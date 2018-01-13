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Фабио Феллине: «В 2018 году хочу понять, в каких гонках смогу выступать лучше»

Фабио Феллине: "Хочу понять, в каком типе гонок я хорош, на каких классиках выступлю лучше"

 

 

  Фабио Феллине (Fabio Felline), 27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo, обычно ставил целью Арденнские классики, но в следующем сезоне хочет бороться за общий зачёт в недельных гонках и разобраться, какой тип классик подходит ему больше всего. В этом году итальянский гонщик хорошо начал сезон, одержав две победы – на Trofeo Laigueglia и в прологе Тура Романдии, но вторая часть календаря оказалась скомканной из-за болезни. О планах на следующий год Фабио Феллине рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Фабио Феллине: «В 2018 году хочу понять, в каких гонках смогу выступать лучше»

 

 

  Фабио Феллине: «До мая у меня всё шло отлично, но потом была настоящая катастрофа. Мне диагностировали токоплазмоз, мощность и показатели совершенно изменились по сравнению с моим обычным уровнем. На восстановление при таком вирусе требуется не неделя, а месяцы. У меня был очень долгий перерыв, так что я уверен в себе перед новым сезоном.

 

  Задача, которую ставлю перед собой на следующий сезон – понять, в каком типе гонок я хорош, на каких классиках выступлю лучше. Я люблю брусчатку, но многие недооценивают меня в таком типе гонок, потому что мой вес меньше 80 кг. Но я считаю иначе. Я проехал брусчатку впервые в 2010, но смог вернуться на неё лишь в этом году. Я хорошо чувствую себя на этих гонках, у меня есть большой опыт на Арденнских классиках, я понимаю, как использовать свою мощность и когда надо прикладывать усилия.

 

  На Туре Романдии в этом году я удерживал майку лидера до финальной разделки, хотел сохранить её до конца, но мне пришлось удовольствоваться 4-м местом в общем зачёте. Всё равно считаю этот результат большим шагом в моей карьере. Мне кажется, что на недельных гонках я смогу хорошо выступать.

 

  Что касается Гран-туров, в нашей команде есть Бауке Моллема, который доказал, что является очень сильным гонщиком. Люди забыли, что два года назад он был высоко в общем зачёте на Тур де Франс до финальных этапов. В этом году он выиграл этап. В нашу команду перешёл Брамбилла, думаю, он хочет развиваться в гонщика на Гран-туры. Он очень перспективный для команды. У нас есть все элементы, чтобы год сложился хорошо.

 

  Я не хочу слишком зацикливаться на Гран-турах, хочу сфокусироваться на гонках, где могу показать свои качества, где готов выступить ярко. Хочу концентрироваться на гонках, где уже что-то показал, где боролся за топ-5 или за подиум. Когда был моложе, то мечтал стать успешным на Гран-турах, но надо быть честным. Возможно, смогу бороться за этапы или за майку».

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Теги к статье: Фабио Феллине Trek-Segafredo Fabio Felline

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Комментарии

  • Cyrill
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    Cyrill-Фото

     Полностью согласен - сокращение числа гонцов в соревновании ничего не изменит. Они пытаются делать "видимость" работы. Все "поломки" будут продолжаться...и все как и ранбше будут говорить, что это "нюансы" этого вида спорта. Вот этим бы "работничкам" хоть раз отхватить такой "нюанс", как отхватывал Канч на Рубэ, Нибс на Олимпе, Бакеландтс на Ломбардии...

     Кстати, "работничкам" (в виде Прюдомма, Куксона, Веньи) было разосланы электр. письма, в которых "чёрным по белому" было написано "...Dainese, как пример защитный air bag для горнолыжников...только не говорите, что упихнуть все эти технологии в тонкий облегающий костюм велогонца невозможно...господа ...21 век на дворе...если нужно есть "сырые", но идеи,есть эскизы..."

     По сухому остатку - флажок о прочтении письма прислал только Веньи, конструктивных вопросов не было вообще...

    Ну и ладно - вел всегда был уделом "низов", "ломайтесь дальше"...Извините, наболело.

  • AAA
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    AAA-Фото

    А когда то Тур чисто российским составом ездили....

  • sashaney
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    sashaney-Фото
    Это про The Climb? А зачем? Она у меня есть и я её прочитал. Написано хорошо, читается легко. Но это David Walsh, а не Фруми. Эти гострайтеры уже того ... потдастали. Всё так сладко и прилизано. Попробуйте Гамона (Phil Gaimon) - тот хоть сам пишет (зкончил универ, специализация английский язык) и весело.
  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ушли Кристофф и Пурито за 2 года, на классики народу почти нет, есть команда поддержки но лидеров нет. Ослабла команда значительно, но средний уровень гонщиков возможно вырастет, хотя фиг знает как это отразиться в плане побед. 

    4ым россиянам сил желаю и удачи, надеюсь хорошо подготовятся и покажут достойные результаты в новом сезоне. victory

     

    Есть новости по Чернецкому? 

     

  • ironharley
    Неделя тренировок в межсезонье ... (10)
    ironharley-Фото
    Странная позиция. А зачем любителю такая работа?
    Да условный в д/с Саган влегкую укакошится например бизнес-планом элементарной кафешки. Или поработав в такси сменами по 14 часов. В более тугие отрасли можно и не лезть - профессионалы, они именно в своем деле и профессионалы, а профессионалы во всём, не профессионалы ни в чем.
  • Berdok
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    Berdok-Фото
    абсолютно согласен, только следует отметить, что сейчас многие воспринимают Личность и Порядочность как диаметрально противоположные понятия.
    О времена, о нравы! (с)
  • RVL
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    RVL-Фото

    Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне.
    одно дело 9, другое 5. девятерых доминаторов никто не может себе позволить, кроме... 

     Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».
    именно. и на ТДФ доминаторы будут не столь очевидны, т.е. шансы получат больше команд. 

  • Berdok
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (25)
    Berdok-Фото

    на фотачке типа второй в рейтинге?

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: vvr
    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.
     

    И как это определили?

    Есть офицальные результаты, которые выложены в открытый доступ

     http://www.taiwankom.org/img/news/2017_KOM1020-01.pdf

  • Крайний
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    Крайний-Фото

    Дело тут не только и не столько в безопасности.

    Реформаторы хотят подровнять уровень. Грандтуры стоят особняком и вовсе не главная забота UCI.

    Мотив понятен. Сокращение вызовет перемещение гонщиков второго-третьего уровня внутри и между дивизионами. В  первую очередь жду роста уровня проконти дивизиона.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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