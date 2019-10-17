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Энрик Мас: «Мне нужна команда, чтобы бороться за генеральную классификацию на Гран-турах»

Энрик Мас завершает работу в команде Deceuninck-Quick Step на Туре Гуанси-2019

 

 24-летний испанский гонщик Энрик Мас участием в Туре Гуанси-2019 заканчивает выступление в составе команды Deceuninck-Quick Step, где в 2017 году начал профессиональную карьеру. Следующие три года он будет выступать в команде Movistar. На счету Маса две победы – обе одержал в 2018 году, выиграв этап Тура Страны Басков и этап Вуэльты Испании. В этом году на Тур де Франс-2019 он занял 22-е место в общем зачёте.

 

 Photo © Luca Bettini / BettiniPhoto

 

   Энрик Мас в интервью Cyclingnews подвёл итоги сезона и рассказал о планах на будущее: «Это был не лучший мой год, потому что я ничего не выиграл на данный момент. В следующем году начнётся новая глава моей жизни, потому что я меняю команду. Да, я счастлив завершить сезон. В следующем году посмотрим.

 

  Сейчас на Туре Гуанси мы попытаемся побороться за генеральную классификацию, но я немного устал после этого сезона. Но мы будем пытаться.

 

  Мне было очень хорошо в команде Quick Step. Думаю, мне было необходимо несколько лет поработать здесь. Я многому научился, узнал, как они работают, как и что надо делать. Благодарю каждого члена команды, они помогали мне учиться, это было потрясающе.

 

  На переход повлияли многие факторы, но самый важный, что Movistar – испанская команда. Испанцы немного другие, со своим характером. Иногда, когда мы шутим, то понимаем, что остальные нас не понимают. Язык стал одной из причин.

 

  Ещё одна причина – в команде Movistar выступают Вальверде, Солер, другие гонщики, с которыми я знаком по Андорре. А также эта команда нацелена на генеральную классификацию. Думаю, мне нужна такая команда, если я хочу показать что-то в генеральной классификации на Гран-турах».

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Теги к статье: Энрик Мас Movistar Deceuninck-Quick-Step

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Комментарии

  • chel
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    chel-Фото
    А тут и не было классического спринта.
  • Виктор Сироткин
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    и нигде не написали о том, был ли он в шлеме

  • motte
    Эдди Меркс выписан из больницы (2)
    motte-Фото

    Наконец то,

    Все мировое сообщество было в оцепенении

  • SportSpirit
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика)) 

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    тут несколько вариантов - или данные PCS не соответствуют (мы не видим первоисточника, а опубликованные на сайте результаты весьма неполные), или под 17 победами имелись ввиду чемпионаты андеров, велокросс, трек, триатлон, что угодно, и пресс-служба квикстепа что-то недопоняла с чьих-то слов, или преподнесла полученную информацию так, что мы ничего не поняли

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Гуанси-2019. Этап 3 (2)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Рябушенко в спринтера переквалифицировался?
  • Shalam s Urala
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: s75
    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени.

    как раз с "вглубь" на просайклингстатс вроде норм по Василису - с 1995 года - первая национальная бронза в 20 лет

    но, да, где-то потерялись 13 титулов

  • s75
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    s75-Фото

    Это связано не со статусом ч-та, а с работой этих источников "вглубь" по времени. В.д.Цван в первую очередь, и его коллеги очень большие молодцы, но охватить и воспроизвести детально тысячи соревнований за многие десятки лет - очень сложная задача, на которую может и жизни не хватить. Говорю, как человек занимающийся 30 лет спортивной статистикой.

    Посмотрел на просайклингстатс - у Юнгельса уже 11 национальных титулов, через три года догонит?))

  • Shalam s Urala
    Франк Алафилипп и Василис Анас ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    аж интересно стало, как это 17 раз быть лучшим греком. пошёл посмотреть, а он - 4-кратный по 2-м источникам, дальше не глядел. возможно со статусом чемпионата путаница связана

    но 4-кратный - тоже неплохо! )

  • VeloVelo
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Женя вернулся )

    Про Фрум-Берналь:
    "Ну тебя (Фрум) я знаю давно, а этого кота (Берналь) в первый раз вижу" )
    Мы еще не знаем выхлоп Берналя. Посмотрим.

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