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Крис Фрум: «Подготовка к Джиро д’Италия-2018 идёт в верном направлении»

Крис Фрум о 2-м этапе Тура Альп-2018

 

 

  На королевском горном этапе Тура Альп-2018 с финишем на Альто ди Пампеаго капитан команды Sky Крис Фрум стал 4-м. За 6 км до финиша британский гонщик поехал своим темпом, выпав ненадолго из группы фаворитов. Его товарищи по команде закрыли просвет, а затем вывезли своего капитана в первые ряды. За 1,5 км до финиша Кенни Элиссонде и Крис Фрум ехали первым и вторым колесом в немногочисленной просеявшейся группе фаворитов. За километр до финиша Крис Фрум ускрился, и в первой группе осталось пять гонщиков.

 

 На последней сотне метров Фрум также ускорялся, но финишировал 4-м, проиграв победителю этапа Мигелю Лопесу (Astana) 4 секунды. В общем зачёте британский гонщик поднялся на 4-ю позицию и теперь уступает лидеру, колумбийскому гонщику Ивану Сосе (Androni - Sidermec – Bottecchia) 16 секунд.

 

 

 

 

  Крис Фрум: «Учитывая, что моей главной целью первой части сезона является Джиро д’Италия-2018, думаю, сейчас я иду в гонке на хорошей позиции. Подготовка идёт в верном направлении. Я доволен тем, как себя чувствую, а также тем, как сегодня выступала команда. Сегодняшний этап был нам очень полезен с точки зрения хорошего теста для команды. Я рад тому, как выступали ребята, особенно Кенни Элиссонде в финале. Диего Роза также провёл большую работу, а в начале этапа отлично отработал Сальваторе Пуччио. Ребята очень впечатлили.

 

  Этап я ехал на скорости, которую считал для себя наиболее оптимальной, сделал всё, что смог, выкладывался так мощно, насколько получалось. Не собираюсь сдаваться просто потому, что сегодня финишировал 4-м. Думаю, основная часть гонки ещё впереди.

 

  Команда Astana очень сильна, у них здесь великолепный состав. Уверен, они сделают всё возможное, чтобы контролировать гонку. И здесь есть ещё много претендентов, которые хотят бороться.

 

Пока что никто ни от кого не уехал далеко, все идут близко. Лопес снова впечатлил, выиграв этап. Поздравляю его.  

 

Тибо Пино едет гонку активно, как и всегда, и, на мой взгляд,  он в отличной форме. Уверен, что он проводит хорошую подготовку к Джиро д’Италия-2018. Доменико Поццовиво тоже очень силён на таких крутых горных финишах».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Альп-2018

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. шурави

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 6.04.2018

    Кто будет главным помощником на Джиро? Микель Ланда в Movistar.king

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ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2018?

Комментарии

  • шурави
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (1)
    шурави-Фото

    Кто будет главным помощником на Джиро? Микель Ланда в Movistar.king

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как же он проводит интересно, я думаю вы и не знаете ,вы же с ним не ездили, так прокатились . если можете аргументировать у меня есть аргументы а у вас их нет .Ару с ним 4 года ,Роза , Поцовиво , тиралонго , Стербини , Чикконе , и ещё много. Я молчу о тренерах и менеджерах . человек 40 лет один из лучших в мире !!! Проснитесь друг.

    И извините за мою резкость , в написанном выше, просто жаль гонцов которые уперлись в стену. И не видят альтернативы. Им пытаются помочь , но все думают мы сами с усами.
  • tim147
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    tim147-Фото

    С интервалом в 1 час смотрел спринтерский финиш тура Хорватии, а затем заезд на легендарную Пампеаго. Конечно, совершенно разные жанры, соответственно и ощущения разные. И тем не менее,  вместе с Высоцким настаиваю, что "Лучше гор могут быть только горы!!!"

  • error
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (11)
    error-Фото
    Только Алафилип может рвануть в стенку а-ля Пурито. Ну и Хорхе безусловно. Согласен с камментом, что это вся интрига гонки.
    Надеюсь окажусь не прав.
  • ivansmirnov
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    ivansmirnov-Фото
    *пол пелетона гонцы Локатели*? (откуда такие познания?) Деваться некуда, вот и терпят Локатели. Вы хоть знаете, как он проводит тренировки?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 1 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну бахрейну надо было выигрывать чуть ли не домашняя гонка.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: byvshiy
    Конечно не проблема ,кто и где моется ,проблема как Локателли их тренирует ,он не даёт никому возможности тренироваться самостоятельно,все должны быть в 10 у паскотины ,и оттуда по 5 км горки хреначат ,а то больше без горок за мотором ,а потом на Трентине сосут как Бобики ,но виноваты опять гонцы....
    Ужас . они гордится должны что их Локателли тренирует. У него пол пелетона это его гонцы а вы так . сразу видно , хочется получать деньги, постить инстаграм , кушать сырое, но вот тренироваться никак не хочется. Вы думаете серьёзные команды сами тренируются? Пусть спасибо скажут сто не дал под зад коленом этим гонцам , а имел карт-бланш. Эта ситуация с лодырями всем надоела . в итоге пришли любители прошлогодние типо Коберняка и Власова и заезжают впереди . Так они гонок больше ваших друзей ездят так как и по любителям ещё стартуют как сборная. Не позорьте себя, а дайте опомнится своим товарищам, так как ещё есть шанс запрыгнуть последний вагон уходящего поезда.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Товарищ, что за твердый лоб у вас?
    Товарищи, в 1917 году были. По теме есть, что сказать? Бакеше привет! Хороший парень.
  • Николай Н.
    Тур Хорватии-2018. Этап 1 (2)
    Николай Н.-Фото

    Скучноватый этап. Этап финишный и как всегда настигли беглецов и разыграли финиш.

  • Николай Н.
    Тур Альп-2018. Этап 2 (13)
    Николай Н.-Фото

    Астану прорвало. Фрум хотел в своём стиле взять финиш, но не тут было, есть ребята порезвей.

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