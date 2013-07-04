Сергей Цветков в команде UnitedHealthcare Pro Cycling в 2018 году

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 20:19
Сергей Цветков подписал контракт с командой UnitedHealthcare Pro Cycling
Сергей Цветков (Serge Tvetkov) в следующем году вернётся на проконтинентальный уровень. 28-летний велогонщик подписал контракт с американской командой UnitedHealthcare Pro Cycling. В этом сезоне Сергей Цветков выступал в континентальной американской команде Jelly Belly p/b Maxxis, одержал победу на этапе гонки Колорадо Классик, где выиграл и горную классификацию. Также в этом году Цветков стал призёром гонки Tour of the Gila, заняв 2-е место в генеральной классификации, а также поднялся на третью ступень подиума Тура Юты.
Сергей Цветков: «Этот переход – важный шаг в моей карьере. Моя цель – выйти на пик формы к маю, чтобы сфокусироваться на гонках в Юте и Колорадо, где я был очень близко к победе в общем зачёте. Сейчас жду встречи с моей новой командой».
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