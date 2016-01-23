Андре Грайпель подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

Андре Грайпель будет выступать в велокоманде Israel Cycling Academy

37-летний немецкий велогонщик Андре Грайпель в 2020 году будет выступать в команде Israel Cycling Academy. В октябре Грайпель объявил, что по взаимному соглашению расторг контракт с проконтинентальной французской велокомандой Arkéa Samsic, где выступал в 2019 году. Победитель этапов всех трёх Гран-туров, двукратный победитель Тура Даун Андер, Андре Грайпель надеется увеличить список своих побед в команде Israel Cycling Academy.

Андре Грайпель: «С нетерпением предвкушаю этот вызов – снова выступать на самом высоком уровне вместе с командой ICA, проекте, нацеленном в будущее, в котором много мотивированных и талантливых гонщиков. Я следил за этой командой, видел ,как быстро они развивались за последние несколько лет. Мне хочется стать частью команды, особенно учитывая, что я получаю шанс вернуться в гонки Мирового тура.

Я не из тех, кто оглядывается назад. Просто хочу смотреть в будущее, начать с этого момента. Я знаю свои способности, постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуться на свой уровень».

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), спортивный директор команды Israel Cycling Academy: «У Андре Грайпеля такой огромный список побед. Для нас честь, что он присоединится к нашей команде. Убеждены, что он сможет продолжать одерживать победы в 2020 году, но самое важное, что он принесёт в команду громадный опыт выступления на классиках, борьбы в спринтах. Это ценно и для других гонщиков команды, и для руководства».