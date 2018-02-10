Даниэль Теклехайманот подписал контракт с командой Cofidis

Даниэль Теклехайманот подписал контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis

Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) подписал контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis. Несколько месяцев 29-летний эритрейский гонщик искал команду после того, как команда Dimension Data, где он выступал с 2014 года, не стала продлевать его контракт.

За четыре года работы в команде Даниэль Теклехайманот принял участие во всех трёх Гран-турах, на Тур де Франс в 2015 году он четыре этапа удерживал майку горного короля, дважды становился победителем горной классификации Критериума Дофине. В 2017 году он на два дня надевал майку горного короля Джиро д’Италия, вошёл в топ-10 на Туре Австрии.

Подписание контракта с Теклехайманотом является частью плана нового генерального менеджера команды Cofidis Седрика Вассёра по возрождению команды.

Седрик Вассёр: «Мы только что подписали контракт с гонщиком Мирового тура. Я уверен, что его качества горняка и атакующего гонщика позволят нашей команде достичь нового уровня».

Первой гонкой Даниэля Теклехайманота в цветах команды Cofidis станет Тур Дубая-2018, который стартует 6 февраля.