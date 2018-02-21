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Люк Роу вернулся к соревнованиям после травмы

Тур Абу-Даби-2018 – первый старт Люка Роу после серьёзной травмы ноги

 

 

  27-летний британский велогонщик команды Sky Люк Роу (Luke Rowe) вернулся в велогонки после тяжёлой травмы раньше, чем планировал, стартовав на Туре Абу-Даби-2018. Напомним, что Роу сломал правую ногу более чем в 25 местах во время отпуска, когда вместе с братом занимался рафтингом в августе прошлого года. После операции британский велогонщик смог сесть на велосипед в ноябре, а в декабре и январе присоединился к команде на тренировочных сборах, проходивших на Майорке. Но, учитывая тяжесть травмы, Люк Роу не думал, что выйдет на старт гонки уже в  феврале.

 

 

 

 Люк Роу: «Никогда не думал, что смогу выйти на старт гонки в конце февраля. Даже на Рождество я всё ещё считал, что у меня получится стартовать только в середине сезона. Когда вернулся на велосипед по-настоящему, подумал, что ещё не был готов, как мне казалось. Сначала пришлось помучиться, но затем хорошая физическая форма и сила быстро вернулись. В тренировочном лагере в январе чувствовал себя хорошо и сказал команде, что хочу проехать Тур Абу-Даби-2018. Всё получилось стремительно. Сто процентов я бы не вернулся так быстро без поддержки людей, чьи имена составят длинный список. Ребята, с которыми я работал, вложили в это также много сил, как и я. Я просто безмерно всем благодарен.

 

  Тур Абу-Даби – идеальная для моего возвращения гонка. Конечно, спринты будут нервными, но зато дороги там шире, рельеф плоский, так что стресса будет меньше. Никогда раньше не был в Абу-Даби, интересно получить опыт новой гонки и новой страны.

 

  Прежде всего мне надо посмотреть, как для меня сложится эта гонка. Тренировки прошли хорошо, но по ним нельзя полностью судить о форме. Мне надо проехать гонку, чтобы узнать, в каком я состоянии. Хочу выступить на достойном уровне, быть ценным для команды. Возможно, нацелюсь на конец классик, смогу быть в хорошей форме. Это абсолютная мечта. Возможно, слишком оптимистично надеяться подойти к классикам в 100% форме. Моё возвращение только началось, понятно, что я всё ещё восстанавливаюсь. Но классики – это большая цель, хотя, время покажет. Узнаю больше, когда проеду Тур Абу-Даби».

 

В 2017 году Люк Роу стал призёром Kuurne–Brussels–Kuurne, в 2016 году замкнул пятёрку сильнейших на Туре Фландрии, в 2015 вошёл в топ-10 на Париж-Рубэ.

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Sky Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    В Ару как в единицу я никогда не верила, всегда было заметно, что его победы - результат командной работы. Астана - команда очень сильная, профессиональная, гонщики которой умеют работать на общий результата. Если этот общий результата - победа Ару, то выкладывались все. Не знаю, будет ли такой эфект в UAE. И я тоже ставлю на Мартина!
    Не знаю, как ушел Ару и как его вспоминают, честно говоря, мне как-то все равно, потому что я..., а, уже писала - никогда в него не верила.)
    Но мне кажется, что два года назад Астана допустила большую стратегическую ошибку, поставив на Ару, а не на Ланду. Последние переходы Ланды в Скай, а потом в Мувистар, как мне кажется, это последствие того, что в Астане не оценили его потенциал как капитана. Возможно, это не лучшим образом сказалось на его уверенности в себе. Все это, конечно, догадки, но, думаю, Ланда смог бы на долгие годы стать лидером Астаны. А теперь ни того, ни другого.
    Команду выстраивают под ару и все приобретения этого года прекрасно понимали что надо будет работать на него.все гонщики подписанные в прошлом году знают что руководство будет смотреть как они себя проявят в этом году , и будут ли они нужны ару на 2019 год( консонни ,Ганна , равази,) если нет то их заменят , есть уже 4 молодых андера итальянцев . которых уже прочат на их место. Было предложение Ричи порту тоже на должность грегаря , атапума, улисси , Мартин ,все знают что должны работать на ару, это указание Эрнесто колнаго.

    Цитата: Earl57
    Так откуда там новым именам взяться то? В первую очередь Анди Шлек, всего 8 профессиональных побед за карьеру. Да, травма, но карьеру он завершил в 2014 году, три года спустя. Да и до 2011 с победами было не густо. А какие авансы ему выдавались! Единственная победа на Грантуре и та по наследству от дисквалифицированного Контадора досталась.
    Роман Кройцигер тоже не оправдал ожиданий и топовым генеральщиком так не стал.
    Вы просто много слушаете комментаторов спортивных глянцевых журналов, вот например малори , Кошта , осс , каррузо , порте, это все люди которые ездили итальянский любительский чемп 2008 , и о них знали , и говорили и в специфических местных изданиях писали. 2009 каррузо порте малори . батальин , трентин ,
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего выздоровления гонщикам , но и падать так по глупости в начале сезона минимум не профессионально
  • Sm1T
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Sm1T-Фото
    Там же автоматическая система торможения включилась.
  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Можно отметить что Халлер даже близко не Трентин, бедняге Киттелю придется туго с таким поездом, по сути как ушел Паолини, в Кате больше не было толкового поезда, всегда чего-то не так было. Да и немец вяловат пока. Я горевал что норвежец ушел из-за классик, где он какой год почти в одиночку показывал результаты, теперь если они не наладят поезд похоже и на туре будет сложности. Мартин по приходу на 1 итт не выиграл. 

  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Александра-Фото

    Минусам в комментах.)
    В любом случае, время покажет.

  • RVL
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    RVL-Фото
    по каким минусам?
  • Александра
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (40)
    Александра-Фото
    Судя по минусам, верят в Ару.))
  • Крайний
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Крайний-Фото

    Ну, не надо на авто все шишки валить. Гонщики должны сами выбирать безопасный интервал движения. При этом едут всегда вплотную, как сзади, так и по бокам, не задумываясь. Всего пару раз видел как директор отгонял пачку подальше от машины, да мотоциклы по бокам авто вставали.

     

    Всегда кто то падает на нулевом километре. Кэв не первый, и не последний.

    Поскольку на джиро Кэв вроде как не собирался, горевать не о чем. Поправится.

  • Yuriy 17
    Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Смотрю здесь на фото на габариты Киттеля и остальных, и не понимаю, как может то же Кэвендиж бороться с ним в спринте на финише.

  • Виктор Сироткин
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    нафиг гнать всяких директоров гонки и их водителей. До нулевого километра пусть запускают пейсмейкера на e-байке, а на отметке начала дистанции уж кто-нибудь даст стартовую отмашку.

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Rayane Bouhanni (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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