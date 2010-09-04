Нильс Политт подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

Нильс Политт подписал контракт на 2020 год с командой Israel Cycling Academy

25-летний немецкий велогонщик Нильс Политт (Nils Politt), выступавший в команде Katusha-Alpecin c 2016 по 2019 год, в 2020 году будет выступать в команде Israel Cycling Academy. Уроженец Кёльна стал седьмым гонщиком команды Katusha-Alpecin, подписавшим контракт после слияния команд Katusha-Alpecin и Israel Cycling Academy.

Политт станет лидером команды на весенних классиках, где ему будет помогать и его соотечественник Андре Грайпель. В этом году Нильс Политт поднялся на вторую ступень подиума классики – Монумента велоспорта Париж-Рубэ-2019, а также финишировал в пятёрке сильнейших на Туре Фландрии.

Нильс Политт: «Гонщикам команды Katusha-Alpecin пришлось пройти через сложные обстоятельства, но я счастлив, что теперь ситуация прояснилась. Очень рад стать частью команды Israel Cycling Academy. С нетерпением жду работы в проекте.

В этой команде я смогу многому научиться, особенно в отношении выступления на классиках. В прошедшем сезоне в команде Katusha нам не хватало опытного гонщика. Теперь с Андре Грайпелем и другими сильными гонщиками Israel Cycling Academy, думаю, мы сможем добиться выдающихся результатов на весенних классиках. Прошедший сезон, конечно, стал великолепным, но в будущем году я мотивирован добиться большего».

Андре Грайпель: «Нильс – мощный мотор, а также замечательный раздельщик. Он внесёт большой вклад в команду Israel Cycling Academy. Надеюсь, он станет одним из лучших классиков профессионального пелотона».

Нильс Политт: «Андре не только мой друг, для меня он является образцом для подражания. Думаю, все в команде смогут многому у него научиться. Также считаю, что у нас будет сильная команда и на остальные гонки тоже».

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), спортивный директор команды Israel Cycling Academy: «За последние несколько лет Нильс приближался к победам на крупным гонках. Мы считаем, что он великолепно дополнит команду. В первой части сезона, в весенней кампании он будет нашим лидером».