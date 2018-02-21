Люк Роу вернулся к соревнованиям после травмы

Сейтмеметов сейтхалил

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40) Цитата: Александра В Ару как в единицу я никогда не верила, всегда было заметно, что его победы - результат командной работы. Астана - команда очень сильная, профессиональная, гонщики которой умеют работать на общий результата. Если этот общий результата - победа Ару, то выкладывались все. Не знаю, будет ли такой эфект в UAE. И я тоже ставлю на Мартина!

Не знаю, как ушел Ару и как его вспоминают, честно говоря, мне как-то все равно, потому что я..., а, уже писала - никогда в него не верила.)

Но мне кажется, что два года назад Астана допустила большую стратегическую ошибку, поставив на Ару, а не на Ланду. Последние переходы Ланды в Скай, а потом в Мувистар, как мне кажется, это последствие того, что в Астане не оценили его потенциал как капитана. Возможно, это не лучшим образом сказалось на его уверенности в себе. Все это, конечно, догадки, но, думаю, Ланда смог бы на долгие годы стать лидером Астаны. А теперь ни того, ни другого.

Команду выстраивают под ару и все приобретения этого года прекрасно понимали что надо будет работать на него.все гонщики подписанные в прошлом году знают что руководство будет смотреть как они себя проявят в этом году , и будут ли они нужны ару на 2019 год( консонни ,Ганна , равази,) если нет то их заменят , есть уже 4 молодых андера итальянцев . которых уже прочат на их место. Было предложение Ричи порту тоже на должность грегаря , атапума, улисси , Мартин ,все знают что должны работать на ару, это указание Эрнесто колнаго.



Цитата: Earl57 Так откуда там новым именам взяться то? В первую очередь Анди Шлек, всего 8 профессиональных побед за карьеру. Да, травма, но карьеру он завершил в 2014 году, три года спустя. Да и до 2011 с победами было не густо. А какие авансы ему выдавались! Единственная победа на Грантуре и та по наследству от дисквалифицированного Контадора досталась.

Роман Кройцигер тоже не оправдал ожиданий и топовым генеральщиком так не стал. Вы просто много слушаете комментаторов спортивных глянцевых журналов, вот например малори , Кошта , осс , каррузо , порте, это все люди которые ездили итальянский любительский чемп 2008 , и о них знали , и говорили и в специфических местных изданиях писали. 2009 каррузо порте малори . батальин , трентин , Команду выстраивают под ару и все приобретения этого года прекрасно понимали что надо будет работать на него.все гонщики подписанные в прошлом году знают что руководство будет смотреть как они себя проявят в этом году , и будут ли они нужны ару на 2019 год( консонни ,Ганна , равази,) если нет то их заменят , есть уже 4 молодых андера итальянцев . которых уже прочат на их место. Было предложение Ричи порту тоже на должность грегаря , атапума, улисси , Мартин ,все знают что должны работать на ару, это указание Эрнесто колнаго.Вы просто много слушаете комментаторов спортивных глянцевых журналов, вот например малори , Кошта , осс , каррузо , порте, это все люди которые ездили итальянский любительский чемп 2008 , и о них знали , и говорили и в специфических местных изданиях писали. 2009 каррузо порте малори . батальин , трентин ,

Сейтмеметов сейтхалил

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6) Скорейшего выздоровления гонщикам , но и падать так по глупости в начале сезона минимум не профессионально

Sm1T

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6) Там же автоматическая система торможения включилась.

velodoctor

Тур Абу-Даби-2018. Этап 1 (2) Можно отметить что Халлер даже близко не Трентин, бедняге Киттелю придется туго с таким поездом, по сути как ушел Паолини, в Кате больше не было толкового поезда, всегда чего-то не так было. Да и немец вяловат пока. Я горевал что норвежец ушел из-за классик, где он какой год почти в одиночку показывал результаты, теперь если они не наладят поезд похоже и на туре будет сложности. Мартин по приходу на 1 итт не выиграл.

Александра

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40) Минусам в комментах.)

В любом случае, время покажет.

RVL

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40) по каким минусам?

Александра

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40) Судя по минусам, верят в Ару.))

Крайний

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6) Ну, не надо на авто все шишки валить. Гонщики должны сами выбирать безопасный интервал движения. При этом едут всегда вплотную, как сзади, так и по бокам, не задумываясь. Всего пару раз видел как директор отгонял пачку подальше от машины, да мотоциклы по бокам авто вставали. Всегда кто то падает на нулевом километре. Кэв не первый, и не последний. Поскольку на джиро Кэв вроде как не собирался, горевать не о чем. Поправится.

Yuriy 17

Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (10) Смотрю здесь на фото на габариты Киттеля и остальных, и не понимаю, как может то же Кэвендиж бороться с ним в спринте на финише.

Виктор Сироткин

Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6) нафиг гнать всяких директоров гонки и их водителей. До нулевого километра пусть запускают пейсмейкера на e-байке, а на отметке начала дистанции уж кто-нибудь даст стартовую отмашку.