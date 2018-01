People's Choice Classic-2018 Категория:

Дата:

Сегодня, 12:53 Wakefield Road, Adelaide, 50,6 км 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:04:25 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 3 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 6 Chris Lawless (Gbr) Team Sky 7 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 8 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 9 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 10 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 11 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 12 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 13 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 14 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:03 15 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 16 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 17 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 18 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 19 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 20 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 21 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 22 Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 24 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 25 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 26 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 27 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 28 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 29 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 30 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:00:08 31 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 32 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 33 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 34 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 35 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 36 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 37 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 38 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 39 Nuno Bico (Por) Movistar Team 40 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 41 Marc Soler (Spa) Movistar Team 42 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 43 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 44 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 45 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 46 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 47 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 48 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 49 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 50 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 51 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 52 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 53 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 54 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 55 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 56 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 57 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 58 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 59 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 60 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 61 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 62 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:24 63 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:00:25 64 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 65 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 66 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:00:29 67 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 68 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:00:31 69 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:00:32 70 Jacobus Venter (Rsa) Dimension Data 71 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 72 Daniel Moreno Fernandez (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 73 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 74 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 75 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 76 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 77 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 78 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 79 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:00:35 80 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 81 Thomas Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 82 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 83 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 84 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:39 85 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 86 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 87 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 88 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 89 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 90 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 91 Nathan Earle (Aus) UniSA-Australia 92 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 93 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 94 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 95 Tom Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 96 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 97 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 98 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:00:44 99 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 100 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 101 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 102 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 103 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 104 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:46 105 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 0:00:47 106 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:55 107 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:00:59 108 George Bennett (Nzl) LottoNL-Jumbo 109 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:01:02 110 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 111 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:09 112 Owain Doull (Gbr) Team Sky 113 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 114 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 115 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 0:01:12 116 Timothy Roe (Aus) UniSA-Australia 0:01:13 117 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:01:22 118 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 119 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:27 120 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:01:34 121 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 122 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 123 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:01:36 124 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:01:37 125 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 126 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 127 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:01:42 128 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:45 129 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 0:01:58 130 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 131 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:51 132 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:03:31 Теги к статье: People's Choice Classic Петер Саган



