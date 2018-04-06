Крис Фрум: «Подготовка к Джиро д’Италия-2018 идёт в верном направлении»

Крис Фрум о 2-м этапе Тура Альп-2018

На королевском горном этапе Тура Альп-2018 с финишем на Альто ди Пампеаго капитан команды Sky Крис Фрум стал 4-м. За 6 км до финиша британский гонщик поехал своим темпом, выпав ненадолго из группы фаворитов. Его товарищи по команде закрыли просвет, а затем вывезли своего капитана в первые ряды. За 1,5 км до финиша Кенни Элиссонде и Крис Фрум ехали первым и вторым колесом в немногочисленной просеявшейся группе фаворитов. За километр до финиша Крис Фрум ускрился, и в первой группе осталось пять гонщиков.

На последней сотне метров Фрум также ускорялся, но финишировал 4-м, проиграв победителю этапа Мигелю Лопесу (Astana) 4 секунды. В общем зачёте британский гонщик поднялся на 4-ю позицию и теперь уступает лидеру, колумбийскому гонщику Ивану Сосе (Androni - Sidermec – Bottecchia) 16 секунд.

Крис Фрум: «Учитывая, что моей главной целью первой части сезона является Джиро д’Италия-2018, думаю, сейчас я иду в гонке на хорошей позиции. Подготовка идёт в верном направлении. Я доволен тем, как себя чувствую, а также тем, как сегодня выступала команда. Сегодняшний этап был нам очень полезен с точки зрения хорошего теста для команды. Я рад тому, как выступали ребята, особенно Кенни Элиссонде в финале. Диего Роза также провёл большую работу, а в начале этапа отлично отработал Сальваторе Пуччио. Ребята очень впечатлили.

Этап я ехал на скорости, которую считал для себя наиболее оптимальной, сделал всё, что смог, выкладывался так мощно, насколько получалось. Не собираюсь сдаваться просто потому, что сегодня финишировал 4-м. Думаю, основная часть гонки ещё впереди.

Команда Astana очень сильна, у них здесь великолепный состав. Уверен, они сделают всё возможное, чтобы контролировать гонку. И здесь есть ещё много претендентов, которые хотят бороться.

Пока что никто ни от кого не уехал далеко, все идут близко. Лопес снова впечатлил, выиграв этап. Поздравляю его.

Тибо Пино едет гонку активно, как и всегда, и, на мой взгляд, он в отличной форме. Уверен, что он проводит хорошую подготовку к Джиро д’Италия-2018. Доменико Поццовиво тоже очень силён на таких крутых горных финишах».