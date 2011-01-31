VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Крис Фрум, астма, сальбутамол, Вуэльта Испании-2017 и UCI

 Крис Фрум, астма, сальбутамол, Вуэльта Испании-2017 и UCI

 

  Британский гонщик команды Sky Крис Фрум получил уведомление от Международного союза велосипедистов (UCI) о том, что его допинг-проба B, взятая 7 сентября 2017 года во время Вуэльты Испании-2017 содержит превышение нормы сальбутамола (Salbutamol), допустимый предел которой составляет 1000 ng/ml. О превышении концентрации сальбутамола в пробе A Фруму сообщили 20 сентября 2017 года. Теперь проба B подтвердила результаты пробы A, вследствие чего был начат процесс в соответствии с Антидопинговыми правилами.

 

Согласно правилам WADA присутствие в моче концентрации сальбутамола, превышающей 1000 ng/ml считается нарушением.

 

 В ответ на информацию UCI команда Sky сообщила, что Крис Фрум использовал препарат от астмы во время Вуэльты Испании-2017.

 

Крис Фрум

 

 В пресс-релизе Sky говорится: «С детства Крис страдал от астмы и использовал ингалятор с сальбутамолом, чтобы предотвратить и облегчить симптомы астмы, вызванные физической активностью. Сальбутамол разрешено применять гонщикам без получения справки о необходимости терапевтического использования (TUE), если не превышать предел 1,600 mcg в течение 24 часов, и не более 800 mcg в период 12 часов.

 

  UCI информировало Криса, что анализ его мочи, образец которой был взят 7 сентября 2017 года после 18 этапа Вуэльты Испании-2017, показал превышение концентрации сальбутамола, от него потребовалось предоставить информацию, что он не использовал ингалятор более допустимой дозы. Анализ показал, что концентрация сальбутамола составляла 2000 ng/ml по сравнению с допустимым пределом в 1,000 ng/ml, разрешаемым WADA. Ни один из остальных 20 образцов мочи Фрума не потребовал дальнейших объяснений.

 

  Во время финальной недели Вуэльты Испании-2017 Крис испытывал симптомы астмы. По совету врача команды Sky он увеличил дозу сальбутамола, но она находилась в допустимых пределах. Как лидер гонки, Крис Фрум проверялся после каждого этапа, он объявлял, что использовал препарат.

 

  Уведомление UCI не означает, что нарушены правила WADA. Концентрация сальбутамола в единственном образце – это результат непредсказуемости того, как лекарство метаболизируется и выводится. Множество факторов могли повлиять на концентрацию, включая взаимодействие сальбутамола с пищей или другими лекарственными средствами, дегидрацией или временем использования сальбутамола перед тестом».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Вуэльта Испании-2017 Sky сальбутамол UCI Международный союз велосипедистов

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Paul

    CRUZE16042003

    Сегодня, 11:30 | Регистрация: 13.12.2017

    Почему таких спортсменов допускают вообще до стартов,они должны участвовать в чемпионатах среди астматиков!

  2. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 31.01.2011

    Глуппо бы было им и не использовать )))да сколько угодно .

    Greg Hodorini
  3. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 12.05.2013

    Пальчиком хоть погрозят? Или поленятся? Это ж не мельдоний.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 11:44 | Регистрация: 27.07.2011

    да ерунда.откупятся

     

    Вигго вона вытащили и тут так же

     

     

  5. Имя: Ivan

    Vsemogu8

    Сегодня, 12:03 | Регистрация: 22.07.2012

    вот оно как, наконец-то официально попался, теперь даже если отвертится все будут всё знать, раньше то только подозрения были и в какой-то новой "технологии" доступной только для Скай..теперь всё.

  6. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 19.07.2014

    Не скажу, что я был провидцем. Уж очень было все очевидно!

    Не бывает из стекла конфетки. Из ничего только бог создавал!

     

    Christhage must be destroyed



     А что по этому поводу скажет товарищ Мердок, будет сворачивать спонсорство или нет? Sky подвисает перед началом сезона. 

    Первым "побежал" GT - знал, конечно, без сомнений! Наверняка оседомлен, ну не на все 100% ессено. Думаю, что в прошлый раз я угадал с "ущемленным" лидером второго плана.

  7. Имя: Антоний

    Kreo69

    Сегодня, 14:09 | Регистрация: 13.04.2016

    Если подходить последовательно к борьбе с допингом, то наказание должно последовать. Пробы A и B положительны, факт превышения допустимого уровня препарата в анализах налицо, причина по которой это произошло (болезнь или злой умысел) не важна. Отстранение от соревнований на 6-9 месяцев и лишение победы на Вуэльте будет логичным исходом этого дела.

  8. Имя: ЕРА

    Ерлан

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 8.07.2015

    Надо всем стать астматиком ;-)

  9. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Brodyazhnik
    Пальчиком хоть погрозят? Или поленятся? Это ж не мельдоний.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  10. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 15:22 | Регистрация: 17.04.2011

    Где-бы, когда и в чем англосаксы побеждали честно? Только обманом, и вот тому документальные подтверждения! И такая тишина до сих пор была, что аж не понятно-как осмелились это обнародовать, видать что-то или кто-то заставил

  11. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 19.07.2014

    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

    Cyclingnews.

  12. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 8.07.2017

    Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры. 

    Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.

    Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?

    А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!

    Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

13 - 21 января 2018

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ARC
    Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

    Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола? 

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    motte-Фото

    Именно после Англиру... Так красиво он шёл, держа Контадора на привязи и это после тдф.. Я тогда глазам своим не верил в происходящее

  • rude_rider
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    rude_rider-Фото

    кароче не дадут взять 7 туров)))

    остановится на 4? 5? 6?

  • Gorn9k
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Gorn9k-Фото
    Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется). Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю. Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их
  • Yuriy 17
    Александр Кузнецов: «Бездейств ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Уважение Александру Анатольевичу Кузнецову!

    Проффесионально, открыто и честно всё сказал, по-советски!

    Все наши проблемы, что почти нет таких людей на самом верху, сплошные мутко.

     

  • protur
    Винченцо Нибали не примет учас ... (8)
    protur-Фото
    В свете последних событий...трудно сказать, может и передумает.
  • Yuriy 17
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры. 

    Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.

    Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?

    А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!

    Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото

    ВВС,CNN,Worldnews, Euronews - так что бабахнуло не слабо.

    Расследование вели французская "Ле Монд" и английская "Гардиан".

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото
    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
  • protur
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    protur-Фото

    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

    Cyclingnews.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 декабря

Matthieu Ladagnous (FDJ)

13 декабря

Jon Ander Insausti Irastorza (Bahrain Merida)

Hernan Ricardo Aguirre Calpa (Manzana Postobon)

14 декабря

Andrey Zeits (Astana Pro Team)

Nicola Ruffoni (Bardiani - CSF)

Jason Lowndes (Israel Cycling Academy)

Tom Dernies (WB Veranclassic - Aqua Protect)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2017 (34)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)