Якоб Фульсанг выигрывает 8-й этап и общий зачет «Критериум дю Дофине»

Якоб Фульсанг в великолепном атакующем стиле выиграл заключительный, 8-й этап и стал победителем «Критериум дю Дофине» в итоговой генеральной классификации!

Команда «Астана» ярко и агрессивно провела весь восьмой этап, со старта в Альбервиле и до финиша на вершине подъема высшей категории сложности Плато де Солезон. А Якоб Фульсанг увенчал все это фантастической победой и на этапе, и в общем зачете.

Photo credit: ©Bettiniphoto

Одним из решающих моментов на 115-километровой дистанции этапа стала парная атака Фабио Ару и испанского гонщика Алехандро Валверде. Эта атака развалила группу фаворитов, оставив позади лидера общего зачета, австралийца Ричи Порта. На спуске с предпоследнего подъема часть фаворитов, включая Ару и Якоба Фульсанга, вновь объединилась. Но, последующая мощнейшая атака Фульсанга на финальном подъеме оказалась решающей: гонщик «Астаны» финишировал в гордом одиночестве с преимуществом, которого хватило для того, чтобы завоевать желтую майку победителя «Критериум дю Дофине».

Фабио Ару финишировал 5-м, став пятым и общем зачете многодневки.

- Это было что-то невероятное! Прямо со старта каждый пытался атаковать лидера общего зачета. Мы вели свою стратегию. В итоге, Порт остался один, а впереди ситуация все больше усложнялась до того момента, пока не атаковал Фабио. После этого все команды вынуждены были начать преследование. Я сумел извлечь большую выгоду из этой ситуации, так что когда Мартин атаковал в финале, у меня были силы для того, чтобы последовать за ним, а затем и контратаковать. Если честно, я до сих пор не могу поверить, что все это произошло. Я невероятно счастлив, это что-то потрясающее! – рассказал после финиша Якоб Фульсанг.

Итоговый подиум «Критериум дю Дофине 2017» дополнили Ричи Порт, ставший вторым, и ирландец Дэн Мартин, занявший итоговое третье место. Фабио Ару от третьего места отделили всего 5 секунд.

- Да, конечно, было бы здорово занять 3-е место вместо пятого. Но, если быть честным, я приехал на «Дофине» с большими сомнениями, потому что сезон для меня складывался не самым удачным образом – болезнь на «Тиррено-Адриатико», травма колена… Сегодня, я атаковал вместе с Валверде на Коль де ла Коломбьер, сказав самому себе: «давай попорбуем и посмотрим, какова моя форма на данный момент». На финальном подъеме я сохранил позицию впереди и финишировал 5-м, но, больше всего я счастлив победе Якоба, потому что он заслужил ее также, как и вся команда! – добавил Фабио Ару.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Критериум Дофине-2017. Этап 8