разные - велоспорт один.

  • kwwk
    С Новым 2020 годом! (3)
    kwwk-Фото

    С Наступающим 2020 годом дорогие сотрудники, коллеги и форумчане Велолайф! Здоровья, успехов Вам в наступающем году и до встречи на страницвх сайта.

  • Zhanzhak
    С Новым 2020 годом! (3)
    Zhanzhak-Фото

    Хочу присоединиться к поздравлениям! Пусть предстоящий год принесёт только хорошее! Исполнение всех желаний! Здоровье в каждый дом! Финансового благополучия! И новых туристических открытий, рассказов о которых мы так с нетерпением ждём от самых любознательных мирооткрывателей этого сайта!

     

    Всем болельщикам, желаю что бы ваши любимцы достигли высших наград! 

    Гонщикам удачи и здоровья! Год олимпийский, тяжелый, но тем и интересный! Будем болеть всей душой за вас! Берегите себя и «наши нервы»!

     

    Администрации, отдельное спасибо, за ваш труд и за терпение во время жаркого спортивного сезона! Вы лучшие на этом поприще! Продолжайте в том же духе!

     

    Всех, всех, всех с праздником!!!!!!!!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Директор команды UAE Team Emir ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Домбровски и Пауер две звезды которые так и не раскрылись ,Мачин молодец сильный менеджер .
  • Серафим
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    Серафим-Фото

      Никак не хочет мириться со званием сбитого гонщика. Его выбор можно только уважать. Не знаю, что заставляет Поццовиво снова и снова возвращаться в гонки.

      Ведь вне гоночной жизни он более успешен, чем в седле велосипеда.

  • Mima
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    Mima-Фото
    Удачи! Сил.
  • Astanaforever
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Удачи малышу.
  • uran
    Тони Мартин: «В команде Jumbo- ... (7)
    uran-Фото
    Его безумные атаки хотелось бы ещё увидеть. Звездный доместник Тони отличный. Но личных амбиций не хватает для победного уровня.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 декабря

Evaldas Siskevicius (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

31 декабря

Ludwig De Winter (Circus - Wanty-Gobert)

1 января

Oscar Gatto (Bora-hansgrohe)

Romain Sicard (Total Direct Energie)

Alex Howes (EF Education First)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (70)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)