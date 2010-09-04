Марк Реншоу завершил карьеру профессионального велогонщика

Марк Реншоу завершил 16-летнюю карьеру велогонщика на Туре Британии-2019

36-летний австралийский велогонщик Марк Реншоу завершил профессиональную карьеру. Его последней гонкой стал Тур Британии-2019. На финальном этапе он пересёк финишную черту вместе со своими товарищами по команде Марком Кэвендишем и Бернхардтом Айзелем.

Марк Реншоу пришёл в профессиональный велоспорт в 2005 году, начав выступать в команде Française des Jeux, затем были три года в команде Crédit Agricole. В 2009 году Реншоу перешёл в команду Columbia-HTC, где стал одним из ключевых развозящих британского спринтера Марка Кэвендиша, который с 2009 по 2011 годы одержал 46 побед. После закрытия команды HTC пути Реншоу и Кэвендиша разошлись. Марк Реншоу перешёл в команду Rabobank, где выступал три года. В 2014 году он перешёл в команду Quick-Step, где вновь начал выступать с Марком Кэвендишем. А в 2016 они оба перешли в команду Dimension Data.

За 16 лет карьеры на счету Марка Реншоу 12 побед, в том числе выиграл этапы Тура Даун Андер, Тура Британии, Энеко Тура, а также стал победителем Тура Катара в 2011 году. Последнюю из побед он одержал именно на Туре Британии, выиграв этап в 2014 году.

Марк Реншоу и семья на Туре Британии-2019 Photo @sigmasports

Марк Реншоу: «Не буду лгать, во время финального этапа Тура Британии я не смог сдержать слёз. Это эмоциональный момент, думаю, следующие 24 часа будут ещё более волнительными.

Оглядываясь на свою карьеру, испытываю радость, что у меня были и индивидуальные успехи, а также, что я внёс большой вклад в победы моих товарищей по команде. То, что я был ключевым гонщиком в их победах, - самое главное в моей карьере, это мотивировало меня выполнять роль развозящего в спринтерских поездах.

Я знаю, что сейчас настал тот момент, когда мне нужно оставить велоспорт. Тело и психологическое состояние не позволяют выступать на уровне, который требуется на таких гонках как Тур де Франс. Мне очень повезло, что смог принять это решение, закрыть главу моей жизни, на своих условиях. Я с большим воодушевлением смотрю в будущее».