Сеп Ванмарке: «Продолжаю верить, что могу выиграть классику Монумент»

Сеп Ванмарке о составе команды EF Education First на классики и сезоне 2019 года

31-летний бельгийский гонщик команды EF Education First Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) в этом году был готов к классикам, но травма, полученная на Е3 BinckBank, едва не погубила сезон.

Несмотря на проблемы с велосипедом и радио, из-за которых Сеп Ванмарке выпал из лидировавшей на Париж-Рубэ-2019 группы, он финишировал на этой классике 4-м. Желание выиграть классику Монумент продолжает воодушевлять Сепа Ванмарке.

В интервью Cyclingnews бельгийский гонщик сказал, что считает нынешний состав команды EF Education First очень сильным, сравнив его с составом на классики команды Slipstream в 2011 году, когда в ней выступали Тор Хушовд, Йохан Ванзуммерен, Хайнрих Хаусслер, Тайлер Фаррар, Роджер Хэммонд, но более сплочённым.

В этом году гонщики команды EF Education First одержали победу на Туре Фландрии с Альберто Беттиолем, вошли в топ-10 на Страде Бьянке (Саймон Кларк), Милан-Сан-Ремо (Саймон Кларк), E3 BinckBank Classic (Альберто Беттиоль), Париж-Рубэ (Сеп Ванмарке), La Flèche Brabançonne (Альберто Беттиоль), Амстел Голд Рэйс (Саймон Кларк), Льеж-Бастонь-Льеж (Майкл Вудс).

В следующем сезоне состав на классики укрепит Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire), перешедший из команды Lotto Soudal. Сеп Ванмарке считает, что гонщики EF Education First командные задачи ставят выше личных, что усиливает состав и увеличивает возможности.

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Сеп Ванмарке: «Теоретически в 2011 у нас были великие имена. Это невероятно, но кроме победы Ванзуммерена на Рубэ, других побед не было. Хушовд, Фаррар, Хаусслер, Хэммонд – все они великие гонщики. По именам команда была лучше, но сейчас у нас великолепный состав, в котором Себастьян (Лангевельд), Альберто (Беттиоль), Йенс (Кёкелейр) и я.

В теории в финале у нас могут бороться четверо. Мы во всеоружии на классиках. Можем разыгрывать в финале несколько карт, как стараются делать многие команды. Думаю, у нас сплочённый состав. В 2011 году в команде было много звёздных имён, но все они хотели что-то для себя. Здесь же мы слаженно работаем вместе. У нас очень сильная команда.

Весь этот сезон я был на очень хорошем уровне, одержал победу в начале сезона, был полностью готов к классикам. На Париж-Рубэ финишировал 4-м, выиграл Плуэ. Это положительные стороны сезона. Но, конечно, были и разочарования.

Падение на Харельбеке сильно испортило мои классики (Прим. VeloLIVE - Сеп Ванмарке упал во время классики Е3 BinckBank, повредив рёбра, лодыжку и колено. Из-за травмы он пропустил Гент-Вевельгем и Дварс дор Фландерен). Я мог выступить намного лучше четвёртого места на Рубэ, мог добиться цели на других гонках. Конечно, я испытал разочарование, когда меня не взяли в состав на чемпионат мира, особенно, видя, как там проходила гонка. Мне мог бы подойти тот маршрут.

То падение уничтожило пять месяцев работы. На Туре Фландрии, несмотря на то, что я не тренировался девять дней, я смог работать на команду. Я был очень счастлив, что Альберто выиграл гонку после тех огромных усилий, приложенных командой. Но Рубэ принесло новое разочарование – проблемы с радио стоили мне победного шанса.

Хотя из этого я извлёк большой урок. Понял, что если дела идут плохо или если нарушены тренировки, не всё потеряно. Иногда ситуация складывается плохо, но если не теряешь спокойствия, поступаешь правильно, то всё ещё можешь что-то сделать. Из-за падения на меня не было давления. Мы даже не знали, смогу ли я проехать Тур Фландрии до конца. Врачи говорили, что я смогу выдержать не больше трёх – четырёх часов. Но когда я преодолел этот период, почувствовал моральный подъём. От меня никто ничего не ждал, и это было хорошо. Возможно, на классиках такое случается только раз.

Я всё ещё мотивирован. Всегда близко подходил к победе, всегда боролся с сильнейшими. Просто в спринте я не слишком силён или мне не везло, но я всегда был уверен, что могу бороться. Я продолжаю думать, что однажды всё сложится идеально, и я смогу выиграть гонку. Думаю, это возможно. Если бы мне повезло больше, если бы сделал правильный выбор или сумел пару раз сбросить соперников, то уже выиграл бы Монумент. Поэтому я продолжаю бороться и верить».