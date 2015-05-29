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Логан Оуэн – новобранец велокоманды Джонатана Воутерса

22-летний американец Логан Оуэн - новый велогонщик команды Джонатана Воутерса

 

  Компания Slipstream Sports подписала контракт с 22-летним американским велогонщиком Логаном Оуэном (Logan Owen), который начнёт свой первый сезон в качестве профессионального шоссейного велосипедиста в команде Мирового тура Джонатана Воутерса. Напомним, что Воутерс и его компания Slipstream Sports смогли спасти команду, которая в этом году называется Cannondale-Drapac, благодаря поддержке международного образовательного центра EF Education First. В следующем году гонщики команды продолжат выступать на уровне Мирового тура.

 

  Логан Оуэн последние четыре сезона провёл в команде андеров Axeon-Hagens Berman под руководством Акселя Меркса, где стал первым американским велогонщиком, выигравшим любительскую версию Льеж-Бастонь-Льеж, а также принёс команде первую победу на этапе Тура Юты. Логан Оуэн пришёл в шоссейный велоспорт из велокросса, он является десятикратным чемпионом США в этом виде, а о контракте с шоссейной велокомандой Мирового тура Оуэн мечтал с 2016 года.

 

 

  Логан Оуэн: «Я решил следовать к одной цели, независимо от того, получил бы этот контракт или нет, я хотел понять, что смогу сделать. И это было верным решением, я в восторге, от того, что всё сработало, что я смог сделать следующий шаг и стать гонщиком команды Мирового тура вместе со Slipstream Sports.

 

  Мне больше подходят однодневные гонки, классики. Возможность получить знания от Сепа Ванмарке, одна из причин, по которым я с нетерпением жду весну. Но, конечно, я рад, что познакомлюсь со всеми гонщиками  команды. Уран – легенда. Я уже знаю Алекса Хоуса, так что будет круто выступать вместе с ним.

 

Я хочу стать лучшим товарищем по команде в 2018 году, это моя цель на каждый год, но особенно на первый, который я считаю учебным. Хочу помогать товарищам одерживать победы в гонках. Любые личные амбиции я отодвигаю на второй план, пока буду учиться выступать на уровне Мирового тура, помогать моим товарищам, вкладывая все силы.

 

  Кажется, у Джонатана Воутерса есть отличный план по моему развитию. За последние несколько лет я видел, как его команда помогает развиваться молодым гонщикам, это очень классно, даёт уверенность в том, что команда поможет мне выйти на высший уровень в этом виде спорта.

 

  Мне не хватает слов благодарности Акселю Мерксу за последние 4 года, за всю его помощь.  Я считаю, что у меня получилось подписать контракт благодаря его поддержке. Хочу также поблагодарить моего тренера Джо Холмса, который привёл меня в шоссейный велоспорт. За последние 8 лет он очень помог мне вырасти и как личности и как спортсмену».

 

 

 Джонатан Воутерс: «Логан – очень крутой парень. Он показал своё мастерство, одерживая победы творчески, используя невероятно продуманную тактику».

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Теги к статье: Логан Оуэн Logan Owen

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  1. Имя: Александр

    Саныч

    Вчера, 11:32 | Регистрация: 29.05.2015

    "Десятикратный чемпион США по велокроссу".  Лихо в 22 года.

    1. Stack

      Вчера, 13:21 | Регистрация: 18.02.2016

      И правда лихо.
      Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
      Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.

    2. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Вчера, 14:03 | Регистрация: 17.08.2015

      При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

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