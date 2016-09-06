Четвёртая победа Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

Фернандо Гавирия завершил сезон 2017 года четвёртой победой на этапах Тура Гуанси-2017

Фернандо Гавирия завершил Тур Гуанси-2017 четвёртой победой на этапе. Это 14-я победа 23-летнего колумбийского гонщика команды Quick Step Floors в сезоне. По количеству побед Фернандо Гавирия в этом году сравнялся со своим товарищем по команде Марселем Киттелем.

Тур Гуанси-2017 был финальной гонкой сезона для гонщиков команды Quick Step Floors, которые в этом году завоевали в общей сложности 59 побед, 30 из них – на гонках Мирового тура. В командном рейтинге Мирового тура UCI команда Quick Step Floors заняла 2-е место, уступив команде Sky 154 очка.

На заключительном, 6-м этапе Тура Гуанси-2017, завершившимся общим спринтом, Фернандо Гавирия обошёл итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио и голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена. Колумбийский гонщик также стал победителем очковой классификации, в которой выиграл с преимуществом в 36 очков над Сильваном Дилье (BMC).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Фернандо Гавирия: «Это лучший способ завершить сезон, я счастлив взять победу на финальном этапе гонки, рад, что завершил работу моих товарищей по команде, которые сделали всё, чтобы я смог взять максимум на этой гонке. Сезон был долгим и плодотворным, в течение этого года я продолжал развиваться и учиться, становился сильнее, что делает меня ещё более решительно настроенным на 2018 год. Но перед тем, как начать подготовку к следующему сезону, я поеду домой, отдохну, проведу время с семьёй».

Фернандо Гавирия стал единственным гонщиком, выигравшим по четыре этапа на двух гонках Мирового тура – Джиро д’Италия и Туре Гуанси.