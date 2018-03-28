Перелом ключицы и лопатки у Эгана Берналя после падения на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

Эган Берналь получил перелом ключицы и лопатки при падении на Вуэльте Каталонии-2018

Команда Sky подтвердила, что колумбийский гонщик Эган Берналь, сошедший после падения с финального этапа Вуэльты Каталонии-2018, где шёл на 2-м месте общего зачёта, получил перелом ключицы и лопатки. Врач команды Sky Иньиго Саррьеги (Iñigo Sarriegui) сообщил, что в ближайшее время будут проведены консультации со специалистом, чтобы найти наилучшие варианты для выздоровления и реабилитации. Сам Эган Берналь не теряет присутствия духа, хотя и не знает, сколько времени понадобится для полного выздоровления.

Эган Берналь: «Конечно, я немного разочарован, потому что это мог быть мой первый подиум в гонке Мирового тура. Мне жаль, потому что я чувствовал себя отлично. Команда во время гонки придавала мне большую уверенность, мои товарищи всю неделю великолепно работали. И поэтому я очень счастлив.

Я уже чувствую себя лучше, относительно хорошо. Удар был очень сильным, но я понимаю, что всё могло быть гораздо хуже.

Теперь важно мыслить позитивно, готовиться к следующему блоку гонок. Я точно не знаю, как долго продлится период восстановления. Сейчас фокусируюсь на том, чтобы отдохнуть и как следует восстановиться».