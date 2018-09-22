Игор Антон объявил о завершении карьеры велогонщика

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- Дата:
- Вчера, 22:12
Игор Антон завершит 14-летнюю карьеру профессионального велогонщика на Вуэльте Испании-2018
35-летний испанский гонщик Игор Антон (Igor Antón) объявил о завершении 14-летней карьеры профессионального велогонщика. Большую часть карьеры, которая началась в 2005 году, Игор Антон выступал в баскской команде Euskaltel – Euskadi. После её закрытия два сезона был гонщиком команды Movistar, а последние три года выступал за команду Dimension Data. За свою карьеру Игор Антон одержал 14 побед, в числе которых четыре этапа Вуэльты Испании, этап Джиро д’Италия, этапы Тура Романдии и Тура Швейцарии; принял участие в 21 Гран-туре, лучшим результатом в генеральной классификации стало 8-е место на Вуэльте Испании в 2007 году.
Игор Антон: «14 лет назад я начал карьеру профессионального велогонщика в очень трудном, но красивом, потрясающем виде спорта. Во многих аспектах Вуэльта Испании сформировала меня как личность, на этой гонке я показал лучшие результаты. С ней связаны самые прекрасные и самые ужасные моменты моей карьеры. Поэтому, хорошо всё обдумав, я решил, что завтра на финальном этапе завершу свою карьеру, проехав свою последнюю гонку под номером 102, поставлю точку в моей карьере.
Это идеальный сценарий и гонка, чтобы завершить моё приключение. Эта глава моей жизни была невероятной, и я бы не хотел ничего в ней менять, потому что у меня была привилегия внести свой небольшой вклад в великолепную историю велоспорта.
Думаю, этот 21-й Гран-тур стал замечательным финалом, очень эмоциональным, вызвал множество воспоминаний.
Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне во время работы во всех трёх командах: Euskaltel-Euskadi, Movistar Team и Dimension Data for Qhubeka. С первого дня карьеры и до последнего момента меня поддерживали эти невероятные команды. С Dimension Data я провёл три совершенно особенных года, которые дали мне великолепный опыт работы в этом уникальном проекте и сделали мою карьеру более интересной.
В этот момент хочу вспомнить о моей матери, Марии-Хосе, по которой очень скучаю. Она многим пожертвовала ради меня, приложила много сил, чтобы помочь мне воплотить в жизнь мою мечту. Эту карьеру я смог сделать также и благодаря моему отцу. Моя жена страдала вместе со мной во время плохих периодов моей карьеры, но она всегда оставалась на моей стороне, помогая мне преодолеть сложные ситуации. Я благодарен моей любимой дочке Удане, которая является моим «мотором».
Также благодарю всех остальных членов семьи, друзей и людей, которые помогали и поддерживали меня с начала карьеры. Они знают, кого я имею в виду.
Сейчас начинается новая глава моей жизни, новое приключение, которому я очень рад.
СПАСИБО!! До встречи..!»
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