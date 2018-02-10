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Даниэль Теклехайманот подписал контракт с командой Cofidis

Даниэль Теклехайманот подписал контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis

 

 

  Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) подписал контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis. Несколько месяцев 29-летний эритрейский гонщик искал команду после того, как команда Dimension Data, где он выступал с 2014 года, не стала продлевать его контракт.

 

Даниэль Теклехайманот подписал контракт с командой Cofidis

 

  За четыре года работы в команде Даниэль Теклехайманот принял участие во всех трёх Гран-турах, на Тур де Франс в 2015 году он четыре этапа удерживал майку горного короля,  дважды становился победителем горной классификации Критериума Дофине. В 2017 году он на два дня надевал майку горного короля Джиро д’Италия, вошёл в топ-10 на Туре Австрии.

 

  Подписание контракта с Теклехайманотом является частью плана нового генерального менеджера команды Cofidis Седрика Вассёра по возрождению команды.

 

  Седрик Вассёр: «Мы только что подписали контракт с гонщиком Мирового тура. Я уверен, что его качества горняка и атакующего гонщика позволят нашей команде достичь нового уровня».

 

Первой гонкой Даниэля Теклехайманота в цветах команды Cofidis станет Тур Дубая-2018, который стартует 6 февраля.

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Теги к статье: Даниэль Теклехайманот Daniel Teklehaimanot Cofidis

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Etoile de Besseges

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad


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Комментарии

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    GTX-Фото

    Фарс. Просто сложнейшие погодные условия...

  • GTX
    Etoile de Besseges-2018. Этап ... (1)
    GTX-Фото

    О, первое место в менеджере взял

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    marketbk-Фото
    Во время вчерашней трансляции тоже "резануло ухо".
    Видно по-немецки решил прочитать)))
  • ktilp-12
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    ktilp-12-Фото

      Отару: не Гидих, а Евгений Гидич.

  • Rokka
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Rokka-Фото
    Цитата: Юджин
    Результаты этапа не считались в общий зачет?
    Не считались. И не этап а просто цирк. Много кто мог попытать счастья снять майку с Вальверде. Но нет же, орги напрочь убили такой интересный этап своим решением. Многие действительно просто шли пешком. Такими темпами Валенсия никогда не будет равной по статусу к гонкам в Каталонии и Стране Басков
  • Юджин
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Юджин-Фото

    Результаты этапа не считались в общий зачет?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Газпром катюшу обошел!
  • ktilp-12
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    ktilp-12-Фото

     Этап без борьбы получился не интересным, Скайевцы  почти пешком пришли. В прошлом году многие команды выступали в джерси красного цвета, Астану можно было без проблем отличить, а в этом году почти все посинели даже у ВМС вставки синие. Издалека Астану от Мовистара не отличить.

  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    kwwk-Фото

    Крайне непонятное решение оргов, этап не о чем, можно было и не начинать, так как в таком раскладе сразу было понятно что на результат поедет только БМС, остальные проигнорят.

  • AzaKonta
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (10)
    AzaKonta-Фото
    Самый странный этап в истории велогонок. Зачем и для чего

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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