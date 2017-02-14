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Роман Барде: "Нахожусь в процессе раскрытия всех своих способностей"

Роман Барде: "Не фокусируюсь на Тур де Франс, нахожусь в процессе раскрытия всех своих способностей"

 

  Роман Барде (Romain Bardet), занявший в прошлом году 2-е место на Тур де Франс и выигравший 19-й этап, собирается и в этом году выйти на старт Большой Петли. Но 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale не ставит на эту гонку конкретных целей, а намерен продолжать совершенствоваться как физически, так и психологически. Его первой гонкой в этом году станет Тур Омана.  

 

 

Роман Барде: "Не фокусируюсь на Тур де Франс, нахожусь в процессе раскрытия всех своих способностей"

Photo © ASO/P.Ballet

 

 В интервью L’Equipe Роман Барде рассказал, на что надеется и что планирует выполнить в этом году.

 

 «Я всё ещё многое должен сделать на Тур де Франс, эта гонка дарит великолепные эмоции. Но я не фокусируюсь на ней, а нахожусь в процессе раскрытия всех моих способностей, как физических, так и психологических. Конечно, цель – показать результат лучше, чем раньше, но я смотрю на всё более широко, постараюсь выступать лучше каждый день.

 

  Мне хочется более чётко ставить перед собой цели, меньше полагаться на «поживём-увидим», как я делал в прошлом, когда довольствовался топ-5, иногда и десяткой лучших.

 

  Я должен постараться стать более решительным в ключевые моменты крупных гонок. И в то же время оставаться более спокойным, брать ответственность, но в то же время не задаваться, потому что велоспорт – школа скромности. Я хочу рисковать, чтобы попробовать выиграть крупную гонку.

 

  Надеюсь, способность рисковать в гонках пойдёт в паре с повышением моего физического уровня. Если я попробую выдать больше ватт или чаще рисковать, возможно, я смогу выиграть, а не приезжать к вершине третьим или четвёртым. Этой зимой я больше работал над тем, чтобы стать сильней физически. Опыт, накопленный за прошедшие годы, должен помочь мне выбирать верный момент.

 

 В прошлом году в это время сезона я уже выступал. Мы намеренно отложили сейчас старт сезона, спешить некуда. Пик моего сезона приходится на весну и лето. Зимой надо терпеливо работать над базовыми элементами, что позволит мне увеличить мотивацию в середине сезона, когда она обычно начинает падать».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    На картинках все так клёво выглядит, но когда дело доходит до "практики в прямом эфире", все "лекции" забываются, и только личный опыт и мастерство выходит на первый план. P.S. Но правила нужно помнить и надо соблюдать, это факт))
  • Cyrill
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (4)
    Cyrill-Фото

    Заранее оговорюсь, что не являюсь проф. спортивным доктором или гонцом - такой же как и вы фанатичный болела и слегка велосипедист :) Но по вопросу - а с чего Вы взяли, что правая нога работает хуже? Измерения ваттметра? По существу вопроса - может быть несколько факторов - несимметричная посадка или исходное (генетически или приобретённое) худшее кровоснабжение правой ноги. Естественно никакие препараты для улучшения кровоснабжения мышц или головного мозга я рекомендовать не буду, но можно посоветовать уделять большее внимание в зале вашей ноге - например, "пистолет" на правой ноге, жим одной ногой на тренажёре для "жима ногами" или приседание с штангой на одной ноге - всё это улучшит кровоснабжение мышц. Только не "перебарщиваем" с весами - 30-40% веса на одну ногу от того что выжимаем двумя ногами будет достаточно.

  • ATA
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    ATA-Фото
    Это все от опыта... после 10-15 гонок начинаешь на глаз определять расстояния и переводить их в секунды (и наоборот).
  • ATA
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    ATA-Фото
    Лицензии выдают национальные федерации.
    Только если федерация отказывает в выдаче, то гонщик или кто-либо еще может запросить лицензию непосредственно в УЦИ
  • hodorik
    G.P. Costa degli Etruschi-2017 (1)
    hodorik-Фото

    Скиньте ссылочку,  где можно посмотреть видео гонки если , есть такое , спасибо ...

  • velodoctor
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (4)
    velodoctor-Фото
    У меня такая проблема в плавании, правая рука при равных нагрузках в зале все равно гребет сильнее. И уже немного по мускулатуре начала выделяться. Всё из-за техники, если конечно травм не было.
  • fred
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (4)
    fred-Фото

    А не подскажете если переодично стабильно в начале сезона при силовом педалировании правая нога работает на много хуже левой. Спасибо!

  • Rokka
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    Rokka-Фото
    Так понимаю теперь все команды должны платить юсикам за лицензию "водителя"?
  • Виктор Сироткин
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото
    безопасность берется из понимания ситуации заинтересованными участниками движения, а страницы помогают заинтересованным всесторонне ситуацию рассмотреть.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Правила UCI относительно движе ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    чем больше страниц-тем хуже безопасность(

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