Даниэль Теклехайманот подписал контракт с командой Cofidis

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- Дата:
- Вчера, 23:34
Даниэль Теклехайманот подписал контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis
Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) подписал контракт с проконтинентальной французской командой Cofidis. Несколько месяцев 29-летний эритрейский гонщик искал команду после того, как команда Dimension Data, где он выступал с 2014 года, не стала продлевать его контракт.
За четыре года работы в команде Даниэль Теклехайманот принял участие во всех трёх Гран-турах, на Тур де Франс в 2015 году он четыре этапа удерживал майку горного короля, дважды становился победителем горной классификации Критериума Дофине. В 2017 году он на два дня надевал майку горного короля Джиро д’Италия, вошёл в топ-10 на Туре Австрии.
Подписание контракта с Теклехайманотом является частью плана нового генерального менеджера команды Cofidis Седрика Вассёра по возрождению команды.
Седрик Вассёр: «Мы только что подписали контракт с гонщиком Мирового тура. Я уверен, что его качества горняка и атакующего гонщика позволят нашей команде достичь нового уровня».
Первой гонкой Даниэля Теклехайманота в цветах команды Cofidis станет Тур Дубая-2018, который стартует 6 февраля.
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