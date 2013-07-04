Сергей Цветков в команде UnitedHealthcare Pro Cycling в 2018 году

Цитата: collega2011

Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)

Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.

Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.