Фабио Феллине: «В 2018 году хочу понять, в каких гонках смогу выступать лучше»

Фабио Феллине: "Хочу понять, в каком типе гонок я хорош, на каких классиках выступлю лучше"

Фабио Феллине (Fabio Felline), 27-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo, обычно ставил целью Арденнские классики, но в следующем сезоне хочет бороться за общий зачёт в недельных гонках и разобраться, какой тип классик подходит ему больше всего. В этом году итальянский гонщик хорошо начал сезон, одержав две победы – на Trofeo Laigueglia и в прологе Тура Романдии, но вторая часть календаря оказалась скомканной из-за болезни. О планах на следующий год Фабио Феллине рассказал в интервью Cyclingnews.

Фабио Феллине: «До мая у меня всё шло отлично, но потом была настоящая катастрофа. Мне диагностировали токоплазмоз, мощность и показатели совершенно изменились по сравнению с моим обычным уровнем. На восстановление при таком вирусе требуется не неделя, а месяцы. У меня был очень долгий перерыв, так что я уверен в себе перед новым сезоном.

Задача, которую ставлю перед собой на следующий сезон – понять, в каком типе гонок я хорош, на каких классиках выступлю лучше. Я люблю брусчатку, но многие недооценивают меня в таком типе гонок, потому что мой вес меньше 80 кг. Но я считаю иначе. Я проехал брусчатку впервые в 2010, но смог вернуться на неё лишь в этом году. Я хорошо чувствую себя на этих гонках, у меня есть большой опыт на Арденнских классиках, я понимаю, как использовать свою мощность и когда надо прикладывать усилия.

На Туре Романдии в этом году я удерживал майку лидера до финальной разделки, хотел сохранить её до конца, но мне пришлось удовольствоваться 4-м местом в общем зачёте. Всё равно считаю этот результат большим шагом в моей карьере. Мне кажется, что на недельных гонках я смогу хорошо выступать.

Что касается Гран-туров, в нашей команде есть Бауке Моллема, который доказал, что является очень сильным гонщиком. Люди забыли, что два года назад он был высоко в общем зачёте на Тур де Франс до финальных этапов. В этом году он выиграл этап. В нашу команду перешёл Брамбилла, думаю, он хочет развиваться в гонщика на Гран-туры. Он очень перспективный для команды. У нас есть все элементы, чтобы год сложился хорошо.

Я не хочу слишком зацикливаться на Гран-турах, хочу сфокусироваться на гонках, где могу показать свои качества, где готов выступить ярко. Хочу концентрироваться на гонках, где уже что-то показал, где боролся за топ-5 или за подиум. Когда был моложе, то мечтал стать успешным на Гран-турах, но надо быть честным. Возможно, смогу бороться за этапы или за майку».