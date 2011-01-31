Крис Фрум, астма, сальбутамол, Вуэльта Испании-2017 и UCI

Британский гонщик команды Sky Крис Фрум получил уведомление от Международного союза велосипедистов (UCI) о том, что его допинг-проба B, взятая 7 сентября 2017 года во время Вуэльты Испании-2017 содержит превышение нормы сальбутамола (Salbutamol), допустимый предел которой составляет 1000 ng/ml. О превышении концентрации сальбутамола в пробе A Фруму сообщили 20 сентября 2017 года. Теперь проба B подтвердила результаты пробы A, вследствие чего был начат процесс в соответствии с Антидопинговыми правилами.

Согласно правилам WADA присутствие в моче концентрации сальбутамола, превышающей 1000 ng/ml считается нарушением.

В ответ на информацию UCI команда Sky сообщила, что Крис Фрум использовал препарат от астмы во время Вуэльты Испании-2017.

В пресс-релизе Sky говорится: «С детства Крис страдал от астмы и использовал ингалятор с сальбутамолом, чтобы предотвратить и облегчить симптомы астмы, вызванные физической активностью. Сальбутамол разрешено применять гонщикам без получения справки о необходимости терапевтического использования (TUE), если не превышать предел 1,600 mcg в течение 24 часов, и не более 800 mcg в период 12 часов.

UCI информировало Криса, что анализ его мочи, образец которой был взят 7 сентября 2017 года после 18 этапа Вуэльты Испании-2017, показал превышение концентрации сальбутамола, от него потребовалось предоставить информацию, что он не использовал ингалятор более допустимой дозы. Анализ показал, что концентрация сальбутамола составляла 2000 ng/ml по сравнению с допустимым пределом в 1,000 ng/ml, разрешаемым WADA. Ни один из остальных 20 образцов мочи Фрума не потребовал дальнейших объяснений.

Во время финальной недели Вуэльты Испании-2017 Крис испытывал симптомы астмы. По совету врача команды Sky он увеличил дозу сальбутамола, но она находилась в допустимых пределах. Как лидер гонки, Крис Фрум проверялся после каждого этапа, он объявлял, что использовал препарат.

Уведомление UCI не означает, что нарушены правила WADA. Концентрация сальбутамола в единственном образце – это результат непредсказуемости того, как лекарство метаболизируется и выводится. Множество факторов могли повлиять на концентрацию, включая взаимодействие сальбутамола с пищей или другими лекарственными средствами, дегидрацией или временем использования сальбутамола перед тестом».