Роман Барде о возможном участии в Джиро д’Италия-2019 и планах на Тур де Франс

Роман Барде: «Надеюсь выйти на пик своих возможностей между 28 и 32 годами»

Лидер команды AG2R La Mondiale Роман Барде обдумывает возможность дебюта на итальянском Гран-туре в 2019 году, так как участие в Джиро д’Италия всегда входило в его планы. За свою карьеру 28-летний французский гонщик проехал 7 Гран-туров, из которых шесть – это Тур де Франс, где он два раза финишировал на подиуме, но ни разу не принимал участие в Джиро д’Италия.

О том, какой Гран-тур поставит целью на следующий сезон, а также о своих ощущениях после Тур де Франс-2018 Роман Барде рассказал в интервью L’Equipe.

PHOTO CREDIT: ASO/Pauline Ballet/Alex Broadway

Роман Барде: «Конечно, я бы хотел проехать Джиро д’Италия-2019. Маршрут Тур де Франс выглядит очень привлекательным, однако, участие в Джиро всегда было частью моих карьерных планов. Мы рассмотрим все возможности.

Маршруты выглядят сложными, но все знают, что Джиро едут по-другому, чем Тур де Франс. Нам надо взвесить все за и против. Важно, чтобы каждый высказал свою точку зрения. Мы решим всё в конце ноября, потому что от этого зависят тренировки в декабре.

Есть гонщики, которые становятся горняками, сбросив вес, но наоборот сделать не получится. Мы также видим феномен поездов команд в горах. Чистым горнякам остаётся меньше возможностей для манёвра против поезда высокого уровня, который постоянно держит высокий темп. А как долго они могут держать такой темп, зависит от маршрута гонки, от того, поставлены подряд два или три высокогорных этапа.

Если таких этапов только два, то для горняка сбежать почти невозможно, даже если набор высоты составит 4 км. Надо, чтобы таких этапов было три подряд, тогда остаётся какая-то надежда создать просвет.

Надеюсь достичь пика своих возможностей между 28 и 32 годами. Твёрдо знаю, что лучшее ещё впереди. Я всё ещё голоден до побед, выигрывал не так много, чтобы чувствовать желание сделать перерыв.

На Тур де Франс я должен стартовать как претендент. В противном случае я скорее останусь дома, потому что очень люблю Тур, и потому что на моих плечах груз ожиданий. Я должен выступить на Тур де Франс с целью показать результат, по меньшей мере, не хуже, чем в 2016 и 2017.

Знаю также, что два Гран-тура - это очень сложно.

То, как проехал Тур де Франс-2018, провалом не считаю. Осознаю, что мои результаты просто не могут быть линейными. Попытки одержать победу на французском Гран-туре – ориентир моей карьеры. Я всегда многому учусь во время трудных моментов на Тур де Франс, всегда готов к взлётам и падениям, а стресс – неотъемлемая часть процесса. Всегда спадов будет больше, чем подъёмов.

В этом году в конце Тура я был опустошён. Полностью мёртв. Через два дня после финиша в Париже я решил, что мне надо бы выехать на велосипеде, потому что резко прерывать активность очень плохо. Но через 15 минут я развернулся и поехал домой, потому что не мог понять, ради чего еду. С Тур де Франс я вернулся полностью разбитым, как физически, так и морально.

Я записал некоторые из моих самых лучших показателей мощности при том весе, в каком еду гонки. Вес, с которым еду Тур де Франс, достигается всего лишь раз за сезон, потому что на это требуется масса усилий. Конечно, чтобы стать сильнее на равнине или более взрывным в коротких подъёмах, надо быть более мускулистым.

Но я не меняю своей цели – хочу быть как можно сильнее в высоких горах, где смогу сделать самые большие просветы».