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Перелом ключицы и лопатки у Эгана Берналя после падения на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

Эган Берналь получил перелом ключицы и лопатки при падении на Вуэльте Каталонии-2018

 

  Команда Sky подтвердила, что колумбийский гонщик Эган Берналь, сошедший после падения с финального этапа Вуэльты Каталонии-2018, где шёл на 2-м месте общего зачёта, получил перелом ключицы и лопатки. Врач команды Sky Иньиго Саррьеги (Iñigo Sarriegui) сообщил, что в ближайшее время будут проведены консультации со специалистом, чтобы найти наилучшие варианты для выздоровления и реабилитации. Сам Эган Берналь не теряет присутствия духа, хотя и не знает, сколько времени понадобится для полного выздоровления.

 

 

 

 

  Эган Берналь: «Конечно, я немного разочарован, потому что это мог быть мой первый подиум в гонке Мирового тура. Мне жаль, потому что я чувствовал себя отлично. Команда во время гонки придавала мне большую уверенность, мои товарищи всю неделю великолепно работали. И поэтому я очень счастлив.

 

  Я уже чувствую себя лучше, относительно хорошо. Удар был очень сильным, но я понимаю, что всё могло быть гораздо хуже.

 

  Теперь важно мыслить позитивно, готовиться к следующему блоку гонок. Я точно не знаю, как долго продлится период восстановления. Сейчас фокусируюсь на том, чтобы отдохнуть и как следует восстановиться».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Sky

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Комментарии

  • Earl57
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Hola
    А Вальверде раньше ездил брусчатки? Что-то не припоминается такого.

    Ездил. И эту Дварс Доор, и Е3, обе в 2014 году.

  • Адриен
    Лэнс Армстронг отказался от уч ... (3)
    Адриен-Фото

    Действительно жаль ... А организаторы молодцы - показали "нос" Лаппартьену...

  • Hola
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (14)
    Hola-Фото

    А Вальверде раньше ездил брусчатки? Что-то не припоминается такого.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (23)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Бакеша
    Пусть радуется, что хоть второе место занял среди других отличных спринтеров
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Rokka
    Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз!
    уважаемый он комплимент сделал сагану и замечание своим гонщикам, что саган зная то что не может набрать скорость сразу разгоняется сзади , что и должен был делать и сделал. А его гонщики очередной раз оказались не готовы. Представляю какая тишина была в автобусе после финиша , Лефевр разобрал все по полочкам и в рот им положил . так что не переживайте , он сагана уважает , и называет его мистер, обычно тренеров так зовут, и вообще не знаю ни одного тренера который бы не уважал сагана, даже и без его всех побед . все видят что он не отсиживается , и отдается полностью и победы его заслуженные , и он очень весёлый . А в Бельгии это ценят очень.
    Не знал что говоря что чемпион мира выигрывает из под заднего колеса - это дань уважения ему. Да и интересно, где это Лефевр уважал Петера - в прошлом году у Сагана с его шайкой во главе с Бооненом были большие разногласия. Как правильно заметил GTX им важнее было играть против него, чем наблюдать за тем же Ван Аверматом, который в то время спокойно доехал до финиша. И Боонен и Лефевр и все остальные с пеной у рта кричали что "Саган проиграл, Саган виноват, Саган не справился". Очень уважают его, да!И кстати, мистер в разговорной английской речи означает отнюдь не уважение, а скорее пренебрежение.
    Нет пренебрежения успокойтесь
  • Николай Степаныч
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (23)
    Николай Степаныч-Фото
    Все люди и все гонщики разные. Есть Петер, а есть Элиа. И каждый симпатичен по своему - и на трассе, и вне ее.
  • Николай Степаныч
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (23)
    Николай Степаныч-Фото
    Добро пожаловать в 2018-й
  • velodoctor
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (14)
    velodoctor-Фото
    Ну а кого кроме Зейца можно видеть в составе. Я от обратного иду. Хотя трасса там реально под горняков, 5км со средним 10%. Меня расстраивает что он так пассивен на классиках, ищу следствия.
  • Earl57
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (14)
    Earl57-Фото
    Ну, Нибали будет единственным топовым генеральщиком на Фландрии, впервые за долгие-долгие годы. Что автоматически сделает его "звездой экрана". Гонка еще не началась, а обсуждают в первую очередь его, и только потом Сагана, Авермата и прочих специалистов-классиков.
  • aksbor
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (14)
    aksbor-Фото
    В прошлом году Фландрию тоже целиком показывал Евроспорт. Так что Нибали здесь ни причем.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лэнс Армстронг отказался от уч ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль

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1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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