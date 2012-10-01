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Грег Ван Авермат: «Надеюсь, на Париж-Рубэ-2019 мне повезёт больше»

Грег Ван Авермат о Туре Фландрии-2019

 

 

  33-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат в восьмой раз в карьере финишировал на Туре Фландрии в десятке сильнейших. Победу одержал его бывший товарищ по команде BMC Альберто Беттиоль(EF Education First). После финиша Грег Ван Авермат подвёл итоги Тура Фландрии-2019.

 

 

Грег Ван Авермат о Туре Фландрии-2019

 

Photo © Cor Vos/CCC Team

 

  Грег Ван Авермат: «Я вполне доволен своей формой. Думаю, было заметно, что я  с сильнейшими на подъёмах. Я попытался создать просвет, делал всё возможное, старался изо всех сил, но достаточных разрывов не было. На Патерберге я особенно надеялся поехать за Беттиолем с сильной группой, думал, что сможем закрыть просвет.

 

  Но когда едешь с пятнадцатью гонщиками, среди которых сильные спринтеры, то трудно сработаться ради погони. Я понимал, что если пойду на максимальной скорости, то привезу многих быстрых ребят, которые не тянули весь день. И это не моя работа, привозить их к финишу, чтобы они выигрывали Фландрию. Я постарался показать как можно более высокий результат, хорошо проехать гонку, но борьба шла не за первое место.

 

  После Мюра гонка ускорилась, я подумал, что это мне подходит, так как находился в первой группе. Но я зря потратил массу энергии. Вернулась большая группа. Второе прохождение Кваремонта, как всегда, далось мне тяжелее. Оказалось сложно создать большой просвет на других подъёмах. Думаю, многие гонщики находились на одном уровне, поэтому уехать не получилось. Возможно, сохрани я чуть больше сил после Мюра, всё закончилось бы по-другому.

 

  Считаю, что выиграл сильнейший, поэтому легче справиться с разочарованием. Беттиоль всех удивил. Никто не ожидал, что он выиграет. В прошлом году я  увидел, что у него есть потенциал, но в команде BMC он никогда не выступал на таком высоком уровне. Он проехал со мной все эти гонки, его результаты не были фантастическими. Думаю, сейчас у него больше резкости, возможно, он тренировался лучше, чем в прошлом году. Он талантлив и довольно молод. Хотя его победа – сюрприз для меня, я знал, что он способен если не выиграть Тур Фландрии, то точно заехать в топ-10. Думаю, он  - талант, который осознал, что может больше, чем просто тренироваться несколько часов.

 

  Когда Беттиоль уехал на Кваремонте, никто не смог за ним усидеть. Там он удивил меня. Он выехал сзади, я не видел, что он приближается. Ожидал подобной атаки от Юнгельса или Ван Арта. И если бы они ускорились, я знал, что смог бы поехать с ними. Но в случае с Беттиолем я продолжил ехать своей скоростью, у меня не хватило сил сесть ему на колесо, но я был достаточно силён, чтобы остаться в группе позади него. Больше меня никто меня не обошёл в подъёме, а это значило, что у остальных тоже не было сил.

 

  Я попробовал все варианты. На Кваремонте задал высокую скорость. Перед этим пелотон порвался, я надеялся уехать. У вершины меня обошёл только Матье ван дер Пул. Просвет уже был большим, к сожалению, мы не уехали с небольшой группой.

 

  Теперь переключаю внимание на Париж-Рубэ. Жаль, потому что хотелось выиграть Тур Фландрии. Эта гонка мне очень нравится. Продолжаю настаивать, что Фландрия подходит мне больше всего, очень жаль, что ещё ни разу не сработало.

 

  Лучшие на Туре Фландрии часто показывают лучшие результаты на Рубэ, поэтому у меня точно есть шанс. Не говорю нет второй победе на Париж-Рубэ. Это тоже красивая гонка, надеюсь, на ней мне повезёт больше».

 

Результаты Тура Фландрии-2019

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 1.10.2012

    Или интервью такое, или перевод. Намекает на что-то, потом оправдывает себя....

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • uran
    Алехандро Вальверде: «Очень до ... (1)
    uran-Фото
    Легенда пишется прямо сейчас. Уникальный гонщик. Невозможно переоценить все его достижения в велоспорте.
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Адриен-Фото
    Для хороших горняков была бы подходяще разделка минимум с тремя такими подъемами и дистанцией минимум в 20 км . Тогда в верху таблицы уж точно бы отсутствовали и Шахман, и Квятковский, и Алафилипп... А сегодняшняя - вполне подходящий профиль для универсалов...
  • Student
    Грег Ван Авермат: «Надеюсь, на ... (1)
    Student-Фото
    Или интервью такое, или перевод. Намекает на что-то, потом оправдывает себя....
  • litxaa
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    litxaa-Фото

    Уважаемые , вот как же все таки было выгоднее? Менять или не менять велосипед? Вроде бы велосипед не меняли ради последнего участка  со спуском, но ведь они и там проиграли немножко победителю, хотя и ехали по сухому? А комментатор говорил что не менять выгоднее.

  • Student
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.
    Но не объясняет результат Шахмана.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Николай Н.-Фото

    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.

  • Hammill
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (7)
    Hammill-Фото

    на Грайпеля похож

  • Cyrill
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?"

    Да...не хило...6 лет в профи и первая - сразу Фландрия good Ну, правда, именно в этом году у него существенный скачок (2-ой на этапе Тиррено-Адриатико, 4-ый на E3 Харелбеке).

  • Серафим
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Серафим-Фото

     Товарищ Беттиоля по команде Лангевельд замечательно отработал в догоняющей группе - вышел вперед и притормозил группу, заблокировав ее перед подъездом к Патербергу. В результате группа  зашла на подъем в натяг, без скоростного подъезда. Здесь все решали секунды.

     

  • VeloVelo
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Побег на последнем Кваремонте - "классика побед" на ТФ.
    Все это знали, но, сделать смог лишь Беттиоль. Честь и хвала!

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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