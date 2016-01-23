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Андре Грайпель подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

  Андре Грайпель будет выступать в велокоманде Israel Cycling Academy

 

 

 37-летний немецкий велогонщик Андре Грайпель в 2020 году будет выступать в команде Israel Cycling Academy. В октябре Грайпель объявил, что по взаимному соглашению расторг контракт с проконтинентальной французской велокомандой Arkéa Samsic, где выступал в 2019 году. Победитель этапов всех трёх Гран-туров, двукратный победитель Тура Даун Андер, Андре Грайпель надеется увеличить список своих побед в команде Israel Cycling Academy.

 

Андре Грайпель подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

 

  Андре Грайпель: «С нетерпением предвкушаю этот вызов – снова выступать на самом высоком уровне вместе с командой ICA, проекте, нацеленном в будущее, в котором много мотивированных и талантливых гонщиков. Я следил за этой командой, видел ,как быстро они развивались за последние несколько лет. Мне хочется стать частью команды, особенно учитывая, что я получаю шанс вернуться в гонки Мирового тура.

 

  Я не из тех, кто оглядывается назад. Просто хочу смотреть в будущее, начать с этого момента. Я знаю свои способности, постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуться на свой уровень».

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), спортивный директор команды Israel Cycling Academy: «У Андре Грайпеля такой огромный список побед. Для нас честь, что он присоединится к нашей команде. Убеждены, что он сможет продолжать одерживать победы в 2020 году, но самое важное, что он принесёт в команду громадный опыт выступления на классиках, борьбы в спринтах. Это ценно и для других гонщиков команды, и для руководства».

 

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Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Israel Cycling Academy

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  1. Rokka

    Вчера, 19:14 | Регистрация: 23.01.2016

    Неожиданно однако. Его ведь сватали к МВДП. Но так даже лучше, надеюсь увидеть Гориллу в деле! Даёшь красивые спринты и победы, Андре!

  2. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 20:33 | Регистрация: 20.06.2019

    Годы-годы, если они на Андре не повлияли, то поспринтует, но есть подозрения, что острота уже не та...

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Комментарии

  • velodoctor
    Генеральный менеджер велокоман ... (4)
    velodoctor-Фото

    Возможно это развитию команды на пользу пойдёт, больше свободы молодым. Кельдерман по мне, так не сильно лучше например Юнгельса как генеральщик, он потерял стабильность в горах и даже в разделке. 

  • motte
    Генеральный менеджер велокоман ... (4)
    motte-Фото

    Лет хим го...вот уживается ли он в юмбе со своими завихрениями...какой то он того или это мое предвзятое мнение?

  • Earl57
    Генеральный менеджер велокоман ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Что-то неочень хорошее внутри происходит однозначно. Судя по интервью разных членов команды, были недетские разногласия, костер подпалил скорее всего Том, а когда хандрит лидер, который в команде аж 8 лет, то начинает мандражировать весь коллектив. Год будут приходить в себя, мне кажется. Пока найдут, на кого делать ставку, разработают долгосрочную стратегию. Все планы рухнули, причем в неподходящий момент.

    Сказали же уже, что будут делать ставку на спринты и классики. На генерал Вилко Келдерман, который из-за ухода Дюмулена точно переживать не будет. Как и Майкл Меттьюз. Одна из самых молодых команд в пелотоне по среднему возрасту, всего 2 гонщика старше 30 лет - Николас Рош и Чад Хага. А молодым парням себя показывать надо, свои возможности, у них другие переживания нежели уход Дюмулена.

  • Ice
    Генеральный менеджер велокоман ... (4)
    Ice-Фото

    Что-то неочень хорошее внутри происходит однозначно. Судя по интервью разных членов команды, были недетские разногласия, костер подпалил скорее всего Том, а когда хандрит лидер, который в команде аж 8 лет, то начинает мандражировать весь коллектив. Год будут приходить в себя, мне кажется. Пока найдут, на кого делать ставку, разработают долгосрочную стратегию. Все планы рухнули, причем в неподходящий момент.

  • Arciv
    Джордж Беннетт перенёс операци ... (5)
    Arciv-Фото
    Видимо не хочет пахать на лидеров больше. Жаль,он отличный помощник,да и сам может хорошо в генерале приехать
  • Ice
    Андре Грайпель подписал контра ... (2)
    Ice-Фото

    Годы-годы, если они на Андре не повлияли, то поспринтует, но есть подозрения, что острота уже не та...

  • Ice
    Джордж Беннетт перенёс операци ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    В 29 лет считает, что еще не прошел середину карьеры - да будет так) оптимизм, основанный на страсти. Нравится, как Джордж топит в горах, теперь станет еще более тоненьким) 

    Куда уж тоньше?) И так светится.

  • Rokka
    Андре Грайпель подписал контра ... (2)
    Rokka-Фото
    Неожиданно однако. Его ведь сватали к МВДП. Но так даже лучше, надеюсь увидеть Гориллу в деле! Даёшь красивые спринты и победы, Андре!
  • motte
    Александр Винокуров об итогах ... (7)
    motte-Фото

    Конец года благоприятен и дела судебные и Якоба удержал от его перехода в мувистар, дав больше опций.

    С богом, Александр, ещё краше сезон 2020!

  • Shalam s Urala
    Александр Винокуров об итогах ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Всё. Точка поставлена. Суд оправдал Вино.

    дык и Колобнева )

    да здравствует бельгийский суд - самый гуманный суд в мире! )

    Цитата: Astana
    Это хорошая новость.

    ещё бы! нетрудно представить какой дерьмомёт запустили бы при другом решении суда

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