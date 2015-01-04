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Якоб Фульсанг выигрывает 8-й этап и общий зачет «Критериум дю Дофине»

  Якоб Фульсанг в великолепном атакующем стиле выиграл заключительный, 8-й этап и стал победителем «Критериум дю Дофине» в итоговой генеральной классификации!
  Команда «Астана» ярко и агрессивно провела весь восьмой этап, со старта в Альбервиле и до финиша на вершине подъема высшей категории сложности Плато де Солезон. А Якоб Фульсанг увенчал все это фантастической победой и на этапе, и в общем зачете.

 

Якоб Фульсанг выигрывает 8-й этап и общий зачет «Критериум дю Дофине»

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Одним из решающих моментов на 115-километровой дистанции этапа стала парная атака Фабио Ару и испанского гонщика Алехандро Валверде. Эта атака развалила группу фаворитов, оставив позади лидера общего зачета, австралийца Ричи Порта. На спуске с предпоследнего подъема часть фаворитов, включая Ару и Якоба Фульсанга, вновь объединилась. Но, последующая мощнейшая атака Фульсанга на финальном подъеме оказалась решающей: гонщик «Астаны» финишировал в гордом одиночестве с преимуществом, которого хватило для того, чтобы завоевать желтую майку победителя «Критериум дю Дофине».

 

Фабио Ару финишировал 5-м, став пятым и общем зачете многодневки.

 

- Это было что-то невероятное! Прямо со старта каждый пытался атаковать лидера общего зачета. Мы вели свою стратегию. В итоге, Порт остался один, а впереди ситуация все больше усложнялась до того момента, пока не атаковал Фабио. После этого все команды вынуждены были начать преследование. Я сумел извлечь большую выгоду из этой ситуации, так что когда Мартин атаковал в финале, у меня были силы для того, чтобы последовать за ним, а затем и контратаковать. Если честно, я до сих пор не могу поверить, что все это произошло. Я невероятно счастлив, это что-то потрясающее! – рассказал после финиша Якоб Фульсанг.

 

  Итоговый подиум «Критериум дю Дофине 2017» дополнили Ричи Порт, ставший вторым, и ирландец Дэн Мартин, занявший итоговое третье место. Фабио Ару от третьего места отделили всего 5 секунд.

 

- Да, конечно, было бы здорово занять 3-е место вместо пятого. Но, если быть честным, я приехал на «Дофине» с большими сомнениями, потому что сезон для меня складывался не самым удачным образом – болезнь на «Тиррено-Адриатико», травма колена… Сегодня, я атаковал вместе с Валверде на Коль де ла Коломбьер, сказав самому себе: «давай попорбуем и посмотрим, какова моя форма на данный момент». На финальном подъеме я сохранил позицию впереди и финишировал 5-м, но, больше всего я счастлив победе Якоба, потому что он заслужил ее также, как и вся команда! – добавил Фабио Ару.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Критериум Дофине-2017. Этап 8

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Фабио Ару Astana Pro Team Критериум Дофине 2017

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 14.12.2015

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 4.01.2015

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

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1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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