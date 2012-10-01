Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульсанг побеждает на Медео, Алексей Луценко выигрывает общий зачет

Команда Мирового Тура «Астана» добивается двойного успеха на двухдневной гонке «Тур Алматы» (категория 2.1) в Казахстане. Якоб Фульсанг одержал победу на втором, решающем этапе с финишем на Медео, а Алексей Луценко стал итоговым победителем всей гонки.

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Второй и заключительный этап «Тура Алматы» стартовал у «Халык» Арены, а финишировал около высокогорного катка Медео. Дистанция этапа составила 160,5 км.



Основные события этапа развернулись на финальном подъеме к Медео. Примерно за 5 км до финиша на крутом участке подъема из группы лидеров атаковал Якоб Фульсанг, которому быстро удалось получить небольшое преимущество. Несмотря на усилия соперников, Фульсангу смог сохранить лидирующую позицию и одержать победу на втором этапе.



- Я очень рад выиграть сегодня. В течение последних нескольких месяцев мне не везло – было обидное падение на «Тур де Франс», а потом, еще раз на критериуме в Дании. Пришлось приложить много сил, чтобы правильно восстановиться и вернуться на хороший уровень. Поэтому, сегодняшний успех для меня очень важен. Мы проверяли финальный подъем, поэтому я знал, что нас ждет. Команда очень хорошо помогла мне – поддерживала на протяжении этапа и прикрывала мою атаку в финале. Вчера был очень сложный день, но я постарался сохранить максимум энергии для сегодняшнего этапа. В итоге, все получилось. Я рад победить именно на горном этапе – это придает мне дополнительную уверенность в себе. Кроме того, мне приятно выиграть в Алматы, в Казахстане для всех наших болельщиков, - рассказал Якоб Фульсанг.



Через 12 секунд после Фульсанга на финише появился Алексей Луценко, выигравший спринт за второе место у швейцарского гонщика Колина Стусси. В Топ-10 второго этапа вошел также Бахтияр Кожатаев, который занял 8-е место.



Благодаря второму месту на Медео, Алексей Луценко обеспечил себе итоговую победу в генеральной классификации «Тура Алматы». Для казахстанского гонщика «Астаны» это уже четвертая подряд победа на этой гонке.



- День получился очень трудным и нервным. Скорость была очень высокой с самого старта. Когда ушел отрыв, мы начала контролировать гонку, постепенно уменьшая разрыв и готовясь к заключительному подъему. Якоб чувствовал себя хорошо, поэтому у нас был план помочь ему в горе. Во время тренировки я показал ему место, примерно за 5 км до финиша, где был хороший уклон и где можно было бы атаковать. Он так и сделал. Очень рад за него, прекрасный успех. Конечно, я очень рад одержать победу в общем зачете. «Тур Алматы» - важная гонка для нашей команды, мы выступаем дома, перед своими болельщиками, и мы хотели проявить себя с самой лучшей стороны. Для меня это последняя гонка сезона – теперь долгожданный отдых! – сказал Алексей Луценко.



Второе место на «Туре Алматы» занял француз Реми Ди Грегорио, проигравший Луценко 55 секунд. Якоб Фульсанг в общем зачете занял третье призовое место, уступив товарищу по команде 1 минуту 4 секунды. Пятым в генеральной классификации гонки стал Бахтияр Кожатаев (+1.24). Также, нужно отметить высокий результат стажера команды «Астана» Евгений Гидича, который в общем зачете занял 7-е место.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team