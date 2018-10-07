Эган Берналь продлил контракт с командой Sky до 2023 года

Команда Sky подписала пятилетний контракт с Эганом Берналем

21-летний колумбийский гонщик Эган Берналь (Egan Bernal) выступает в команде Sky первый сезон и теперь его действующий контракт продлён на пять лет – до конца 2023 года.

Выступая в команде Sky, Эган Берналь уже одержал шесть побед, четыре из которых – на гонках Мирового тура, включая победу в общем зачёте многодневной гонки Тур Калифорнии и этап Тура Романдии. Он также дебютировал на Тур де Франс, где стал 15-м в общем зачёте и сыграл ключевую роль в победе Геранта Томаса, ставшего победителем французского Гран-тура.

Эган Берналь: «Я очень счастлив подписать новый контракт с командой Sky. Для меня это новый этап жизни. Я знаю, что пять лет – это много, что такой контракт необычен для велоспорта, но я отлично чувствую себя в Sky. Они предложили мне всё, что я хотел. Я в восторге при мысли о будущем.

Свой первый год в команде представлял по-другому, очень нервничал. Но я встретил прекрасных людей, команду, готовую мне помочь. Я наслаждался хорошим сезоном. Команда сделала всё, чтобы мне было легче.

Моя задача - продолжать развиваться, учиться, помогая лучшим, стать ключевым гонщиком команды. Чтобы выполнить эти задачи, для меня нет лучше места, чем команда Sky.

Здесь я очень счастлив, потому что получил всё, что мог просить. Это команда мечты, не вижу себя где-то ещё».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Контракт с Эганом Берналем – важный момент в развитии команды. В велоспорте очень редко заключают пятилетние контракты, но Эган – исключительный гонщик.

Объявляя об этом подписании, мы показываем, что, во-первых, мы верим в Эгана как гонщика, в его потенциал побеждать на крупнейших гонках мира. Возраст не является препятствием для его способностей. Эган – представитель нового поколения команды Sky, наш следующий лидер на Гран-туры в ближайшие годы. Он талантлив и уже проявил свою психологическую и физическую силу. Он продолжает совершенствоваться.

Во-вторых, контракт Эганом выражает позицию персонала и других гонщиков Sky, которые помогали ему развиваться в этом году. Команда Sky всегда гордилась тем, что воспитывает и развивает молодых гонщиков. Мы знаем, что от Эгана можно ждать многого. Он является частью невероятного ядра молодых гонщиков наряду с Тео Геоганом-Хартом, Павлом Сиваковым, Джанни Москоном. Мы рады, что у них есть уникальный шанс учиться у нынешнего поколения великих чемпионов – Криса Фрума, Геранта Томаса и Михала Квятковского. Молодое поколение будет помогать им в ближайшие годы с целью самим становиться чемпионами.

Наконец, мы даём чёткий сигнал по поводу намерений команды. Мы гордимся тем, чего достигла команда Sky с момента основания. Но наши амбиции ещё выше – продолжать развиваться, и Эган будет одним из главных гонщиков».