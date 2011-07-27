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Фабио Ару: «У меня есть силы быть наравне с лучшими»

Фабио Ару о планах на сезон 2020 года

 

 

  Трёхлетний контракт 29-летнего итальянского гонщика Фабио Ару с командой UAE Team Emirates заканчивается в конце 2020 года. За последние два сезона у Ару не было побед. Из-за сужения подвздошной артерии левой ноги итальянскому гонщику пришлось в апреле 2019 года перенести операцию. Он постарался вернуться в гонки как можно быстрее, финишировал 14-м на Тур де Франс-2019, но не смог проехать до конца Вуэльту Испании, откуда сошёл после 12-го этапа. Сейчас Фабио Ару начинает подготовку к сезону 2020 года.

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport он сказал, что не боится соперничества с молодыми гонщиками и уверен, что сможет выйти на свой лучший уровень после двух неудачных сезонов.

 

 

  Фабио Ару: «Хотелось бы, чтобы критики говорили мне всё в лицо, чтобы я мог понять, осознают ли они, через что я прошёл. Это был долгий и трудный период, и мне первому горестнее всего. Я потерял два года карьеры не по своей вине. Убеждён, что смогу вернуться к лучшему уровню и бороться на главных гонках, быть впереди в горах и таким образом заставить замолчать тех, кто меня критикует.

 

  Оценивая прошлый сезон, думаю, что, наверное, я захотел слишком многого от своего тела. Вирус сильно ослабил меня в Испании, и я до сих пор плачу за это. Пока могу выезжать максимум на два часа. Выздоравливаю медленно, вернусь к скорости в январе.

 

  Я никого не боюсь, потому что в прошлом я был соперником таких гигантов спорта как Контадор и Фрум, когда они были на пике своей формы. Погачар очень силён, наверное, вместе нам будет интересно.

 

  Конечно, если я пойму, что никогда не вернусь к своему лучшему уровню, если буду мучиться и не смогу быть конкурентоспособен, то отступлю. Мне не нравится, когда еле справляюсь.

 

  Но я считаю такую ситуацию чем-то из разряда научной фантастики, потому что знаю, что у меня есть силы быть наравне с лучшими. После операции я финишировал 14-м на Тур де Франс. Такое место не даётся случайно.

 

Моя цель на 2020 год – Гранд-туры и Олимпиада. В Рио я выступил хорошо. Постараюсь, чтобы меня взяли в сборную».

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 09:26 | Регистрация: 5.05.2018

    Удачи, сил, здоровья и выше голову!

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 09:55 | Регистрация: 4.05.2019

    Да, период у него был непростой из-за проблем с артерией. Но я не верю в большое возвращение Ару, наверное, из-за характера. Слишком он зависим от того, чтобы все было по его. 

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 15:38 | Регистрация: 14.12.2015

      Он больше зависим от «мнений со стороны». Неуверенный, нет в нем спортивной дерзости. Перспективный был, жаль, что все так у него сложилось.
      Вроде ребёнка ждёт, или уже есть, может мотивируется?

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:12 | Регистрация: 27.07.2011

    Развести их с Погачаром и пусть доказывает.. Иначе не получится

    Ну а команда симпатичная у эмиратов..еще и колумбиец молодой зажгет

  4. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 14:31 | Регистрация: 17.08.2015

    Не был он соперником ни Фрума ни Контадора, это другая лига.

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