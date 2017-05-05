Амец Чуррука объявил о завершении карьеры велогонщика

Амец Чуррука объявил, что завершает карьеру велогонщика

34-летний испанский велогонщик Амец Чуррука (Amets Txurruka) объявил о завершении карьеры. За 11-летнюю карьеру он не часто праздновал победы, но стал известен и полюбился многим болельщикам благодаря активному ведению гонки, атакам и участию в многочисленных отрывах.

На профессиональном уровне уроженец Страны Басков, Амец Чуррука начал выступать в 2006 году с проконтинентальной команды Barloworld, а затем с 2007 по 2012 год был гонщиком баскской команды Euskaltel – Euskadi, которая в 2009 году вошла в число команд Мирового тура. После закрытия команды он 4 года выступал в проконтинентальной команде Caja Rural. В 2016, подписав на год контракт с австралийской командой Orica, Амец Чуррука вернулся на уровень Мирового тура.

В своём открытом письме Амец Чуррука сказал, что проблемы со здоровьем не позволили ему продлить контракт или найти другую команду на 2017 год.

За свою карьеру Амец Чуррука одержал 4 победы, стартовал на 16 Гран-турах, из которых до конца проехал 11. В 2007 году победил в классификации самого атакующего гонщика на Тур де Франс, выиграл Вуэльту Астурии в 2013 и Туре Жеводан Лангедок-Руссильон (Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon) в 2014.

Амец Чуррука: «Всё началось в 2006 году. Мечта, к которой я шёл с детства, стала реальностью, хобби превратилось в профессию. Реализовав детскую мечту, я сказал себе: «Если у меня будут дети, я скажу им, как горжусь тем, что был профессиональным велосипедистом».

С тех пор прошло 11 лет. Число 11 в Стране Басков означает «изобилие», и, действительно, за эти годы у меня в изобилии было как моментов радости, так и трудностей. Были серьёзные травмы, и не слишком серьёзные, все они оставили свой след.

Хотя выступать на шоссе нелегко, я считаю, что велоспорт дал мне больше, чем я был способен отдать – стиль жизни, знания, то, что послужит мне в дальнейшей жизни. Я встретил неповторимых людей, побывал во многих уголках мира, которые никогда бы не узнал без велоспорта. В профессиональном плане мне повезло принять участие во многих самых важных гонках, на некоторых испытать радость победы. Самая яркая мечта детства – я смог проехать по Елисейским Полям.

Должен признать, что последний период был нелёгким. Многие спрашивали меня о моём будущем, но я не знал, что им ответить. Поэтому прошу прощения, но в то же время надеюсь, что меня поймут. Пелотон высшего уровня требует максимума отдачи, я всегда боролся и работал, чтобы выступать на таком уровне, но из-за некоторых проблем со здоровьем сомневаюсь, что смогу ему соответствовать. Мне понадобилось время, чтобы осмыслить и решиться объявить о завершении карьеры. Начинается новый этап моей жизни, я продолжу наслаждаться этим видом спорта, но уже вне профессиональных соревнований.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне расти в спорте, начиная с детских лет, всех членов велоклубов, директоров, массажистов, механиков… Благодарю всех товарищей по команде и друзей в пелотоне, которые превращали тяжёлый вид спорта в удовольствие. Невероятная поддержка тех, кто ждал меня дома, всегда сглаживала для меня моменты, когда надо было терпеть и преодолевать, особенно в повседневной жизни. Благодарю всех друзей и членов клуба "Amets Txurruka Lagunartie”.

И, наконец, хотел бы поблагодарить всех болельщиков велоспорта. Даже будучи гонщиков не слишком высокого класса, благодаря болельщикам я чувствовал себя на уровне великих. У меня не хватает слов, чтобы описать те ощущения, которые подарили мне болельщики. Вы научили меня, что хотя вкус победы сладок, но нет большей победы, чем чувствовать, что тебя любят. Эту любовь я чувствовал на протяжении всей карьеры, и буду помнить о ней.

Это был прекрасный период моей жизни, за который от всего сердца всех благодарю!»