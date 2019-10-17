Энрик Мас: «Мне нужна команда, чтобы бороться за генеральную классификацию на Гран-турах»

Энрик Мас завершает работу в команде Deceuninck-Quick Step на Туре Гуанси-2019

24-летний испанский гонщик Энрик Мас участием в Туре Гуанси-2019 заканчивает выступление в составе команды Deceuninck-Quick Step, где в 2017 году начал профессиональную карьеру. Следующие три года он будет выступать в команде Movistar. На счету Маса две победы – обе одержал в 2018 году, выиграв этап Тура Страны Басков и этап Вуэльты Испании. В этом году на Тур де Франс-2019 он занял 22-е место в общем зачёте.

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Энрик Мас в интервью Cyclingnews подвёл итоги сезона и рассказал о планах на будущее: «Это был не лучший мой год, потому что я ничего не выиграл на данный момент. В следующем году начнётся новая глава моей жизни, потому что я меняю команду. Да, я счастлив завершить сезон. В следующем году посмотрим.

Сейчас на Туре Гуанси мы попытаемся побороться за генеральную классификацию, но я немного устал после этого сезона. Но мы будем пытаться.

Мне было очень хорошо в команде Quick Step. Думаю, мне было необходимо несколько лет поработать здесь. Я многому научился, узнал, как они работают, как и что надо делать. Благодарю каждого члена команды, они помогали мне учиться, это было потрясающе.

На переход повлияли многие факторы, но самый важный, что Movistar – испанская команда. Испанцы немного другие, со своим характером. Иногда, когда мы шутим, то понимаем, что остальные нас не понимают. Язык стал одной из причин.

Ещё одна причина – в команде Movistar выступают Вальверде, Солер, другие гонщики, с которыми я знаком по Андорре. А также эта команда нацелена на генеральную классификацию. Думаю, мне нужна такая команда, если я хочу показать что-то в генеральной классификации на Гран-турах».