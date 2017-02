Курне-Брюссель-Курне-2017 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:31 Курне-Брюссель-Курне-2017 Kuurne - Kuurne, 200,7 км 1 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 4:37:49 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 3 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 5 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:06 7 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 8 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 9 Zdenek Štybar (Cze) Quick-Step Floors 10 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha - Alpecin 11 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 12 Luke Durbridge (Aus) Orica - Scott 13 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 14 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 15 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:00:11 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 17 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:13 18 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 19 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale - Drapac 20 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 21 Alexander Kristoff (Nor) Katusha - Alpecin 22 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 23 Joeri Stallaert (Bel) Cibel - Cebon 24 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 25 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 26 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 27 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica - Scott 28 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty Groupe Gobert 29 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 30 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 31 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 32 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 33 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 35 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 36 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 37 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 39 Kristijan Koren (Slo) Cannondale - Drapac 40 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 41 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 42 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 43 Mathias De Witte (Bel) Cibel - Cebon 44 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 45 Marc Sarreau (Fra) FDJ 46 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:19 47 Robert Thomas Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 48 Jens Keukeleire (Bel) Orica - Scott 49 Yoann Offredo (Fra) Wanty Groupe Gobert 50 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 51 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 52 Sonny Colbrelli (Ita) Team Bahrain - Merida 53 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 54 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 55 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 56 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty Groupe Gobert 57 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 58 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 59 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 60 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 61 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 62 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 63 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 64 Michal Golas (Pol) Team Sky 65 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha - Alpecin 66 Mathew Hayman (Aus) Orica - Scott 67 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 68 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 69 Christian Knees (Ger) Team Sky 70 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 71 Gregory Rast (Swi) Trek - Segafredo 72 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 73 Christopher Juul Jensen (Den) Orica - Scott 74 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 75 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 76 Nils Politt (Ger) Katusha - Alpecin 77 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale - Drapac 78 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 79 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 80 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:00:29 81 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 82 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty Groupe Gobert 83 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 84 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:00:32 85 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 86 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNL - Jumbo 87 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:39 88 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:00:41 89 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:13 90 Arjen Livyns (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice 0:01:32 91 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:59 92 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:02:14 93 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:12 94 Borut Bozic (Slo) Team Bahrain - Merida 95 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:06:14 96 Kevin Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:08:02 97 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect 98 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:09:28 99 Ryan Mullen (Irl) Cannondale - Drapac 100 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 101 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 102 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 103 Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team 104 Ivan Garcia Cortina (Spa) Team Bahrain - Merida 105 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 106 Simone Antonini (Ita) Wanty Groupe Gobert 107 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 108 Julien Morice (Fra) Direct Energie 109 Robin Stenuit (Bel) Wanty Groupe Gobert 110 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 111 Dion Smith (Nzl) Wanty Groupe Gobert 112 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 113 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 114 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 115 Reto Hollenstein (Swi) Katusha - Alpecin 116 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 117 David Per (Slo) Team Bahrain - Merida 118 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek - Segafredo 119 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 120 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 121 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 122 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 123 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 124 Svein Tuft (Can) Orica - Scott 125 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 126 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 127 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 128 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 129 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 130 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:10:45 131 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:50 DNF Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo DNF Michal Kolár (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Jenthe Biermans (Bel) Katusha - Alpecin DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe DNF Marc Fournier (Fra) FDJ DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ DNF Tony Martin (Ger) Katusha - Alpecin DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Sky DNF Michael Morkov (Den) Katusha - Alpecin DNF Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ DNF Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Antonio Nibali (Ita) Team Bahrain - Merida DNF Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Romain Cardis (Fra) Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy DNF Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy DNF Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy DNF Jens Mouris (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF David Boucher (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Rob Leemans (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Alexander Geuens (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Timothy Stevens (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Louis Verhelst (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Brecht Dhaene (Bel) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Barry Markus (Ned) Pauwels Sauzen-Vastgoedservice DNF Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon DNF Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon DNF Johannes De Paepe (Bel) Cibel - Cebon DNF Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team DNF Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale DNF Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo DNF Tom Scully (Nzl) Cannondale - Drapac DNF Wouter Wippert (Ned) Cannondale - Drapac DNF Alberto Bettiol (Ita) Cannondale - Drapac DNF Domen Novak (Slo) Team Bahrain - Merida DNF Ion Ander Insausti Irastorza (Spa) Team Bahrain - Merida DNF Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Christophe Prémont (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Sam Bewley (Nzl) Orica - Scott DNF Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team DNF Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Mark Mcnally (Gbr) Wanty Groupe Gobert DNF Erwann Corbel (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept DNF Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy DNF Patrick Bevin (Nzl) Cannondale - Drapac DNS Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors DNS Luka Pibernik (Slo) Team Bahrain - Merida Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Курне-Брюссель-Курне Kuurne-Brussel-Kuurne классика Петер Саган Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(812)

В тему: Mallorca Challenge-2017. Trofeo Palma

Mallorca Challenge-2017. Trofeo Serra de Tramuntana

Тур Даун Андер-2017. Результаты 1 этапа

People's Choice Classic 2017

Результаты Кюрне-Брюссель-Кюрне-2016

Курне-Брюссель-Курне-2015

Курне-Брюссель-Курне-2014

Курне-Брюссель-Курне-2012

Курне-Брюссель-Курне - 2011

Курне-Брюссель-Курне-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.