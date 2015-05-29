Логан Оуэн – новобранец велокоманды Джонатана Воутерса

22-летний американец Логан Оуэн - новый велогонщик команды Джонатана Воутерса

Компания Slipstream Sports подписала контракт с 22-летним американским велогонщиком Логаном Оуэном (Logan Owen), который начнёт свой первый сезон в качестве профессионального шоссейного велосипедиста в команде Мирового тура Джонатана Воутерса. Напомним, что Воутерс и его компания Slipstream Sports смогли спасти команду, которая в этом году называется Cannondale-Drapac, благодаря поддержке международного образовательного центра EF Education First. В следующем году гонщики команды продолжат выступать на уровне Мирового тура.

Логан Оуэн последние четыре сезона провёл в команде андеров Axeon-Hagens Berman под руководством Акселя Меркса, где стал первым американским велогонщиком, выигравшим любительскую версию Льеж-Бастонь-Льеж, а также принёс команде первую победу на этапе Тура Юты. Логан Оуэн пришёл в шоссейный велоспорт из велокросса, он является десятикратным чемпионом США в этом виде, а о контракте с шоссейной велокомандой Мирового тура Оуэн мечтал с 2016 года.

Логан Оуэн: «Я решил следовать к одной цели, независимо от того, получил бы этот контракт или нет, я хотел понять, что смогу сделать. И это было верным решением, я в восторге, от того, что всё сработало, что я смог сделать следующий шаг и стать гонщиком команды Мирового тура вместе со Slipstream Sports.

Мне больше подходят однодневные гонки, классики. Возможность получить знания от Сепа Ванмарке, одна из причин, по которым я с нетерпением жду весну. Но, конечно, я рад, что познакомлюсь со всеми гонщиками команды. Уран – легенда. Я уже знаю Алекса Хоуса, так что будет круто выступать вместе с ним.

Я хочу стать лучшим товарищем по команде в 2018 году, это моя цель на каждый год, но особенно на первый, который я считаю учебным. Хочу помогать товарищам одерживать победы в гонках. Любые личные амбиции я отодвигаю на второй план, пока буду учиться выступать на уровне Мирового тура, помогать моим товарищам, вкладывая все силы.

Кажется, у Джонатана Воутерса есть отличный план по моему развитию. За последние несколько лет я видел, как его команда помогает развиваться молодым гонщикам, это очень классно, даёт уверенность в том, что команда поможет мне выйти на высший уровень в этом виде спорта.

Мне не хватает слов благодарности Акселю Мерксу за последние 4 года, за всю его помощь. Я считаю, что у меня получилось подписать контракт благодаря его поддержке. Хочу также поблагодарить моего тренера Джо Холмса, который привёл меня в шоссейный велоспорт. За последние 8 лет он очень помог мне вырасти и как личности и как спортсмену».

Джонатан Воутерс: «Логан – очень крутой парень. Он показал своё мастерство, одерживая победы творчески, используя невероятно продуманную тактику».