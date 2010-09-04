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Нильс Политт подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

Нильс Политт подписал контракт на 2020 год с командой Israel Cycling Academy

 

 

 25-летний немецкий велогонщик Нильс Политт (Nils Politt), выступавший в команде Katusha-Alpecin c 2016 по 2019 год, в 2020 году будет выступать в команде Israel Cycling Academy. Уроженец Кёльна стал седьмым гонщиком команды Katusha-Alpecin, подписавшим контракт после слияния команд Katusha-Alpecin и Israel Cycling Academy.

 

  Политт станет лидером команды на весенних классиках, где ему будет помогать и его соотечественник Андре Грайпель. В этом году Нильс Политт поднялся на вторую ступень подиума классики – Монумента велоспорта Париж-Рубэ-2019, а также финишировал в пятёрке сильнейших на Туре Фландрии.

Нильс Политт подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

 

  Нильс Политт: «Гонщикам команды Katusha-Alpecin пришлось пройти через сложные обстоятельства, но я счастлив, что теперь ситуация прояснилась. Очень рад стать частью команды Israel Cycling Academy. С нетерпением жду работы в проекте.

 

  В этой команде я смогу многому научиться, особенно в отношении выступления на классиках. В прошедшем сезоне в команде Katusha нам не хватало опытного гонщика. Теперь с Андре Грайпелем и другими сильными гонщиками Israel Cycling Academy, думаю, мы сможем добиться выдающихся результатов на весенних классиках. Прошедший сезон, конечно, стал великолепным, но в будущем году я мотивирован добиться большего».

 

  Андре Грайпель: «Нильс – мощный мотор, а также замечательный раздельщик. Он внесёт большой вклад в команду Israel Cycling Academy. Надеюсь, он станет одним из лучших классиков профессионального пелотона».

 

  Нильс Политт: «Андре не только мой друг, для меня он является образцом для подражания. Думаю, все в команде смогут многому у него научиться. Также считаю, что у нас будет сильная команда и на остальные гонки тоже».

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), спортивный директор команды Israel Cycling Academy: «За последние несколько лет Нильс приближался к победам на крупным гонках. Мы считаем, что он великолепно дополнит команду. В первой части сезона, в весенней кампании он будет нашим лидером».

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Теги к статье: Нильс Политт Nils Politt Israel Cycling Academy

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну наконец-то! Рад за Нильса. 

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:08 | Регистрация: 4.09.2010

    израэльские академики в час по чайной ложке экс--апельсинов вытягивают

    измором на нужные цифры выходят?

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Сегодня, 08:23 | Регистрация: 4.05.2019

      Похоже на то)
      А еще предположу, что у Поллита были самые высокие требования по цифрам из всех Катюшенцев, что заслуженно, но именно поэтому его так долго мариновали)

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