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Андре Грайпель и команда Arkea Samsic расторгли контракт по взаимному согласию

Андре Грайпель уходит из велокоманды Arkéa Samsic

 

 

  37-летний немецкий велогонщик Андре Грайпель объявил о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию с проконтинентальной французской велокомандой Arkéa Samsic. Грайпель пришёл в команду в этом сезоне из команды Lotto Soudal, но побед новой команде не принёс. Его лучшим результатом в сезоне было 2-е место в классике GP Stad Zottegem.

 

 

 

 

  Андре Грайпель: «Около месяца назад я попросил руководство команды расторгнуть мой контракт в конце этого года. Эммануэль Юбер и директора команды согласились. Я очень благодарен команде за сотрудничество за время моей работы в этом сезоне.

 

  Мне бы хотелось улучшить статистику сезона, но в этом году я не был достаточно подготовлен к своим главным гонкам сезона. В первой половине года я несколько месяцев боролся с бактериозом, а когда на 100% вылечился, к сожалению, до Тур де Франс оставалось всего две недели.

 

  Классика Sparkassen Münsterland Giro 3 октября 2019 года будет моей последней гонкой в сезоне, а также последней гонкой в команде Arkéa Samsic. Старт в Германии всегда имеет особое значение для немецкого гонщика. Конечно, мы хорошо подготовились, будем работать на результат в этой финальной гонке. После начну восстанавливаться,  у меня будет отпуск, который проведу с семьёй.

 

  До начала ноября я не буду появляться в социальных сетях, не буду отвечать на запросы от журналистов. В период с 4 по 10 ноября я проинформирую всех о том, каков будет мой велосезон 2020 года. Дорогие друзья велоспорта, болельщики. Я не могу найти слов, чтобы выразить в достаточной мере мою признательность за ваше понимание и постоянную поддержку».

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa Samsic: «Понятно, что я разочарован выступлением Андреа в этом сезоне, хотя понимаю, что на него это влияет в первую очередь. Наши совместные результаты далеки от удовлетворительных. Мы не возражали расторгнуть контракт. Но нисколько не перечёркивает человеческие качества Андреа, которые мы высоко ценим, и его опыт, который он принёс в команду. Лично для меня это была встреча с великим чемпионом и отличным человеком. Я желаю ему удачи в будущих начинаниях».

 

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Теги к статье: Андре Грайпель Arkea Samsic

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 14.12.2015

    Честно и благородно! Не потянул, решил не занимать место того, кто потянет. Огромные симпатии вызывает Андреа! Я желаю ему найти новую команду, найти правильный подход, мотивироваться и возвращаться. 

    Да, молодёжь пошла по спортивному жадная и наглая, но, ветеранам особый почёт и уважение! Хочется верить, что есть ещё порох!

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Великий спринтер.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Великий спринтер.
  • Zhanzhak
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Честно и благородно! Не потянул, решил не занимать место того, кто потянет. Огромные симпатии вызывает Андреа! Я желаю ему найти новую команду, найти правильный подход, мотивироваться и возвращаться. 

    Да, молодёжь пошла по спортивному жадная и наглая, но, ветеранам особый почёт и уважение! Хочется верить, что есть ещё порох!

     

  • Astanaforever
    Тур Хорватии-2019. Этап 1 (1)
    Astanaforever-Фото
    Ну как же так.. Плохо изучил маршрут этапа Гидич. Финишовать с внутреннего радиуса надо было. Еще метра не хватило ему победить. Но все равно Молодец. Зарабатывает место в составе Астаны.
  • Бакеша
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Бакеша-Фото
    Фабио Феллине не продлил контракт, а только пришел
  • Бакеша
    Оскар Родригес переходит в «Ас ... (4)
    Бакеша-Фото
    Вполне перспективный велогоншик. Посмотрим как дальше будет...
  • Shalam s Urala
    Оскар Родригес переходит в «Ас ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    Многообещающий)))
    да-да, наобещал чёт там Астане - подписали! )

    теперь и у Астаны есть свой Родригес! focus

  • Shalam s Urala
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    по мне, Петрухе вообще не в чём оправдываться. в каждый отрыв не наездишься. а наездишься - так на финише предъявить нечего будет.

    с более чем скромной командой он 5-й. не сошёл, как многие претенденты с супер-командами. и не просто доехал (опять же - как многие), а довёз там что-то в ногах (отработал же на финише).

    да, тут "ставки сделаны. ставок больше нет". - не повезло. для кого тут новость, что удача - капризная девка? и без неё группы попросту не выигрываются

  • EL-Fenomeno
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    В этом сезоне у Мадса Педерсена только ОДНА победа. Уже в ранге чемпиона мира датчанин собирается проехать в этом году ещё 3 гонки. Так давайте прикинем сколько гонок/этапов сможет выиграть дейсвующий чемпион в 2020 году, ведь за последние 20 лет каждый чемп побеждал в майке чемпиона ну хотя бы 1 раз

  • Student
    Андрей Амадор переходит в кома ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.

    Один вопрос - почему вы не возмущались, когда Астана тоже махала пачкой купюр и брала кого хотела? 
    Меня больше позабавила фраза не могут воспитать не кого)))) он кроме Астаны, наверное, вообще нечего не видит)))
  • Student
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (5)
    Student-Фото
    Не богатая Испания страна, кризис не кого не щадит...

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