Дани Мартинес продлил контракт с командой EF Education First Pro Cycling

Дани Мартинес остаётся в велокоманде EF Education First Pro Cycling до конца 2022 года

22-летний колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) пришёл в команду Джонатана Воутерса в прошлом году, а в этом году продлил контракт с командой EF Education First на три года - с 2020 до конца 2022. Успешный первый сезон в команде Мирового тура (7-й на Вуэльте Каталонии-2018, 3-й на Туре Калифорнии-2018) завершился для Дани Мартинеса счастливыми переменами в личной жизни – в конце 2018 года у него родился первенец, сын Исаак (Isaac). Второй год в EF Education First Мартинес начал не менее успешно - стал чемпионом Колумбии в разделке и одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 7-й этап Париж-Ниццы-2019.

Дани Мартинес: «У меня очень большие цели, мне хочется продолжать раскрывать свой потенциал. В этой команде лучшая атмосфера, чтобы расти дальше. Я счастлив, что моё будущее связано с командой EF Education First. Мне сразу же понравилось здесь и то, как поставлена работа команды, и люди, которые в ней работают, и поддержка, которую я получил. Выступать в EF Education First великолепно».

Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education First: «Дани очень хотел стать велогонщиком. И когда придёт время завершать карьеру, он, без сомнений, хочет быть уверен, что достиг всего, на что был способен. Это означает, что он готов работать с полной самоотдачей.

Он молод, но имеет очень чёткие представления, что удивительно для его возраста. Могу сказать, что во время нашей первой беседы 15 месяцев назад меня поразили его ответы по поводу целей, которые он ставит. Он очень, очень амбициозен, и, поверьте мне, этот парень способен осуществить свои мечты».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First Pro: «Он одарённый горняк, я бы сказал, один из 20 очень талантливых горняков пелотона. Но таким перспективным Дани делают его улучшающиеся способности в разделке, где он очень прогрессирует. Он горняк, для которого индивидуальная гонка на время – это сильная сторона, а не помеха. Он много работал над ней. Я также горжусь тем, как вся команда продвинулась в этой сфере.

Дани идеально вписался в нашу команду. Гонщики поддерживают его, потому что он не только талантлив, но ещё и искренний, отличный парень. Я в радостном предвкушении от того, что ждёт его впереди».