Роман Барде: "Нахожусь в процессе раскрытия всех своих способностей"

Роман Барде: "Не фокусируюсь на Тур де Франс, нахожусь в процессе раскрытия всех своих способностей"

Роман Барде (Romain Bardet), занявший в прошлом году 2-е место на Тур де Франс и выигравший 19-й этап, собирается и в этом году выйти на старт Большой Петли. Но 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale не ставит на эту гонку конкретных целей, а намерен продолжать совершенствоваться как физически, так и психологически. Его первой гонкой в этом году станет Тур Омана.

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В интервью L’Equipe Роман Барде рассказал, на что надеется и что планирует выполнить в этом году.

«Я всё ещё многое должен сделать на Тур де Франс, эта гонка дарит великолепные эмоции. Но я не фокусируюсь на ней, а нахожусь в процессе раскрытия всех моих способностей, как физических, так и психологических. Конечно, цель – показать результат лучше, чем раньше, но я смотрю на всё более широко, постараюсь выступать лучше каждый день.

Мне хочется более чётко ставить перед собой цели, меньше полагаться на «поживём-увидим», как я делал в прошлом, когда довольствовался топ-5, иногда и десяткой лучших.

Я должен постараться стать более решительным в ключевые моменты крупных гонок. И в то же время оставаться более спокойным, брать ответственность, но в то же время не задаваться, потому что велоспорт – школа скромности. Я хочу рисковать, чтобы попробовать выиграть крупную гонку.

Надеюсь, способность рисковать в гонках пойдёт в паре с повышением моего физического уровня. Если я попробую выдать больше ватт или чаще рисковать, возможно, я смогу выиграть, а не приезжать к вершине третьим или четвёртым. Этой зимой я больше работал над тем, чтобы стать сильней физически. Опыт, накопленный за прошедшие годы, должен помочь мне выбирать верный момент.

В прошлом году в это время сезона я уже выступал. Мы намеренно отложили сейчас старт сезона, спешить некуда. Пик моего сезона приходится на весну и лето. Зимой надо терпеливо работать над базовыми элементами, что позволит мне увеличить мотивацию в середине сезона, когда она обычно начинает падать».