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Аймар Субельдия завершит 20-летнюю карьеру на Классике Сан-Себастьяна-2017

Аймар Субельдия: «Команды Euskaltel, Astana, Trek были моей семьёй»

 

 

  40-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Аймар Субельдия (Haimar Zubeldia) объявил, что Классика Сан-Себастьяна, которая пройдёт 29 июля, станет финальной гонкой его 20-летней карьеры велогонщика.

 

  Аймар Субельдия – житель Страны Басков, и Классику Сан-Себастьяна, которая проходит по его родным местам, всегда называл своей гонкой. Субельдия начал карьеру велогонщика в 20 лет в команде Euskaltel-Euskadi, где проработал 11 лет, затем в 2009 перешёл в казахстанскую команду Astana, а в 2010 подписал контракт с командой RadioShack, которая на протяжении следующих лет меняла названия и сейчас это команда Trek-Segafredo.

 

  Лучшим результатом Аймара Субельдии было 4-е место на Тур де Франс в 2007 году, а также подиум Критериума Дофине в 2000. В этом году испанский гонщик вошёл в топ-10 генеральной классификации Тура Калифорнии.

 

Аймар Субельдия завершит 20-летнюю карьеру на Классике Сан-Себастьяна-2017

 Photo © Kristof Ramon

 

 

  Аймар Субельдия: «После многих километров, пройденных на велосипеде, после долгого кручения педалей пришло время объявить, что я попрощаюсь с профессиональным велоспортом на Классике Сан-Себастьяна-2017. Это были 20 лет карьеры, наполненные эмоциями. Я был очень счастлив, но сейчас с нетерпением жду, когда открою дверь к другим мечтам.

 

  Когда мне было 20 лет, мне протянула руку команда Euskadí, и наполненный мечтами, я шагнул в мир профессионального велопорта, в пелотон, в котором ехали Пантани, Цулле, Олано, Жалабер. Это были 20 лет волшебных моментов выступления с такими гонщиками как Ульрих, Бассо, Армстронг и Белоки. А сейчас, через 20 лет, я прикалываю свой номер в гонке, где выступают Фрум и Контадор. Для меня было привилегией разделять мою страсть и профессию с этими великими велосипедистами.

 

Команды Euskaltel, Astana, Trek были моей семьёй, они позволили мне пережить незабываемые мгновения».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Работать с Аймаром было огромным удовольствием. Он спокойный, интеллигентный, трудолюбивый человек, который всегда верен своей команде. Он был стабилен в своих результатах на протяжении 20 лет. Возможно, он не так много побеждал за время своей карьеры, но он всегда был профессионалом. Могу с уверенностью сказать, что он много раз он становился прочной опорой для нашей команды. Он выступал в нашем проекте на  протяжении 10 сезонов, и это впечатляющая цифра. Сейчас, после 20-го сезона он начинает новую жизнь, в которой мы желаем ему всего самого лучшего».

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Теги к статье: Аймар Субельдия Haimar Zubeldia Trek-Segafredo

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    Александра-Фото
    Как на 16-ом этапе прошлогодней Вуэльты?)
  • sixpack
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    sixpack-Фото
    не смотреть. ездить на веле
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Это будет на 19-м этапе )
  • LANCEer
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    LANCEer-Фото

    Контадор с Кинтаной со старта организуют большой отрыв.

    Квики подумают-это генралы,пусть Скай тянет

    Скай решит-нам пофиг,пусть спринтеры догоняют.

    Потом все одумаются,но будет уже поздно.

    Отрыв привезет 5 минут.Альберто и Найро возвражаются в гонку.

    Вот такой вот ТДФ.

    ШУТКА

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (109)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Гонщик
    Надо Фрумми в астану перейти и выиграть пару Туров , может тогда вы успокоитесь , а для французов все фуууу , кроме их гонщиков и эт нормально

    Я спокоен, но причём тут Астана?

    Да, я не скрываю что я болею на этом Туре против Фрума, точнее против СКАЙа, но мне, как и рядовым болелам Франции и даже С.Курдюкову не нравится доминирование британской команды на Турах который год подряд, заметьте НЕ ФРУМА а именно СКАЯ.

    Кто смотрел ТдФ тех времён когда на Турах доминировал Лэнс и его команда (под разными названиями, тот меня поймёт правильно). Разница только в том что в те годы я был и за Лэнса, и за его команду...наверное слишком молод тогда ещё был (я), вот всего и не понимал в шоссейном велоспорте))

  • Still
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    Still-Фото
    В прошлом году Мэтьюз выйграл похожий этап, пелотон не смог догнать сильный отрыв с ним и Саганом.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    velodoctor-Фото
    Ставка на спринтерский тур в год юбилейной Джиро не оправдалась.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Мэтьюз )
    Или Грайпель ) Или Галлопан ) Лотто завтра раксрутит по полной.



    Генералы будут беречь силы для запредельной связки "17-18 этап".

  • vitali
    Trofeo Matteotti - 2017 (3)
    vitali-Фото

    Неожиданно приятная новость, и так мало доехало народу.

  • Tomer
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (20)
    Tomer-Фото

    Решающая неделя триллера под названием Тур Де франс даже как то грустно становится от мысли что тур заканчивается, что потом смотреть по вечерам 

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