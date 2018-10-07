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Эган Берналь продлил контракт с командой Sky до 2023 года

Команда Sky подписала пятилетний контракт с Эганом Берналем

 

  21-летний колумбийский гонщик Эган Берналь (Egan Bernal) выступает в команде Sky первый сезон и теперь его действующий контракт продлён на пять лет – до конца 2023 года.

 

 

  Выступая в команде Sky, Эган Берналь уже одержал шесть побед, четыре из которых – на гонках Мирового тура, включая победу в общем зачёте многодневной гонки Тур Калифорнии и этап Тура Романдии. Он также дебютировал на Тур де Франс, где стал 15-м в общем зачёте и сыграл ключевую роль в победе Геранта Томаса, ставшего победителем французского Гран-тура.

 

 

  Эган Берналь: «Я очень счастлив подписать новый контракт с командой Sky. Для меня это новый этап жизни. Я знаю, что пять лет – это много, что такой контракт необычен для велоспорта, но я отлично чувствую себя в Sky. Они предложили мне всё, что я хотел. Я в восторге при мысли  о будущем.

Свой первый год в команде представлял по-другому, очень нервничал. Но я встретил прекрасных людей, команду, готовую мне помочь. Я наслаждался хорошим сезоном. Команда сделала всё, чтобы мне было легче.

 

 Моя задача  - продолжать развиваться, учиться, помогая лучшим, стать ключевым гонщиком команды. Чтобы выполнить эти задачи, для меня нет лучше места, чем команда Sky.

 

Здесь я очень счастлив, потому что получил всё, что мог просить. Это команда мечты, не вижу себя где-то ещё».

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Контракт с Эганом Берналем – важный момент в развитии команды. В велоспорте очень редко заключают пятилетние контракты, но Эган – исключительный гонщик.

 

  Объявляя об этом подписании, мы показываем, что, во-первых, мы верим в Эгана как гонщика, в его потенциал побеждать на крупнейших гонках мира. Возраст не является препятствием для его способностей. Эган – представитель нового поколения команды Sky, наш следующий лидер на Гран-туры в ближайшие годы. Он талантлив и уже проявил свою психологическую и физическую силу. Он продолжает совершенствоваться.

 

  Во-вторых, контракт Эганом выражает позицию персонала и других гонщиков Sky, которые помогали ему развиваться в этом году. Команда Sky всегда гордилась тем, что воспитывает и развивает молодых гонщиков. Мы знаем, что от Эгана можно ждать многого. Он является частью невероятного ядра молодых гонщиков наряду с Тео Геоганом-Хартом, Павлом Сиваковым, Джанни Москоном. Мы рады, что у них есть уникальный шанс учиться у нынешнего поколения великих чемпионов – Криса Фрума, Геранта Томаса и Михала Квятковского. Молодое поколение будет помогать им в ближайшие годы с целью самим становиться чемпионами.

 

  Наконец, мы даём чёткий сигнал по поводу намерений команды. Мы гордимся тем, чего достигла команда Sky с момента основания. Но наши амбиции ещё выше – продолжать развиваться, и Эган будет одним из главных гонщиков».

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Теги к статье: Эган Берналь Sky

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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