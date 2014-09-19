Матти Брешель подписал контракт со Slipstream Sports

Матти Брешель переходит в команду Джонатана Воутерса

33-летний датский велогонщик Матти Брешель (Matti Breschel) подписал контракт с компанией Slipstream Sports. В команде Cannondale Брешель выступал в 2016 году, а в этом сезоне был гонщиком команды Astana. В 2018 году Матти Брешель возвращается в команду Джонатана Воутерса.

За 14-летнюю карьеру Матти Брешель одержал 21 победу, в последний раз – в 2015 году. В этом сезоне он не принимал участия в Гран-турах, а его лучшим результатом на классиках стало 12-е место на Dwars Door Vlaanderen.

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер компании Slipstream Sports: «В первый год работы с нами Матти не смог выступать на своём обычном уровне. Он болел большую часть весны, затем упал и сошёл с Тур де Франс. У него огромный талант, мы уверены, что его опыт и сила необходимы нашей молодой команде».

Матти Брешель: «Я очень счастлив, потому что мне не хотелось её покидать, было грустно, когда я ушёл, а теперь рад, что у меня появился шанс вернуться. В 2018 году состав команды будет намного сильнее, особенно на классиках. Я буду помогать Сепу Ванмарке, он умеет отфинишировать. Борьба за победу – серьёзная для него задача, но думаю, мы все поможем ему.

Я бы хотел начать побеждать снова, даже одной победы было бы достаточно. Было бы великолепно выиграть одну крупную классику, или войти в победный состав команды на Гран-туре. Я понимаю, что ожидания высоки, но я очень решительно настроен. В этой команде много сильных гонщиков. Я считаю, что в следующем году мы сможем показать что-то значительное».