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Состоялась презентация состава велокоманды Мирового тура Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation – новое название велокоманды Israel Cycling Academy

 

  В Тель-Авиве прошла презентация велокоманды Israel Start-Up Nation. Так будет называться в 2020 году команда Israel Cycling Academy после приобретения лицензии Мирового тура у команды Katusha-Alpecin. Название команде дал новый титульный спонсор – базирующаяся в Тель-Авиве некоммерческая организация Start-Up Nation Central, занимающаяся развитием и внедрением инноваций за счёт пожертвований.

 

  На велоформе гонщиков команды появится новый логотип  - символ Центра мира и инноваций имени Шимона Переса.

 

Состоялась презентация состава велокоманды Мирового тура Israel Start-Up Nation

 

 

  Владельцы команды Israel Start-Up Nation – Сильван Адамс (Sylvan Adams), израильско-канадский филантроп, а также израильский бизнесмен Рон Барон (Ron Baron). С этого года участие в проекте с миноритарной долей капитала принимает Кевин Лам (Kevin Lam), канадский бизнесмен, владелец компании Reinvent.com.

 

  В 2017 году команда получила статус профессиональной континентальной, в 2018 году впервые приняла участие в Гран-туре -  Джиро д’Италия. В 2019 году команда Israel Cycling Academy одержала 29 побед.

 

  В 2020 году составе команды Мирового тура Israel Start-Up Nation будут выступать 30 гонщиков из 16 стран. 17 гонщиков -  новобранцы команды, включая таких гонщиков как Андре Грайпель, Дэн Мартин и Дани Наварро. Семь гонщиков перешли из команды Katusha-Alpecin.

 

  Гонщики будут выступать на велосипедах Factor Bikes. В качестве спонсора к команде присоединится компания Vini Fantini.  

Photo © Israel Cycling Academy /Factor Bikes

 

 

  Совладелец команды Сильван Адамс: «Пять лет назад, когда мы основали команду, мечта об участии в Тур де Франс казалась почти недостижимой, а теперь она воплотилась в жизнь. Профессиональная команда с израильскими велогонщиками мирового класса и превосходными талантливыми гонщиками из разных стран мира с гордостью примут участие в одной из самых престижных велогонок мира. Почти 3,5 миллиарда зрителей по всему миру увидят флаг Израиля и услышат послание, которое в области непревзойдённых инноваций страна несёт миру».

 

  Кьелль Карлстрём, спортивный директор команды Israel Start-Up Nation: «С нашей стороны нет иллюзий – гонки Мирового тура очень трудны, в них участвуют команды высшего уровня. Нам надо быть готовыми к соревнованию и к упорной борьбе на каждой гонке, где мы должны зарабатывать очки. Мы со всей решимостью хотим подняться в рейтинге как можно выше».

 

  Помимо команды Мирового тура в 2020 году появится континентальная команда Israel Cycling Academy, в которой будут выступать 8 гонщиков из Израиля и 8 талантливых молодых гонщиков из других стран. Новая команда будет помогать развиваться новому поколению гонщиков, которые в будущем смогут выступать в Israel Start-Up Nation.

 

 

 

Состав команды Israel Start-Up Nation на 2020 год:

 

Маттео Бадилатти/Matteo Badilatti, (Швейцария)

Руди Барбье/Rudy Barbier, (Франция)

Йенте Бирманс/Jenthe Biermans, (Бельгия)

Гийом Буаван/Guillaume Boivin, (Канада)

Маттиас Брэндле/Matthias Brandle, (Австрия)

Александр Катафор/Alexander Cataford, (Канада)

Давиде Чимолаи/Davide Cimolai, (Италия)

Алекс Даусетт/Alex Dowsett, (Великобритания)

Итмар Эйнхорн/Itmar Einhorn, (Израиль)

Омер Гольдштейн/Omer Goldstein, (Израиль)

Андре Грайпель/Andre Greipel, (Германия)

Бен Херманс/Ben Hermans, (Бельгия)

Хьюго Хофштеттер/Hugo Hofstetter, (Франция)

Рето Холленштайн/Reto Hollenstein, (Швейцария)

Дэниэль Мартин/Daniel Martin, (Ирландия)

Трэвис МакКейб/Travis McCabe, (США)

Даниэль Наварро/Daniel Navarro, (Испания)

Кристс Нейландс/Krists Neilands, (Латвия)

Гай Нив/Guy Niv, (Израиль)

Джеймс Пикколи/James Piccoli, (Канада)

Нильс Политт/Nils Politt, (Германия)

Михкель Ряйм/Mihkel Räim, (Эстония)

Алексис Ренар/Alexis Renard, (Франция)

Гай Сагив/Guy Sagiv, (Израиль)

Патрик Шеллинг/Patrick Schelling, (Швейцария)

Рори Сазерленд/Rory Sutherland, (Австралия)

Норман Вахтра/Norman Vahtra, (Эстония)

Мадс Вюрц Шмидт/Mads Würtz Schmidt, (Дания)

Том Ван Асбрук/Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Рик Цабель/Rick Zabel, (Германия)

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation Israel Cycling Academy

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:00 | Регистрация: 22.05.2013

    Инновации за счет пожертвований, и эта компания еще себе позволяет содержать велокоманду мирового тура, как это работает интересно.

    Россиян не подписали, видимо Макаров им комбезы за даром шьет biggrin

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 4.07.2013

    "Инновации за счет пожертвований". Это что-то запредельное.
    Видимо, гугл-переводчик уже рулит вовсю dance ))

    Окстись евлампий!

  3. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 19.09.2014

    Вы что люди? Одни собирают деньги, другие через старт-ап теплицы их осваивают. Всё толково. Миноритарный инвестор там интересный: Кевин Хам Dr. Kevin Ham, а не Лам.

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