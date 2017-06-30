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Дани Мартинес продлил контракт с командой EF Education First Pro Cycling

Дани Мартинес остаётся в велокоманде EF Education First Pro Cycling до конца 2022 года

 

 

   22-летний колумбийский велогонщик Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) пришёл в команду Джонатана Воутерса в прошлом году, а в этом году продлил контракт с командой EF Education First на три года -  с 2020 до конца 2022. Успешный первый сезон в команде Мирового тура (7-й на Вуэльте Каталонии-2018, 3-й на Туре Калифорнии-2018) завершился для Дани Мартинеса счастливыми переменами в личной жизни – в конце 2018 года у него родился первенец, сын Исаак (Isaac). Второй год в EF Education First Мартинес начал не менее успешно - стал чемпионом Колумбии в разделке и одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 7-й этап Париж-Ниццы-2019.

 

 

Дани Мартинес продлил контракт с командой EF Education First Pro Cycling

 

Дани Мартинес продлил контракт с командой EF Education First Pro Cycling

 

  Дани Мартинес: «У меня очень большие цели, мне хочется продолжать раскрывать свой потенциал. В этой команде лучшая атмосфера, чтобы расти дальше. Я счастлив, что моё будущее связано с командой EF Education First. Мне сразу же понравилось здесь и то, как поставлена работа команды, и люди, которые в ней работают, и поддержка, которую я получил. Выступать в EF Education First великолепно».

 

  Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education First: «Дани очень хотел стать велогонщиком. И когда придёт время завершать карьеру, он, без сомнений, хочет быть уверен, что достиг всего, на что был способен. Это означает, что он готов работать с полной самоотдачей.

 

  Он молод, но имеет очень чёткие представления, что удивительно для его возраста. Могу сказать, что во время нашей первой беседы 15 месяцев назад меня поразили его ответы по поводу целей, которые он ставит. Он очень, очень амбициозен, и, поверьте мне, этот парень способен осуществить свои мечты».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First Pro: «Он одарённый горняк, я бы сказал, один из 20 очень талантливых горняков пелотона. Но таким перспективным Дани делают его улучшающиеся способности в разделке, где он очень прогрессирует. Он горняк, для которого индивидуальная гонка на время – это сильная сторона, а не помеха. Он много работал над ней. Я также горжусь тем, как вся команда продвинулась в этой сфере.

 

  Дани идеально вписался в нашу команду. Гонщики поддерживают его, потому что он не только талантлив, но ещё и искренний, отличный парень. Я в радостном предвкушении от того, что ждёт его впереди».

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Теги к статье: Дани Мартинес Dani Martinez EF Education First

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Смотрите не перехвалите. Щас перекормите его приторными дифирамбами, зазвездится и АХА.

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Ближайшие старты

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Дани Мартинес продлил контракт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Смотрите не перехвалите. Щас перекормите его приторными дифирамбами, зазвездится и АХА.
  • Серафим
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    Серафим-Фото

      Кристофф всегда хорошо проезжал М-СР. И он сейчас в довольно неплохой форме. В случае массового спринта один из основных претендентов. Ну просто мое скромное мнение.

     

     И не совсем понял присутствие Тома (Дюмулена). Профиль совсем не его, для помощи Мэтьюзу? Нужно набрать боевые километры для подготовки - скорее даже. 

  • Shalam s Urala
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    Shalam s Urala-Фото
    да. но, увы, относительно отчаянных у пелотона всегда твёрдая и консолидированная позиция
    хотя.. если помечтать - отчаянные делают к последней сотне дыру минут в 20, а группу вдруг отрезает встречным холодным фронтом )
  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    в этом году LIVE показывает увы Евроспорт 2 (судя по ТВ программе трансляция будут 3 часа), а в повторе на первом канале как раз последний час гонки
    Кстати тут хорошая графика подъемов МСР:

    http://www.ciclismointernacional.com/milano-sanremo-2019-preview/

  • RVL
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    RVL-Фото

    разнобразия ради, хотелось бы видеть победителя из отрыа нескольких отчаюг...

  • Shalam s Urala
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    Shalam s Urala-Фото

    никто ни у кого спрашивать не будет - можно ли в отрыв, нельзя ли. есть ли там у вас спринтеры на победу, нету ли ))  и никакие ошибки тут вообще нипричём.

    МСР - кристально-чистый велосипедный покер. и любая ставка может и выиграть и проиграть. в этом и прелесть этой гонки.

    а в прошлом году - так просто блистательная прелесть! )

    Цитата: EL-Fenomeno
    я бы не сбрасывал со списка и таких ещё гонцов как Алафаилипп

    если что - Алафилипп фигурирует в тексте именно как претендент, никто его не сбрасывает. понятно, что его шанс не в масс-спринте, но.. тут вообще всё возможно )

  • wintermute
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (1)
    wintermute-Фото

    Кубические снова приглашение получили, отлично. Опять будут оживлять гонку отрывами :)

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Насчитал человек двадцать кто вполне реально может выиграть эту гонку. Ставлю на =его величество случай=

    Да уж, в этом году человек 15 можно выделить как прендентов на победу ("больших и маленьких"), в т.ч. я бы не сбрасывал со списка и таких ещё гонцов как Алафаилипп и ГВА. Но рискнул бы поставить все же на итальянского чемпиона Э.Вивиани. Если выдержит Чипрессу и Поджо, если на затрут, и не затсрянет по своей воле сам, ну и не упадёт в концуе концов на финишной разборке - быть его мечте, о которой он ещё в январе сказал.

  • Миша Коржиневский
    Милан - Сан-Ремо-2019. Маршрут (20)
    Миша Коржиневский-Фото
    Буду болеть как обычно за Филжила и за Никки.Но понимаю что скорее первый приедет Грюгевеген,или Кристоф.
  • SVS
    Президент UCI планирует запрет ... (8)
    SVS-Фото
    С одной стороны, Вы правы. Но только с одной :-(. Мы живём в реальном мире. И идеальный построить не можем.

    А значит, нужно просто создать условия для того, чтобы кол-во денег и "препараты" не так сильно влияли хотя бы на зрелищность.

    Почему этапы многодневок стали скучными? ИМХО, потому, что стали возможными:
    1. Расчёт сил на основе измерителей, датчиков и компьютеров
    2. Связь гонщика с внешним миром, позволяющая получать команды
    3. Сил всех гонщиков одной команды (если купить лучших) может хватать на каждый этап от начала до конца в режиме, блокирующем большинство попыток уехать у других гонщиков или команд.

    Главное, ИМХО, пожалуй - п.3. Но и п.1 тоже важен. Теперь, как мне кажется, гораздо реже можно видеть, как человеческий фактор вносит непредсказуемость в гонку на основе "не рассчитал".
    П.2. - возможно немного противоречив, поскольку кроме вреда приносит ещё и пользу зрелищности - например, когда по команде за лидером опускаются гонщики из отрыва и т.п. Да и возможности, предоставляемые именно этим пунктом более "равномерные" для всех команд, ИМХО.

    Короче, рассуждать можно долго. Но от нас эти решения не зависят. Может, оно и к лучшему :-), я не знаю. А может - и нет :-(.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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