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Марк Реншоу завершил карьеру профессионального велогонщика

Марк Реншоу завершил 16-летнюю карьеру велогонщика на Туре Британии-2019

 

 

  36-летний австралийский велогонщик Марк Реншоу завершил профессиональную карьеру. Его последней гонкой стал Тур Британии-2019. На финальном этапе он пересёк финишную черту вместе со своими товарищами по команде Марком Кэвендишем и Бернхардтом Айзелем.

 

  Марк Реншоу пришёл в профессиональный велоспорт в 2005 году, начав выступать в команде Française des Jeux, затем были три года в команде Crédit Agricole. В 2009 году Реншоу перешёл в команду Columbia-HTC, где стал одним из ключевых развозящих британского спринтера Марка Кэвендиша, который с 2009 по 2011 годы одержал 46 побед. После закрытия команды HTC пути Реншоу и Кэвендиша разошлись. Марк Реншоу перешёл в команду Rabobank, где выступал три года. В 2014 году он перешёл в команду Quick-Step, где вновь начал выступать с Марком Кэвендишем. А в 2016 они оба перешли в команду Dimension Data.

 

За 16 лет карьеры на счету Марка Реншоу 12 побед, в том числе выиграл этапы Тура Даун Андер, Тура Британии, Энеко Тура, а также стал победителем Тура Катара в 2011 году. Последнюю из побед он одержал именно на Туре Британии, выиграв этап в 2014 году.  

 

 

Марк Реншоу и семья на Туре Британии-2019  Photo @sigmasports

 

  Марк Реншоу: «Не буду лгать, во время финального этапа Тура Британии я не смог сдержать слёз. Это эмоциональный момент, думаю, следующие 24 часа будут ещё более волнительными.

 

Оглядываясь на свою карьеру, испытываю радость, что у меня были и индивидуальные успехи, а также, что я внёс большой вклад в победы моих товарищей по команде. То, что я был ключевым гонщиком в их победах, - самое главное в моей карьере, это мотивировало меня выполнять роль развозящего в спринтерских поездах.

 

  Я знаю, что сейчас настал тот момент, когда мне нужно оставить велоспорт. Тело и психологическое состояние не позволяют выступать на уровне, который требуется на таких гонках как Тур де Франс. Мне очень повезло, что смог принять это решение, закрыть главу моей жизни, на своих условиях. Я с большим воодушевлением смотрю в будущее».

 

 

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Теги к статье: Марк Реншоу Mark Renshaw

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:16 | Регистрация: 4.09.2010

    преданный доместик. верный боец. и развезёт и забодает

    таких как Марк не забудешь

    1. Имя: Евгений

      Hammill

      Сегодня, 06:28 | Регистрация: 11.02.2017

      он в своё время попытался спринтером стать полноценным, ещё когда был развозящим №1 - но не получилось.

  2. Имя: Палтос Края

    56X11

    Сегодня, 06:08 | Регистрация: 18.06.2019

    Удачи по жизни марк!

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:32 | Регистрация: 20.06.2019

    Очень много побед Кэва именно благодаря мощи Рэншоу. На редкость умный развозящий, чувствующий момент и доставляющий в нужное время в нужное место. Их дуэт в свое время был непобедим.

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    ДимаЛел-Фото
    Напишите хотя бы одну победу в гонке Мирового Тура 2019 года, которую я "украл".
  • Гонщик
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Kivi
    Фанаты Астаны предлагаю писать комментарии только на сайте Astanafans, если Вам надоело читать постоянно оскорбления, унижения на этом сайте, не вижу смысла здесь находиться. 
     Гоу на Astanafans. И здесь тоже станет уютно для астанафобов!
    Раз так, идите создайте себе Астана хейтерс и мирно существуйте там, находясь в окружении таких же уникумов которые оскорбляют команду. Вот это будет отличное решение для всех!

    Цитата: Гонщик
    Такое жури разогнать нужно , середнячковая команда с середнячковым генеральщиком , больно было смотреть на эти жалкие потуги , особенно на двадцатом этапе .
    От тебя гонщик это лучший комплимент)) ты там от радости над неудачами команд случайно не получил инфаркт?
    Оскорбляете команду как раз вы , вместе с коментатором и пр директорами , раздавая авансы и выдавая желаемое за действительное , Астана давно уже не на какие Туры не претендует , выше головы не прыгнуть , изначально писал что максимум для Лопеса , это деревянная медаль , даже при таком слабом составе участников и то он умудрился её профукать , причём людям с Туром в ногах , так что  лучше адекватно воспринимать критику , чтобы не выглядеть смешно на сайте , не имеющем к фанатикам никакого отношения , здесь в основном люди знающие о вело не по байкам коментатора , а в реале что и по чём , без обид .

  • Ice
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Ice-Фото

    Взрослые люди, а несете ересь изо дня в день. Если фаны астаны слишком напористые и прямолинейные, стоит ли разводить черт знает что? Как по мне, прямолинейность намного лучше провокаторства, которым большинство гонящих на Астану и занимается. Ей-богу, уже не смешно. И ежикам понятно, что Астана лучше бОльшей части команд мирового тура, так чего вы не гнобите дайменшен, катюшу, от которой как от Монголии, ничего не зависит и кучу других команд, которые выступают массовкой? Давайте поугораем с эдукейшена, санвеба, лотто соудал, мичелтона, ская в конце концов, которые вуэльту проехали невидимками почти (да, можно вспомнить их предыдущие победы, но жить прошлым - удел неудачников))). Куда исчезла адекватность? Завели разговор про вентилятор, так его всем коллективом крутят - одни включают, другие набрасывают, причем роли постоянно меняются)))

  • Ice
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Ice-Фото

    Очень много побед Кэва именно благодаря мощи Рэншоу. На редкость умный развозящий, чувствующий момент и доставляющий в нужное время в нужное место. Их дуэт в свое время был непобедим.

  • RexDroid
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    RexDroid-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дима..ну зачем ты фальсификатом занимешься? Квиков все победы пишешь..а у Астаны два месяца побед крадешь? Некрасиво Ой некрасиво. Ай Я Йай.))))

    Цитата: axel
    В гонки Мирового Тура не входят соревнования на призы местных водокачек: Тур Руанды, Тур Омана, Тур Алматы и т.д.


    афоревер, шо, опять? представь ситуацию, что не только ты об этом не знаешь, но и руководство Самрук-?азына тоже как Незнайки на луне. вот будет неприятность когда все вскроется...

  • Hammill
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Hammill-Фото
    он в своё время попытался спринтером стать полноценным, ещё когда был развозящим №1 - но не получилось.
  • 56X11
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    56X11-Фото
    Удачи по жизни марк!
  • axel
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    axel-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дима..ну зачем ты фальсификатом занимешься? Квиков все победы пишешь..а у Астаны два месяца побед крадешь? Некрасиво Ой некрасиво. Ай Я Йай.))))
    В гонки Мирового Тура не входят соревнования на призы местных водокачек: Тур Руанды, Тур Омана, Тур Алматы и т.д.

    Цитата: Kivi
    Я наоборот предлагаю нам фанам Астаны перейти всем дружно на сайт Astanafans.
    поддерживаю
  • Shalam s Urala
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    преданный доместик. верный боец. и развезёт и забодает

    таких как Марк не забудешь

  • Kivi
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Kivi-Фото
    Я наоборот предлагаю нам фанам Астаны перейти всем дружно на сайт Astanafans.

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