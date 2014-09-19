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Матти Брешель подписал контракт со Slipstream Sports

Матти Брешель переходит в команду Джонатана Воутерса

 

  33-летний датский велогонщик Матти Брешель (Matti Breschel) подписал контракт с компанией Slipstream Sports. В команде Cannondale Брешель выступал в 2016 году, а в этом сезоне был гонщиком команды Astana. В 2018 году Матти Брешель возвращается в команду Джонатана Воутерса.

 

  За 14-летнюю карьеру Матти Брешель одержал 21 победу, в последний раз – в 2015 году. В этом сезоне он не принимал участия в Гран-турах, а его лучшим результатом на классиках стало 12-е место на Dwars Door Vlaanderen.

 

Матти Брешель подписал контракт со Slipstream Sports

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер компании Slipstream Sports: «В первый год работы с нами Матти не смог выступать на своём обычном уровне. Он болел большую часть весны, затем упал и сошёл с Тур де Франс. У него огромный талант, мы уверены, что его опыт и сила необходимы нашей молодой команде».

 

  Матти Брешель: «Я очень счастлив, потому что мне не хотелось её покидать, было грустно, когда я ушёл, а теперь рад, что у меня появился шанс вернуться. В 2018 году состав команды будет намного сильнее, особенно на классиках. Я буду помогать Сепу Ванмарке, он умеет отфинишировать. Борьба за победу – серьёзная для него задача, но думаю, мы все поможем ему.

 

  Я бы хотел начать побеждать снова, даже одной победы было бы достаточно. Было бы великолепно выиграть одну крупную классику, или войти в победный состав команды на Гран-туре. Я понимаю, что ожидания высоки, но я очень решительно настроен. В этой команде много сильных гонщиков. Я считаю, что в следующем году мы сможем показать что-то значительное».  

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Теги к статье: Матти Брешель Matti Breschel

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  1. Имя: sasha

    sashaney

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 19.09.2014

    Потрясающий тип Воутерс. Теперь, когда нашлись денежки, будет подписывать любых людей умеющих крутить педали. Многим с лудшими результатами (а какими результатами может хвастаться Брешель?) было в таком отказано когда деньги были. Или он теперь нанимает за еду? Впрочем, он и раньше этим не брезговал.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 14.12.2015

    Да уж.. интересно, его силой в Астану подписывали? Недоумение вызывает фраза : «я не хотел уходить и мне было грустно, когда я ушёл...»  или это перевод такой? В любом случае, пожелаю ему удачи! Теперь нет повода для грусти. 

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