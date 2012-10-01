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Роман Барде о возможном участии в Джиро д’Италия-2019 и планах на Тур де Франс

Роман Барде: «Надеюсь выйти на пик своих возможностей между 28 и 32 годами»

 

 

  Лидер команды AG2R La Mondiale Роман Барде обдумывает возможность дебюта на итальянском Гран-туре в 2019 году, так  как участие в Джиро д’Италия  всегда входило в его планы. За свою карьеру 28-летний французский гонщик  проехал 7 Гран-туров, из которых шесть – это Тур де Франс, где он два раза финишировал на подиуме, но ни разу не принимал участие в Джиро д’Италия.

 

  О том, какой Гран-тур поставит целью на следующий сезон, а также о своих ощущениях после Тур де Франс-2018 Роман Барде рассказал в интервью L’Equipe.

 

 

PHOTO CREDIT: ASO/Pauline Ballet/Alex Broadway

 

 

  Роман Барде: «Конечно, я бы хотел проехать Джиро д’Италия-2019. Маршрут Тур де Франс выглядит очень привлекательным, однако, участие в Джиро всегда было частью моих карьерных планов. Мы рассмотрим все возможности.

 

  Маршруты выглядят сложными, но все знают, что Джиро едут по-другому, чем Тур де Франс. Нам надо взвесить все за и против. Важно, чтобы каждый высказал свою точку зрения. Мы решим всё в конце ноября, потому что от этого зависят тренировки в декабре.

 

  Есть гонщики, которые становятся горняками, сбросив вес, но наоборот сделать не получится. Мы также видим феномен поездов команд в горах. Чистым горнякам остаётся меньше возможностей для манёвра против поезда высокого уровня, который постоянно держит высокий темп. А как долго они могут держать такой темп, зависит от маршрута гонки, от того, поставлены подряд два или три высокогорных этапа.

 

  Если таких этапов только два, то для горняка сбежать почти невозможно, даже если набор высоты составит 4 км. Надо, чтобы таких этапов было три подряд, тогда остаётся какая-то надежда создать просвет.

 

  Надеюсь достичь пика своих возможностей между 28 и 32 годами. Твёрдо знаю, что лучшее ещё впереди. Я всё ещё голоден до побед, выигрывал не так много, чтобы чувствовать желание сделать перерыв.

 

  На Тур де Франс я должен стартовать как  претендент. В противном случае я скорее останусь дома, потому что очень люблю Тур, и потому что на моих плечах груз ожиданий. Я должен выступить на Тур де Франс с целью показать результат, по меньшей мере, не хуже, чем в 2016 и 2017.

Знаю также, что два Гран-тура  - это очень сложно.  

 

  То, как проехал Тур де Франс-2018, провалом не считаю.  Осознаю, что мои результаты просто не могут быть линейными. Попытки одержать победу на французском Гран-туре – ориентир моей карьеры. Я всегда многому учусь во время трудных моментов на Тур де Франс, всегда готов к взлётам и падениям, а стресс – неотъемлемая часть процесса. Всегда спадов будет больше, чем подъёмов.

 

  В этом году в конце Тура я был опустошён. Полностью мёртв. Через два дня после финиша в Париже я решил, что мне надо бы выехать на велосипеде, потому что резко прерывать активность очень плохо. Но через 15 минут я развернулся и поехал домой, потому что не мог понять, ради чего еду. С Тур де Франс я вернулся полностью разбитым, как физически, так и морально.

 

  Я записал некоторые из моих самых лучших показателей мощности при том весе, в каком еду гонки. Вес, с которым еду Тур де Франс, достигается всего лишь раз за сезон, потому что на это требуется масса усилий. Конечно, чтобы стать сильнее на равнине или более взрывным в коротких подъёмах, надо быть более мускулистым.

