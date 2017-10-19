Хет-трик Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

Фернандо Гавирия одержал третью подряд победу на этапах Тура Гуанси-2017. Это 13-я победа 23-летнего колумбийского гонщика и 55-я победа команды Quick Step Floors в этом сезоне.

Отрыв дня был пойман за 5 км до финиша, после чего команда Quick Step Floors вышла вперёд и начала задавать высокую скорость. Максимиллиан Ричезе вывез Фернандо Гавирию вперёд, а затем колумбийский гонщик вновь не оставил соперникам шанса на финише, обойдя Макса Вальшайда из команды Sunweb и Магнуса Корта Нильсена из команды Orica-Scott.

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Фернандо Гавирия: «Не могу сказать, что утром нога хорошо шла, но потом я раскатился. Все ребята были рядом со мной, защищали на протяжении всего этапа, много помогали. Мартин Велитс и Питер Серри провели огромную работу, чтобы вернуть отрыв, а Макс (Ричезе) вновь предоставил идеальный развоз на финальных 500 метрах. Мне нравится моякоманда, она моя вторая семья, я горжусь, что являюсь её гонщиком. В этом сезоне у нас было много великолепных моментов».

Рик ван Слик, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы рады видеть, что после 10 месяцев сезона ребята всё ещё сфокусированы и мотивированы побеждать, отрабатывают по максимуму каждый день. Три этапа и три победы – это блестящее выступление, которое подчёркивает фантастические качества команды. У нас майка лидера, Фернандо в отличной форме, но завтра будет суровый тест, посмотрим, сможет ли он его пройти. Если он потеряет не слишком много, то будет бороться за общий зачёт. Увидим завтра. Мы можем разыгрывать несколько карт на финише в подъём».

Макс Валшайд (Sunweb): «Каждый из ребят команды сделал всё, как мы обсуждали перед стартом. Но в конце я не был уверен, спуртовал на 50 м раньше, и хотя я набрал скорость, я опоздал».