Аймар Субельдия завершит 20-летнюю карьеру на Классике Сан-Себастьяна-2017

Аймар Субельдия: «Команды Euskaltel, Astana, Trek были моей семьёй»

40-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Аймар Субельдия (Haimar Zubeldia) объявил, что Классика Сан-Себастьяна, которая пройдёт 29 июля, станет финальной гонкой его 20-летней карьеры велогонщика.

Аймар Субельдия – житель Страны Басков, и Классику Сан-Себастьяна, которая проходит по его родным местам, всегда называл своей гонкой. Субельдия начал карьеру велогонщика в 20 лет в команде Euskaltel-Euskadi, где проработал 11 лет, затем в 2009 перешёл в казахстанскую команду Astana, а в 2010 подписал контракт с командой RadioShack, которая на протяжении следующих лет меняла названия и сейчас это команда Trek-Segafredo.

Лучшим результатом Аймара Субельдии было 4-е место на Тур де Франс в 2007 году, а также подиум Критериума Дофине в 2000. В этом году испанский гонщик вошёл в топ-10 генеральной классификации Тура Калифорнии.

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Аймар Субельдия: «После многих километров, пройденных на велосипеде, после долгого кручения педалей пришло время объявить, что я попрощаюсь с профессиональным велоспортом на Классике Сан-Себастьяна-2017. Это были 20 лет карьеры, наполненные эмоциями. Я был очень счастлив, но сейчас с нетерпением жду, когда открою дверь к другим мечтам.

Когда мне было 20 лет, мне протянула руку команда Euskadí, и наполненный мечтами, я шагнул в мир профессионального велопорта, в пелотон, в котором ехали Пантани, Цулле, Олано, Жалабер. Это были 20 лет волшебных моментов выступления с такими гонщиками как Ульрих, Бассо, Армстронг и Белоки. А сейчас, через 20 лет, я прикалываю свой номер в гонке, где выступают Фрум и Контадор. Для меня было привилегией разделять мою страсть и профессию с этими великими велосипедистами.

Команды Euskaltel, Astana, Trek были моей семьёй, они позволили мне пережить незабываемые мгновения».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Работать с Аймаром было огромным удовольствием. Он спокойный, интеллигентный, трудолюбивый человек, который всегда верен своей команде. Он был стабилен в своих результатах на протяжении 20 лет. Возможно, он не так много побеждал за время своей карьеры, но он всегда был профессионалом. Могу с уверенностью сказать, что он много раз он становился прочной опорой для нашей команды. Он выступал в нашем проекте на протяжении 10 сезонов, и это впечатляющая цифра. Сейчас, после 20-го сезона он начинает новую жизнь, в которой мы желаем ему всего самого лучшего».