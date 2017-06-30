Матье ван дер Пул: «Я не сильнейший, но один из фаворитов групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019»

Матье ван дер Пул впервые стартует на чемпионате мира по велоспорту на шоссе

24-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые в карьере стартует в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. В прошлом году он стал призёром групповой гонки на чемпионате Европы, в этом сезоне он ожидает, что сможет быть среди сильнейших в финале на чемпионате мира-2019 и считает себя одним из претендентов на высокие места.

Матье ван дер Пул: «Не думаю, что я сильнейший, но считаю себя одним из многих сильных гонщиков. Сделаю всё, чтобы быть впереди в гонке. Считаю, что я один из фаворитов, но называть меня главным фаворитом, наверное, это слишком. Хотя я думаю, что один из тех нескольких гонщиков, которые определённо имеют шансы на победу.

Дождь – не та погода, которая мне нравится, но это относится ко многим гонщикам. Не слишком приятно ехать дистанцию под дождём и ветром. Трудно сказать, сколько потеряешь в таких условиях, конечно, холод и дождь влияют на мышцы и всю работу.

Жильбер – фаворит, так как он хорошо выступает в плохую погоду. На Вуэльте Испании он показал, что находится в форме, он один из тех, кто очень силён на длинных дистанциях. Думаю, этот маршрут ему подходит.

Считаю, что в воскресенье спринта на финише не будет. Гонка слишком тяжёлая, и к тому же слишком много гонщиков не хотят, чтобы в итоге гонка свелась к спринту. Думаю, на кругах будет много атак.

Я уже оказывался в изоляции на классиках, хотя, конечно, хорошо, когда рядом товарищи по команде. Но когда сильные гонщики начнут борьбу, почти каждый останется в группе в одиночку, как бывает и на классиках. В конце концов, всё зависит от меня – пойдёт ли нога, сумею ли поехать за сильными гонщиками, если они атакуют».