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Четвёртая победа Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

Фернандо Гавирия завершил сезон 2017 года четвёртой победой на этапах Тура Гуанси-2017

 

 

  Фернандо Гавирия завершил Тур Гуанси-2017 четвёртой победой на этапе. Это 14-я победа 23-летнего колумбийского гонщика команды Quick Step Floors в сезоне. По количеству побед Фернандо Гавирия в этом году сравнялся со своим товарищем по команде Марселем Киттелем.

 

  Тур Гуанси-2017 был финальной гонкой сезона для гонщиков команды Quick Step Floors, которые в этом году завоевали в общей сложности 59 побед, 30 из них – на гонках Мирового тура. В командном рейтинге Мирового тура UCI команда Quick Step Floors заняла 2-е место, уступив команде Sky 154 очка.

 

 На заключительном, 6-м этапе Тура Гуанси-2017, завершившимся общим спринтом, Фернандо Гавирия обошёл итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио и голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена. Колумбийский гонщик также стал победителем очковой классификации, в которой выиграл с преимуществом в 36 очков над Сильваном Дилье (BMC).

 

Четвёртая победа Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

 

Четвёртая победа Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Фернандо Гавирия: «Это лучший способ завершить сезон, я счастлив взять победу на финальном этапе гонки, рад, что завершил работу моих товарищей по команде, которые сделали всё, чтобы я смог взять максимум на этой гонке. Сезон был долгим и плодотворным, в течение этого года я продолжал развиваться и учиться, становился сильнее, что делает меня ещё более решительно настроенным на 2018 год. Но перед тем, как начать подготовку к следующему сезону, я поеду домой, отдохну, проведу время с семьёй».

 

Фернандо Гавирия стал единственным гонщиком, выигравшим по четыре этапа на двух гонках Мирового тура – Джиро д’Италия и Туре Гуанси.

 

 

Результаты 6 этапа Тура Гуанси-2017

 

 

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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  1. Имя: Виктори

    Cha

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 6.09.2016

    Наштамповал себе и в команду итак на победы в сезоне богатую. Молодец! А почем на велолайве по ЧМ трек никаких материалов? Есть же что обсудить. Так за итальянок болела в командной гонке преследования! Хрупкая молодость против здоровячек.

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Комментарии

  • Cha
    Четвёртая победа Фернандо Гави ... (1)
    Cha-Фото
    Наштамповал себе и в команду итак на победы в сезоне богатую. Молодец! А почем на велолайве по ЧМ трек никаких материалов? Есть же что обсудить. Так за итальянок болела в командной гонке преследования! Хрупкая молодость против здоровячек.
  • rude_rider
    Бауке Моллема в 2018 году скон ... (1)
    rude_rider-Фото

    толку то

     

    хотя что еще делать в команде где нет генеральщика.пока не пришел условный Контадор можно и на тур пытаться

  • rude_rider
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    rude_rider-Фото

     о каком самосохранении идет речь интересно?

    то есть вы будите знать что конкретно этот юзер не здоров и что он вам сделает тут? заминусит ,?

     

    помнится сами попросили администрацию поставить такую опцию как + -

    можно попросить убрать и жить спокойно

     

    мне конечно до лампочки кто кому минусит но честное слово последнее сообщение просто не в тему

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (27)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Гуанси-2017 у России 0 очков

  • Виктор Сироткин
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну это уже ни в какие ворота не лезет - проехать скутером по ногам переломанного лежащего на носилках. Итальянцы там на совсем чтоли солнцем перегретые? Пора уже организовывать специальную группу сопровождения пелотона, где все прошли соответствующие экзамены и тесты на адекватность, и пусть она обслуживает гонки.
  • EL-Fenomeno
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думаю, могу сказать, что мне ещё повезло, что со мной не случилось ничего серьёзного уже после падения, потому что когда меня, наконец, вытащили на дорогу, через мои ноги переехал скутер. Водитель не проверил, подумал, что поставил на тормоз, но тот поехал. В голове не укладывается, что подобное может случиться на гонке Мирового тура. Передо мной никто не извинился. Меня также удивило, что не было вертолётов, меня эвакуировали на машине скорой помощи. Я был в шоке, чувствовал сильную боль, но мне пришлось терпеть, пока машина долго проходила спуск.

    Ну это вообще, особенно когда ещё битого скутер переехал.

    Здоровья спортсмену, травмы очень серьезные, даже можно сказать, что человеку крупно повезло и он остался жив после такого падение (не дай Бог ударился бы с такой высоты в камень головой - пиши пропало)

  • Earl57
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )

    Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но тоже хотела бы знвть, кто это. Потому что когда человек минусует даже совершенно нейтральные сообщения, не содержащие никакой оценки, в том числе сообщение просто со временем телевизионной трансляции, как это было в моем случае, то он явно нездоров. А больного человека хотелось бы знать из элементарного чувства самохранения.

     

     

  • faiter
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    faiter-Фото

    если есть какие-то изменения в спинном мозге в рез. перелома,то с возвращением в спорт будет туго совсем.Если даже ноги двигаются ,ощущения и моторика совсем другие относительно здорового парня.Удачи и насточивости в реабилитации пожелаем ему.

  • VeloVelo
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )
  • VeloVelo
    Беньят Инчаусти остаётся в ком ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Зачет Скаю. Инчаусти Здоровья.

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