 

  Но я не меняю своей цели – хочу быть как можно сильнее в высоких горах, где смогу сделать самые большие просветы».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 22:22 | Регистрация: 1.10.2012

    Так расписал, и этапы не те, и то не это. Повезло два раза забраться на подиум, и все тут. Не люблю я его)

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Комментарии

  • Student
    Роман Барде о возможном участи ... (1)
    Student-Фото
    Так расписал, и этапы не те, и то не это. Повезло два раза забраться на подиум, и все тут. Не люблю я его)
  • ScaRR
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    ScaRR-Фото
    не согласен с вами. Он именно это и сказал. На туре шансов гораздо меньше и стоит ли сражаться за место в топ-5, если можно сраждаться за победу на Джиро.

    Я бы выбрал Джиро. Быть топ-фаворитом и выиграть две большие разницы. И бонусов имхо получит больше, и ко второй половине сезона придет в себя для Вуэльты и ЧМ. А ставить все на неподходящий тебе Тур, только потому что Тур.. как то фу, имхо.
  • Student
    Пьер Роллан просит организатор ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Cyrill
    Он бы лучше тренил бы больше и продуктивнее, а то уже лет пять по нулям, а ведь в EuropeCar так хорошо начинал. Французы они вообще такие, один Баргий чего стоит ...
    Тоже чего-то вспомнилось, особенно после слов сам на себя, не работаю на лидеров.
  • Александра
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Александра-Фото

    А куда ушел Фолифоров??

  • Student
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Все так пишут как будто он поедет Джиро и она у него в кармане. Ага. На Джиро поедут ребята тоже не пальцем сделанные и просто так ее ему никто не отдаст. Если он ее брал, это не значит, что он ее застолбил навечно. Скай, скотты, астана, мувики туда пошлют не последних ребят. И каждый гран тур это рулетка. Никто прогнозов точных давать не будут сейчас, не зная кто едет. А Том пусть Вуэльту попробует для разнобразия, против выжатых после двух туров его оппонентов.
    На данный момент он генеральщик номер 1 в пелотоне, и если делать прогнозы, то при условии участии в Джиро и нынешней форме он фаворит он номер 1. Если не секрет кого Астана может противопоставить ему на Джиро, кого Мувики, кого Скотт?
  • Krakk
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Krakk-Фото

    Очень интересен будет выбор Дюмулена. По статусу он относится к гонщикам, которым нужны победы, не призовые места, и достичь победы на Джиро ему, конечно проще. Нл грантуры существуют, чтобы определять лучшего горняка, и чем сложнее рельеф, тем выше престиж победы. И истинно великие и претендующие на величие всешгда выбирают трудный, но сулящий высшую славу вариант.

    Вот Скай было бы логично развести двух лидеров по разным грантурам, и именно так они и планировали сделать, но Томас воспротивился именно из-за убогого, хотя и вполне подходящего ему маршрута Джиро, и предпочел бодаться с другом на Туре. Это просто мое мнение.

    Дюмулен задается вопросом, нужен ли ему еще один триумф на недогорной Джиро. Так ли рад он той победе, добытой не в эпических горах, а на разделке?

     

  • Rokka
    Элиа Вивиани нацелен бороться ... (3)
    Rokka-Фото
    Не взлетит ©
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Все так пишут как будто он поедет Джиро и она у него в кармане. Ага. На Джиро поедут ребята тоже не пальцем сделанные и просто так ее ему никто не отдаст. Если он ее брал, это не значит, что он ее застолбил навечно. Скай, скотты, астана, мувики туда пошлют не последних ребят. И каждый гран тур это рулетка. Никто прогнозов точных давать не будут сейчас, не зная кто едет. А Том пусть Вуэльту попробует для разнобразия, против выжатых после двух туров его оппонентов.
  • Camel
    Трансферные новости пелотона-2 ... (50)
    Camel-Фото

    Упустил, куда Гривко подевался? Из Астаны ушел, но в другой команде его не вижу.

  • Серафим
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (10)
    Серафим-Фото

    Синица в руке или журавль вдалеке? Да не такая уж это синица, Джиро. Мнение спонсоров - это одно, а любовь болельщиков - это другое. Джиро болельщики любят по особому, а Тур только теряет их голоса в последние годы.

     И вообще, что лучше - выиграть второй раз Джиро, или второй раз стать вторым? Пардон за тавтологию. Большинство скажет, что тут думать, конечно ехать на победу, какие сомнения?

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