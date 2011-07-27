Фабио Ару: «У меня есть силы быть наравне с лучшими»

Фабио Ару о планах на сезон 2020 года

Трёхлетний контракт 29-летнего итальянского гонщика Фабио Ару с командой UAE Team Emirates заканчивается в конце 2020 года. За последние два сезона у Ару не было побед. Из-за сужения подвздошной артерии левой ноги итальянскому гонщику пришлось в апреле 2019 года перенести операцию. Он постарался вернуться в гонки как можно быстрее, финишировал 14-м на Тур де Франс-2019, но не смог проехать до конца Вуэльту Испании, откуда сошёл после 12-го этапа. Сейчас Фабио Ару начинает подготовку к сезону 2020 года.

В интервью La Gazzetta dello Sport он сказал, что не боится соперничества с молодыми гонщиками и уверен, что сможет выйти на свой лучший уровень после двух неудачных сезонов.

Фабио Ару: «Хотелось бы, чтобы критики говорили мне всё в лицо, чтобы я мог понять, осознают ли они, через что я прошёл. Это был долгий и трудный период, и мне первому горестнее всего. Я потерял два года карьеры не по своей вине. Убеждён, что смогу вернуться к лучшему уровню и бороться на главных гонках, быть впереди в горах и таким образом заставить замолчать тех, кто меня критикует.

Оценивая прошлый сезон, думаю, что, наверное, я захотел слишком многого от своего тела. Вирус сильно ослабил меня в Испании, и я до сих пор плачу за это. Пока могу выезжать максимум на два часа. Выздоравливаю медленно, вернусь к скорости в январе.

Я никого не боюсь, потому что в прошлом я был соперником таких гигантов спорта как Контадор и Фрум, когда они были на пике своей формы. Погачар очень силён, наверное, вместе нам будет интересно.

Конечно, если я пойму, что никогда не вернусь к своему лучшему уровню, если буду мучиться и не смогу быть конкурентоспособен, то отступлю. Мне не нравится, когда еле справляюсь.

Но я считаю такую ситуацию чем-то из разряда научной фантастики, потому что знаю, что у меня есть силы быть наравне с лучшими. После операции я финишировал 14-м на Тур де Франс. Такое место не даётся случайно.

Моя цель на 2020 год – Гранд-туры и Олимпиада. В Рио я выступил хорошо. Постараюсь, чтобы меня взяли в сборную».