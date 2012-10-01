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Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульсанг побеждает на Медео, Алексей Луценко выигрывает общий зачет

     Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульсанг побеждает на Медео, Алексей Луценко выигрывает общий зачет

 

   Команда Мирового Тура «Астана» добивается двойного успеха на двухдневной гонке «Тур Алматы» (категория 2.1) в Казахстане. Якоб Фульсанг одержал победу на втором, решающем этапе с финишем на Медео, а Алексей Луценко стал итоговым победителем всей гонки.

 

 

Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульсанг побеждает на Медео, Алексей Луценко выигрывает общий зачет

 Photo credit: ©kcf.kz



Второй и заключительный этап «Тура Алматы» стартовал у «Халык» Арены, а финишировал около высокогорного катка Медео. Дистанция этапа составила 160,5 км.

Основные события этапа развернулись на финальном подъеме к Медео. Примерно за 5 км до финиша на крутом участке подъема из группы лидеров атаковал Якоб Фульсанг, которому быстро удалось получить небольшое преимущество. Несмотря на усилия соперников, Фульсангу смог сохранить лидирующую позицию и одержать победу на втором этапе.

- Я очень рад выиграть сегодня. В течение последних нескольких месяцев мне не везло – было обидное падение на «Тур де Франс», а потом, еще раз на критериуме в Дании. Пришлось приложить много сил, чтобы правильно восстановиться и вернуться на хороший уровень. Поэтому, сегодняшний успех для меня очень важен. Мы проверяли финальный подъем, поэтому я знал, что нас ждет. Команда очень хорошо помогла мне – поддерживала на протяжении этапа и прикрывала мою атаку в финале. Вчера был очень сложный день, но я постарался сохранить максимум энергии для сегодняшнего этапа. В итоге, все получилось. Я рад победить именно на горном этапе – это придает мне дополнительную уверенность в себе. Кроме того, мне приятно выиграть в Алматы, в Казахстане для всех наших болельщиков, - рассказал Якоб Фульсанг.

Через 12 секунд после Фульсанга на финише появился Алексей Луценко, выигравший спринт за второе место у швейцарского гонщика Колина Стусси. В Топ-10 второго этапа вошел также Бахтияр Кожатаев, который занял 8-е место.

Благодаря второму месту на Медео, Алексей Луценко обеспечил себе итоговую победу в генеральной классификации «Тура Алматы». Для казахстанского гонщика «Астаны» это уже четвертая подряд победа на этой гонке.

- День получился очень трудным и нервным. Скорость была очень высокой с самого старта. Когда ушел отрыв, мы начала контролировать гонку, постепенно уменьшая разрыв и готовясь к заключительному подъему. Якоб чувствовал себя хорошо, поэтому у нас был план помочь ему в горе. Во время тренировки я показал ему место, примерно за 5 км до финиша, где был хороший уклон и где можно было бы атаковать. Он так и сделал. Очень рад за него, прекрасный успех. Конечно, я очень рад одержать победу в общем зачете. «Тур Алматы» - важная гонка для нашей команды, мы выступаем дома, перед своими болельщиками, и мы хотели проявить себя с самой лучшей стороны. Для меня это последняя гонка сезона – теперь долгожданный отдых! – сказал Алексей Луценко.

Второе место на «Туре Алматы» занял француз Реми Ди Грегорио, проигравший Луценко 55 секунд. Якоб Фульсанг в общем зачете занял третье призовое место, уступив товарищу по команде 1 минуту 4 секунды. Пятым в генеральной классификации гонки стал Бахтияр Кожатаев (+1.24). Также, нужно отметить высокий результат стажера команды «Астана» Евгений Гидича, который в общем зачете занял 7-е место.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Тур Алматы Tour of Almaty гонка Тура Азии Asia Tour Алексей Луценко Якоб Фульсанг

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 17:36 | Регистрация: 20.06.2015

     Молодец Якоб, радует ,что восстановился. Отличная организация Тура Алматы.

    Надеемся, в следующем году уже 3 или 4 дневная гонка. Еще одна появится 2018г. команда конти Apple team, может Astana city перевести проконти.

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 1.10.2012

    Та не важно кол-во дней, а важен престиж. А его и нет... Как и у большинства гонок на территории СНГ.

  3. ktilp-12

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 20.06.2015

     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.

  4. Adriano

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 2.04.2015

    А что с Гривко? Оставляют на следующий сезон?

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 21:12 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: ktilp-12
     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.
    Я не идеалист, а реалист. Был такой тур Пекина и где он? Модно вспомнить и арабские гонки, и финансы лучше и представительство получше.

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Комментарии

  • velodoctor
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    velodoctor-Фото
    молодой еще )
  • Rokka
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    Rokka-Фото

    Тургис очень смешно продул. Так глупо давно не отдавал победу!

  • kwwk
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (2)
    kwwk-Фото
    Ваши слова да Александру в уши.
  • Student
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.
    Я не идеалист, а реалист. Был такой тур Пекина и где он? Модно вспомнить и арабские гонки, и финансы лучше и представительство получше.
  • AAA
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (1)
    AAA-Фото

    kaz

  • Sm1T
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (15)
    Sm1T-Фото
    ну я просто для арифметики отметил точки отсчета
  • Rokka
    Gran Premio Bruno Beghelli-201 ... (1)
    Rokka-Фото
    Браво ЛуЛу!! Долгожданная и заслуженная победа!
  • Adriano
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Adriano-Фото

    А что с Гривко? Оставляют на следующий сезон?

  • segun70
    Giro dell’Emilia-2017 (12)
    segun70-Фото

    со слов Отара М.- Пелицоти тянуть до конца не мог, банально у БМ могло не хватить сил продержаться в лидерах до финиша, поэтому была и дана отмашка Висконти идти в отрыв, что бы другие команды его закрывали, а тут раз, и финал таков как есть, Нибали без победы, но победила Дружба!))

  • ktilp-12
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    ktilp-12-Фото

     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.

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