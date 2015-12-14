Андре Грайпель и команда Arkea Samsic расторгли контракт по взаимному согласию

Андре Грайпель уходит из велокоманды Arkéa Samsic

37-летний немецкий велогонщик Андре Грайпель объявил о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию с проконтинентальной французской велокомандой Arkéa Samsic. Грайпель пришёл в команду в этом сезоне из команды Lotto Soudal, но побед новой команде не принёс. Его лучшим результатом в сезоне было 2-е место в классике GP Stad Zottegem.

Андре Грайпель: «Около месяца назад я попросил руководство команды расторгнуть мой контракт в конце этого года. Эммануэль Юбер и директора команды согласились. Я очень благодарен команде за сотрудничество за время моей работы в этом сезоне.

Мне бы хотелось улучшить статистику сезона, но в этом году я не был достаточно подготовлен к своим главным гонкам сезона. В первой половине года я несколько месяцев боролся с бактериозом, а когда на 100% вылечился, к сожалению, до Тур де Франс оставалось всего две недели.

Классика Sparkassen Münsterland Giro 3 октября 2019 года будет моей последней гонкой в сезоне, а также последней гонкой в команде Arkéa Samsic. Старт в Германии всегда имеет особое значение для немецкого гонщика. Конечно, мы хорошо подготовились, будем работать на результат в этой финальной гонке. После начну восстанавливаться, у меня будет отпуск, который проведу с семьёй.

До начала ноября я не буду появляться в социальных сетях, не буду отвечать на запросы от журналистов. В период с 4 по 10 ноября я проинформирую всех о том, каков будет мой велосезон 2020 года. Дорогие друзья велоспорта, болельщики. Я не могу найти слов, чтобы выразить в достаточной мере мою признательность за ваше понимание и постоянную поддержку».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa Samsic: «Понятно, что я разочарован выступлением Андреа в этом сезоне, хотя понимаю, что на него это влияет в первую очередь. Наши совместные результаты далеки от удовлетворительных. Мы не возражали расторгнуть контракт. Но нисколько не перечёркивает человеческие качества Андреа, которые мы высоко ценим, и его опыт, который он принёс в команду. Лично для меня это была встреча с великим чемпионом и отличным человеком. Я желаю ему удачи в будущих начинаниях».